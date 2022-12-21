ທັງໆທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກ ແຕ່ອິນເດຍກໍຍັງຍຶດໝັ້ນໃນການເປັນພາຄີກັບຣັດເຊຍ ໂດຍປະຕິເສດທີ່ຈະປະນາມການເຮັດສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ແລະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການລົງໂທດຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກຕໍ່ມົສກູ. ແນວໃດກໍຕາມ ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບໃດໆ ຫຼືມີທ່າທີວ່າຈະມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ການມີຄວາມສຳພັນເພີ້ມຂຶ້ນຂອງອິນເດຍກັບສະຫະລັດ.
ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມມົສກູເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ທ່ານຊູບຣາມານີຢາມ ໄຈຊັງກາ (Subramanyam Jaishankar) ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອິນເດຍ ກ່າວວ່າ ນິວເດລີຈະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດກັບພັນທະມິດໃນສະໄໝສົງຄາມເຢັນຂອງຕົນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ສຳລັບພວກເຮົາແລ້ວ ຣັດເຊຍແມ່ນພາຄີ ທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະໄດ້ຮັບການພິສູດຕາມເວລາ ແລະດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄປນັ້ນ ການຊັ່ງຊາແບບບໍ່ອະຄະຕິໃດໆກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະຫຼາຍໆທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ມັນໄດ້ຮັບໃຊ້ປະເທດຂອງພວກເຮົາທັງສອງດີຫຼາຍ.”
ນິວເດລີບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງມາດຕະການລົງໂທດກັບປະເທດຕາເວັນຕົກຕໍ່ຣັດເຊຍແລະກໍບໍ່ໄດ້ອອກສຽງໃນການລົງມະຕິຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕໍ່ມົສກູກ່ຽວກັບການຮຸກຮານຢູເຄຣນ.
ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ກອງທັບອິນເດຍແມ່ນເພິ່ງພາລົດຖັງ ເຮືອບິນລົບແລະອຸບປະກອນອື່ນໆອີກຈາກຣັດເຊຍ ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໂດດດ່ຽວມົສກູ ໂດຍສະເພາະແລ້ວໃນເວລາທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບຈີນ ພວມເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ກອງທັບຂອງປະເທດທັງສອງ ພວມເຕົ້າໂຮມກຳລັງກັນຂະໜາດໃຫຍ່ ເປັນລະດູໜາວທີສາມ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນໃນເຂດພູຫິມະໄລທີ່ມີການຂັດແຍ້ງນັ້ນ.
ທ່ານຮາສ ແພນທ໌ (Harsh Pant) ຮອງປະທານການສຶກສາແລະນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ທີ່ມູນນິທິສັງເກດການ ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າທີ່ນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ ກ່າວວ່າ “ຖ້າທະຫານຂອງທ່ານ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບຈີນ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ຫຼາຍກັບປະເທດທີ່ສະໜອງອາວຸດໃຫ້ທ່ານ. ຄວາມສຳພັນໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງອິນເດຍທີ່ແບ່ງປັນອຸບປະກອນທີ່ຣັດເຊຍເຮັດ ອິນເດຍຈຶ່ງເລືອກເອົາການພົວພັນແບບທີ່ເປັນຈິງຫຼາຍກວ່າ.”
ໂດຍການປະຕິເສດຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ນຳປະເທດຕາເວັນຕົກທີ່ບໍ່ໃຫ້ຊື້ນ້ຳມັນດິບຂອງຣັດເຊຍນັ້ນ ອິນເດຍຊ້ຳພັດເພີ້ມການຊື້ນ້ຳມັນ ຖ່ານຫີນ ແລະຝຸ່ນວິທະຍາສາດຫຼາຍຂຶ້ນຈາກມົສກູ. ຈາກປະລິມານບໍ່ຮອດນຶ່ງເປີເຊັນກ່ອນສົງຄາມເລີ້ມຂຶ້ນ ຣັດເຊຍໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ສະໜອງນ້ຳມັນ ລາຍໃຫຍ່ສຸດພາຍໃນເວລາທ້າຍປີ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍກ່າວວ່າ ການຊື້ນ້ຳມັນຈາກມົສກູແມ່ນເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດ ແລະຕົນຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ.