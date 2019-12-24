ເກືອບ 2,000 ຄົນ ໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນສາຍຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງຂອງອິນເດຍ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນການປະທ້ວງແບບງຽບໆ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍພັກຝ່າຍຄ້ານທັງຫຼາຍ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດທີ່ເປັນບັນຫາຖົກຖຽງກັນ ຊຶ່ງພວກນັກວິຈານ ກ່າວວ່າ ມັນຈຳແນກຕໍ່ຊາວມຸສລິມ.
ຜູ້ນຳພັກຄອງແກຣັສ ທ່ານນາງຊອນເນຍ ການດີ ທີ່ນຳພາການປະທ້ວງ ຢູ່ດ້ານນອກອານຸສາວະລີ ຣາຈ ກາດ ທີ່ໄດ້ອຸທິດໃຫ້ແກ່ ທ່ານມະຫາຕະມະ ການດີ ໃນນະຄອນຫຼວງນິວເດລີ.
ກົດໝາຍໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວຮິນດູ ຊາວຄຣິສຕຽນ ແລະພວກນັບຖືສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍອືື່ນໆ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນອີນເດຍຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໄດ້ຮັບສັນຊາດອິນເດຍ ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຈົ້າ ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຖືກປະຫັດປະຫານ ຍ້ອນການນັບຖືສາສະໜາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນປະເທດບັງກລາແດັສ ປາກິສຖານແລະອັຟການິສຖານ ທີ່ມີຊາວມຸສລິມອາໄສຢູ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ນັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ກົດໝາຍໃໝ່ນີ້ ບໍ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ກັບຊາວມຸສລິມ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນາເຣນດຣາ ໂມດີ ໄດ້ອອກມາປົກປ້ອງ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ການຊຸມນຸມ ຂອງພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ໂດຍກ່າວວ່າ “ຊາວມຸສລິມຜູ້ທີ່ເປັນລູກຂອງຜືນດິນແດນແຫ່ງນີ້ ແລະຜູ້ທີ່ບັນພະບຸ
ລຸດຂອງພວກເຂົາ ເປັນລູກເຕົ້າ ຂອງມາຕຸພູມອິນເດຍນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງຫຍັງເລີຍ.”
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເຊັ່ນກັນ ພັກບາຣາຕີຢາ ຈານາຕາ ຂອງທ່ານໂມດີ ຫຼື້ BJP ໄດ້ສູນເສຍຫຼາຍບ່ອນນັ່ງໃນສະພາ ຈາກລັດຈາຣຄານ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ລັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ທ່າມກາງຄວາມບໍ່ສະຫງົບທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດຢູ່ນັ້ນ.
ຢ່າງໜ້ອຍ 23 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ແລະຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ແກ່ຍາວມາເກືອບສອງສັບປະດາ ຫຼັງຈາກທີ່ ສະພາຂອງອິນເດຍ ໄດ້ຮັບຜ່ານການດັດແກ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້.
ການປະທ້ວງ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ຢູ່ໃນວິທະຍາເຂດ ທີ່ມີນັກສຶກສາຊາວມຸສລິມເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກໄປ ໃນຂະນະທີ່ ພວກພົນລະເມືອງທົ່ວໄປ ແລະບັນດາອາຈານ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກນັກສຶກສາ.
ໃນເວລາທັນທີທັນໃດນັ້ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັນຊາດ ເປັນສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງມະຫາຊົນຢູ່ນັ້ນ ຄວາມໂມໂຫ ຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສຳລັບສິ່ງທີ່ເປັນບໍ່ພໍໃຈວ່າ ເປັນການພະຍາຍາມໂດຍລັດຖະບານທ່ານໂມດີ ທີ່ຈະຄວບຄຸມ ກຸ່ມພວກທີ່ບໍ່ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ດ້ວຍການກີດກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຈັດການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
Nearly 2,000 people took to the streets of India's capital city Monday in a silent protest organized by opposition parties againstthe controversial citizenship bill that critics say discriminates against Muslims.
Congress Party leader Sonia Gandhi led protests in New Delhi outside the Raj Ghat, a memorial dedicated to Mahatma Gandhi.
The new law allows for Hindus, Christians, and other religious minorities who are in India illegally to become citizens, if they can prove they were persecuted because of their religion in Muslim-majority Bangladesh, Pakistan and Afghanistan.The new law, however, does not apply to Muslims.
Prime Minister Narendra Modi defended the law Sunday at a rally of his supporters, saying, "Muslims who are sons of the soil and whose ancestors are the children of mother India need not to worry."
Also on Monday, Modi's Bharatiya Janata Party (BJP) lost parliamentary seats from the northern state of Jharkhand as the state voted in local elections amid unrest throughout the country.
At least 23 people have been killed in nearly two weeks of demonstrations and violence after India's parliament passed the Citizenship Amendment Act earlier this month.
The protests that began on predominantly Muslim university campuses have widened as ordinary citizens and academics join with students.
While the immediate spark for the public fury is the citizenship law, anger is also growing for what is being decried as an attempt by Modi's government to control dissent by preventing people from staging demonstrations.