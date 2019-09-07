ການປະຕິບັດງານທີ່ມີຄວາມມຸ້ງຫວັງສູງຂອງອິເດຍ ຈະເອົາຍານສຳຫລວດ ທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບເທິງດວງຈັນປະເຊີນກັບຄວາມຫລົ້ມແຫລວ ເມື່ອອົງການອະວະກາດຂອງຕົນບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບຍານທີ່ກຳລັງລົງໄປນັ້ນ ເປັນເວລາຫລາຍນາທີ ກ່ອນຍານດັ່ງກ່າວຈະລົງໄປສຳພັດທີ່ສຳຄນກັບພື້ນຂອງພື້ນຜີວຂອງດວງຈັນ.
ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າຜິດຫວັງຫລາຍສຳລັບປະເທດທີ່ມີຄວາມມຸ້ງຫວັງຢ່າງແຮງກ້າທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນງານທີ່ມີແຕ່ 3 ປະເທດເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາຊຶ່ງລວມມີ ສະຫະລັດ, ອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ແລະຈີນ.
ຫລາຍໆ ລ້ານຄົນຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວພາກັນບໍ່ຫລັບບໍ່ນອນເພື່ອລໍຖ້າເບິ່ງພາບຂອງ “ການຢ່ອນລົງໄປແບບຄ່ອຍໆ" ທີ່ປ່ອຍຍານລົງໄປຍັງເຂດທາງໃຕ້ຂອງດວງຈັນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຖືກສຳຫລວດເທື່ອນັ້ນໃນເວລາປະມານ 2 ໂມງເຊົ້າໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ. ມັນເປັນພາກສ່ວນທີ່ທ້າທາຍຫລາຍທີ່ສຸດສຳລັບການຂຶ້ນໄປດວງຈັນຄັ້ງທີ 2 ຂອງອິນເດຍ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຈັນດຣາຍານ (Chandrayaan)-2.
ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງປາກົດວ່າ ເປັນໄປດ້ວຍດີ ແຕ່ວ່າບັນຍາກາດຢູ່ໃນຫ້ອງຄວບຄຸມ ການປະຕິບັດງານໄດ້ປ່ຽນໄປໃນຊ່ວງເວລາສຸດທ້າຍຕອນທີ່ຍານດັ່ງກ່າວຍັງອີກ 2 ກິໂລແມັດຈະລົງໄປເຖິງໜ້າດວງຈັນ.
“ການລົງໄປຂອງຍານອະວະກາດວິຄຣາມ (Vikram) (ກຳລັງດຳເນີນໄປ) ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະມີການຕິດຕາມການປະຕິບັດງານຕາມປົກກະຕິ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານອົງການຄົ້ນຄວ້າອະວະກາດອິນເດຍ, ທ່ານ ເຄ ສີວັນ (K. Sivan) ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຄຳປະກາດແບບສັ້ນໆ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຈາກນັ້ນ, ການສື່ສານມາຈາກຍານທີ່ລົງໄປຫາສະຖານີຢູ່ພາກພື້ນນັ້ນກໍຂາດໄປ. ກຳລັງມີການວິໄຈຂໍ້ມູນຢູ່."
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນາເຣນດາ ໂມດີ (Narendra Modi) ທີ່ໄດ້ຕິດຕາມການລົງໄປດວງຈັນຂອງຍານດັ່ງກ່າວກັບພວກນັກວິທະຍາສາດ ຢູ່ຫ້ອງປະຕິບັດງານ ໃນເມືອງເບັງກາລູຣູ (Bengaluru), ໄດ້ສັນລະເສີນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານກ່າວເພີ້ມວ່າ "ຊີວິດມີຕອນຂຶ້ນ ແລະຕອນລົງ. ການເຮັດວຽກຢ່າງຂະຫຍັນຂອງພວກທ່ານໄດ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ຫລາຍຢ່າງ ແລະຄົນທັງປະເທດແມ່ນມີຄວາມພູມໃຈຕໍ່ພວກທ່ານ."
ໃນເວລາຕໍ່ມາທ່ານຂຽນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ, "ອິນເດຍມີຄວາມພູມໃຈຕໍ່ພວກນັກວິທະຍາສາດຂອງພວກເຮົາ! ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ມີແຕ່ເຮັດໃຫ້ອິນເດຍມີຄວາມພູມໃຈມາຕະຫລອດ. ນີ້ຄືກາລະໂອກາດ ທີ່ຈະຕ້ອງມີຄວາມກ້າຫານ ແລະພວກເຮົາຈະມີຄວາມກ້າຫານ."
ໂດຍທີ່ຂາດການຕິດຕໍ່ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຍາກອະວະກາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລົງໄປໜ້າດວງຈັນຢ່າງປອດໄພຫລືບໍ່.