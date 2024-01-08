ອິນເດຍ ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ໃນການເດີນທາງໄປສໍາຫຼວດດວງຕາເວັນ

ອິນເດຍ ໄດ້ບັນລຸຄວາມສຳເລັດອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນການສຳຫຼວດອະວະກາດ ໂດຍໄດ້ນຳເອົາຍານອະວະກາດ ເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນດ້ວຍຄວາມສຳເລັດ, ເຊິ່ງຈະດໍາເນີນການສຶກສາດວງຕາເວັນເປັນເວລາ 5 ປີ.
ອິນເດຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມບັນດາປະເທດທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບດວງຕາເວັນມາແລ້ວ 4 ເດືອນ ລຸນຫຼັງທີ່ອິນເດຍກາຍເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ລົງຈອດຍານອະວະກາດບໍ່ມີຄົນຂັບຢູ່ຂົ້ວໃຕ້ຂອງດວງເດືອນ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງຂອງຕົນວ່າເປັນປະເທດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ໃນແຖວໜ້າຂອງການສຳຫຼວດອະວະກາດ.
ອົງການຄົ້ນຄ້ວາອະວະກາດຂອງອິນເດຍກ່າວວ່າ ຍານອະວະກາດເພື່ອສັງເກດການ ອາດິດຢາ (Aditya) L-1, ໄປເຖິງບ່ອນທີ່ມັນສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງຊັ້ນນອກຂອງດວງຕາເວັນ ແລະສົ່ງຂໍ້ມູນກັບຄືນສູ່ໂລກໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້. ຍານອະວະກາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກສົ່ງຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 2 ກັນຍາ, ເຊິ່ງໄດ້ໃຊ້ເວລາ 4 ເດືອນ ຈຶ່ງໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມັນ.
"ການໂຄຈອນຂອງຍານອະວະກາດ Aditya-L1 ເປັນການໂຄຈອນໃນວົງລັດສະໝີເປັນໄລຍະໆ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 1.5 ລ້ານກິໂລແມັດ," ອີງຕາມການຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງອົງການ ISRO.
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