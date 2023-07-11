ອິນເດຍ ຈະສົ່ງຍານໄປປະຕິບັດງານ ຢູ່ເທິງດວງເດືອນ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ເຊິ່ງຫວັງວ່າ ຈະກາຍເປັນປະເທດທີ 4 ທີ່ຂຶ້ນໄປຈອດຍານອະວະກາດຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງດວງເດືອນ.
ຈົນເຖິງຂະນະນີ້ ມີພຽງສາມປະເທດເທົ່ານັ້ນ ປະກອບມີ ສະຫະລັດ, ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ “ການລົງຈອດທີ່ນຸ້ມນວນ” ຢູ່ເທິງດວງເດືອນ ເຊິ່ງຍານທີ່ລົງຈອດຢູ່ພື້ນຂອງດວງເດືອນ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ.
ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ ເປັນຂີດໝາຍໃນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງທີສອງ ຂອງອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ ຫຼື ISRO ລົດສຳຫຼວດ ລົງສູ່ພື້ນດວງເດືອນ, ເຊິ່ງຄວາມພະຍາຍາມໃນເທື່ອກ່ອນມີຂຶ້ນປະມານ 4 ປີແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນ ສໍາເລັດ.
ຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວນັ້ນມີຊື່ວ່າ ຈັນທຣາຍານ ທີ 3 (Chandrayaan-3), ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ຍານພາຫະນະສຳຫຼວດດວງເດືອນໃນພາສາສັນສະກຣິດ, ໂດຍມີກໍານົດທີ່ຈະເລີ້ມສົ່ງໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນສຸກ (2:35 ຕາມເວລາຂອງອິນເດຍ) ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ຍານດັ່ງກ່າວ ມີອຸປະກອນຄົບຖ້ວນ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງລົງຈອດ ແລະຫຸ່ນຍົນສໍາຫຼວດ ໂດຍຄາດວ່າຈະລົງຈອດຢູ່ເທິງດວງເດືອນໃນວັນທີ 23 ຫຼື 24 ສິງຫາ ເພື່ອເຮັດແຜນທີ່ເທິງໜ້າດວງເດືອນ ເປັນເວລາປະມານ 2 ອາທິດ.