ອິນເດຍ ຈະສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ໄປໃຫ້ອັຟການິສຖານ ຜ່ານປະເທດປາກິສຖານ

ອິນເດຍ ຈະເລີ້ມສົ່ງເຂົ້າສາລີໃນຈໍານວນ 50,000 ໂຕນໄປຊ່ວຍອັຟການິສຖານ ໂດຍຜ່ານປະເທດປາກິສຖານ ພາຍໃນອາທິດໜ້ານີ້, ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມມືທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຂອງສອງປະເທດຄູ່ແຂ່ງ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານຫຼາຍລ້ານຄົນ ທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບການຂາດສະບຽງອາຫານຢ່າງຮຸນແຮງ.
ອິສລາມາບັດ ໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງ ນິວເດລີ ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ຂົນສົ່ງເຂົ້າສາລີດັ່ງກ່າວ ຜ່ານດິນແດນຂອງຕົນ ແລະຂະນະນີ້ ທັງສອງຝ່າຍກໍໄດ້ຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບວິທີຂອງການຂົນສົ່ງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປາກິສຖານ ກ່າວຢືນຢັນໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້.
ການຈັດການດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລົດບັນທຸກຂອງອັຟການິສຖານໄປຮັບເອົາອາຫານເມັດຈາກອິນເດຍ ແລະນໍາເອົາອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນ ຜ່ານດ່ານຊາຍແດນວາກາ (Wagha) ຂອງປາກິສຖານ ໄປຫາເມືອງຈາລາລາບັດ ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງອັຟການິສຖານ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຂະບວນທໍາອິດຂອງລົດຂົນສົ່ງທີ່ບັນທຸກເຂົ້າສາລີ ມີກໍານົດທີ່ຈະເລີ້ມເດີນທາງອອກຈາກເມືອງອາທາຣີ (Attari) ທີ່ຢູ່ຊາຍແດນຂອງອິນເດຍ ໃນວັນທີ 22 ກຸມພາ ໃນໄລຍະທາງໄປອັຟການິສຖານໂດຍຜ່ານດ່ານຊາຍແດນ ທອກແຮມ (Torkham) ທີ່ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປາກິສຖານ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອິນເດຍກ່າວວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຈະຖືກມອບໃຫ້ໂຄງການອາຫານໂລກ (WFP) ທີ່ເມືອງຈາລາລາບັດ ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຊາວອັຟການິສຖານ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ “ຄັ້ງປະຫວັດສາດ” ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເຊັນກັບລັດຖະບານນິວເດລີໃນມື້ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມານີ້.
“ໜ້າທີ່ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ ແລະສິ່ງນ້ອຍໆຕ່າງໆແມ່ນມີຄຸນຄ່າ. ການປະຕິບັດຂອງອິນເດຍໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າສາລີ 50,000 ໂຕນນັ້ນແມ່ນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນຊ່ວງເວລາຂອງໂຣກລະບາດນີ້, ແລະພວກເຮົາກໍຍັງຄົງມີຄວາມຫວັງວ່າ ລັດຖະບານຂອງປະເທດອິນເດຍ ຈະຂະຫຍາຍຄວາມກະລຸນາດັ່ງກ່າວນີ້ ສໍາລັບການເພີ້ມເຂົ້າສາລີຂຶ້ນຕື່ມ ເມື່ອໃດຫາກເປັນໄປໄດ້,” ທ່ານບີໂຊວ ປາຣາຈູລີ (Bishow Parajuli), ຫົວໜ້າໂຄງການອາຫານໂລກ ປະຈໍາປະເທດອິນເດຍ ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມຮິນດູ.
ປາກິສຖານໄດ້ປິດເສັ້ນທາງການຄ້າສອງຝ່າຍທັງໝົດກັບອິນເດຍ ແລະໄດ້ຫຼຸດລະດັບຄວາມສໍາພັນທະວີພາຄີທີ່ບແບບເບົາບາງນັ້ນໃນເດືອນສິງຫາ 2019 ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ ຂອງລັດຖະບານນິວເດລີທີ່ໄດ້ຍົກເລີກຖານະເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງ ຂອງແຄວ້ນແຄັສເມຍ ໃນສ່ວນທີ່ອິນເດຍປົກຄອງນັ້ນ.
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