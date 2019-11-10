ສານສູງສຸດຂອງ ອິນເດຍ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໄດ້ມອບທີ່ດິນທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນໃຫ້ຊາວ ຮິນດູ, ເປັນການເປີດທາງສຳລັບການກໍ່ສ້າງວັດໃນເມືອງ ອາໂຢທິຢາ ໃນພາກເໜືອຂອງ ອິນເດຍ, ບ່ອນທີ່ກຸ່ມຂອງຊາວ ຮິນດູ ໄດ້ທັບມ້າງວັດອິສລາມ ສັດຕະວັດທີ 16 ລົງ ດົນກວ່າ 25 ປີທີ່ຜ່ານມາ.
ການຕັດສິນຢ່າງເປັນເອກະສັນ ກ່ຽວກັບ ນຶ່ງໃນຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ແລະ ດຸເດືອດທີ່ສຸດລະຫວ່າງຊາວ ຮິນດູ ກັບ ກຸ່ມຊາວມຸສລິມ ນັ້ນ, ຜູ້ພິພາກສາຫ້າທ່ານ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງວ່າ ຊາວ ມຸສລິມ ຄວນໄດ້ຮັບທີ່ດິນບ່ອນໃໝ່ ເພື່ອກໍ່ສ້າງວັດອິສລາມໃສ່.
ການໂຕ້ຖຽງກັນຫຼາຍທົດສະວັດ ຍ້ອນທີ່ດິນ 1.12 ເຮັກຕາໄດ້ກາຍເປັນວິກິດການ ເມື່ອການທຳລາຍວັດອິສລາມ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຈະລາຈົນທີ່ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນ 2,000 ຄົນ.
ທີ່ດິນດັ່ງກ່າວຈະຖືກມອບໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ຈະຖືກກຳນົດໂດຍລັດຖະບານ ສຳລັບການຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງວັດຮິນດູ ນັ້ນ.
ບັນດາຜູ້ນຳຊາວ ຮິນດູ ແລະ ມຸສລິມ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງສຳລັບຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ຫຼັງຈາກການຕັດສິນໄດ້ຖືກປະກາດອອກມາ.
ຊາວຮິນດູ ເຊື່ອວ່າ ທີ່ດິນທີ່ຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນແມ່ນບ່ອນເກີດຂອງພະເຈົ້າ ຣາມາ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ວ່າວັດອິສລາມດັ່ງກ່າວຖືກສ້າງໃສ່ສະຖານທີ່ຫັກພັງຂອງ ວັດຮິນດູນັ້ນ.
ທ່ານ ຊາຟາຣີຢາບ ຈິລານີ, ທະນາຍຄວາມຂອງຄູ່ກໍລະນີຊາວມຸສລິມ, ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ພໍໃຈກັບການຕັດສິນ ແຕ່ໄດ້ຂໍຮ້ອງຄວາມສະຫງົບ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ທີ່ດິນຂອງວັດອິສລາມໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ຝ່າຍອື່ນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມເປັນທຳ ຫຼື ຍຸຕິທຳ.”
ການຮັກສາຄວາມປອດໄພແມ່ນເຄັ່ງຄັດໃນທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສະເພາະໃນເມືອງ ອາໂຢທິຢາ, ເຊິ່ງຖືກຄວາມຄຸມໂດຍຕຳຫຼວດ ແລະ ກອງກຳລັງທະຫານເສີມ 5,000 ຄົນ ແລະ ການເດີນຂະບວນແມ່ນໄດ້ຖືກຫ້າມ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ນາເຣັນດຣາ ໂມດີ , ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບການຄວາມຄຸມອາລົມນັ້ນ, ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີວ່າ ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຄວນຖືກພິຈາລະນາດັ່ງກັບໄຊຊະນະ ຫຼື ຜ່າຍແພ້ສຳລັບຄົນຜູ້ໃດ.