ອິນເດຍ ມອງຫາສາຍພົວພັນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໃນ ປາປົວນິວກີນີ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ ຊຸມສຸດຍອດຂອງບັນດາຜູ້ນໍາປາຊີຟິກ ຢູ່ປະເທດປາປົວນິວກີນີ ໃນວັນຈັນວານ ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ອິນເດຍ ກໍາລັງຕອບໂຕ້ການມີອິດທິພົນຂອງຈີນ ຢູ່ໃນພູມິພາກ ດັ່ງກ່າວ. ປາປົວນິວກີນີ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງສະພາການຮ່ວມມື ຂອງບັນດາປະເທດໝູ່ເກາະ ອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ, ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ພະຍາຍາມເພີ້ມການມີໜ້າຂອງວໍຊິງຕັນ ຢູ່ໃນເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ ທ່ານນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນ ຫຼວງປອດມໍເຣສບີຂອງປາປົວນິວກີນີ ໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້, ກ່ອນໜ້າກອງປະ ຊຸມສະພາການຮ່ວມມືຂອງບັນດາປະເທດໝູ່ເກາະ ອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ, ເຊິ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນໍາເອົາບັນດາຜູ້ນໍາຈາກ ອິນເດຍ, 14 ປະເທດໝູ່ເກາະປາຊີ
ຟິກ ພ້ອມດ້ວຍປະເທດອອສເຕຣເລຍ ແລະນິວຊີແລນເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນນັ້ນ, ການສະໜອງພະລັງງານ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແລະບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນພູມິພາກ ຄືຫົວຂໍ້ທີ່ຈະຍົກຂຶ້ນມາຢູ່ໃນວາລະຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.
ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວເປັນສັນຍານວ່າ ການແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການແຂ່ງກັນກັບຈີນ ແລະສະຫະ ລັດ ເທົ່ານັ້ນ. ອິນເດຍ ກໍຕ້ອງການສົ່ງເສີມການຄ້າຂາຍແລະສ້າງສາຍພົວພັນ ໃໝ່ທາງດ້ານການເມືອງເຊັ່ນດຽວກັນ, ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ນໍາຂອງປະເທດໝູ່ເກາະເຫຼົ່ານີ້ ມີທາງເລືອກຕໍ່ມະຫາອໍານາດໃຫຍ່ ຢູ່ປັກກິ່ງ ແລະວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານພອລ ບາກເກີ້ (Paul Barker) ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງສະຖາບັນກິດ ຈະການແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງເປັນອົງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາອິດສະຫຼະຢູ່ໃນປາປົວນິວກີນີ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ລາຍການຂ່າວພາກເຊົ້າ ຂອງສະຖານີໂທລະພາບອອສເຕຣເລຍວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານໂມດີ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຍົກລະດັບການມີອິດທິພົນທາງດ້ານການທູດຂອງປະເທດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ, ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ:
“ອິນເດຍ, ໃນຖານະທາງເລືອກຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານ, ແລະແຫຼ່ງເສດຖະກິດລະຫວ່າງປະເທດ ແຕ່ກໍຍັງເປັນຜູ້ນໍາໃນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບປະເທດຝ່າຍໃດຝ່າຍນຶ່ງ, ໃນໄລຍະຫຼາຍປີມານີ້ ອິນເດຍຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກັບປະເທດຕ່າງໆ ເພື່ອສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຢູ່ທົ່ວຂົງເຂດປາຊີຟິກ.”
ທ່ານບາກເກີ້ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ເພີ້ມຜົນປະໂຫຍດທາງຍຸດທະສາດຂອງຕົນຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງຈີນຢູ່ໃນພູມິພາກດັ່ງກ່າວ. ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ປັກກິ່ງ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ກັບປະເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ, ເຊິ່ງເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບປາປົວນິວກີນີ.
ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຍົກເລີກການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງປອດມໍເຣສບີ ເນື່ອງຈາກການປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເພດານໜີ້ສິນພາຍໃນປະເທດ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມແທນທ່ານໄບເດັນ ແລະຄາດວ່າ ຈະມີການເຊັນລົງນາມການຮ່ວມມືທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບລັດຖະບານຂອງປະເທດປາປົວນິວກີນີໃນນະຄອນ ຫຼວງປອດມໍເຣສບີ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ອາດຈະອະນຸມັດໃຫ້ກອງທັບສະຫະລັດມີໜ້າຢູ່ໃນປະເທດປາປົວນິວກີນີ, ເຊິ່ງຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍຄັ້ງທີ 2 ມີການຄາດວ່າ ອະນຸຍາດໃຫ້ສະ ຫະລັດ ຊ່ວຍຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຫາປາທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະຊ່ວຍຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນການກໍ່ອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດ.
ບັນດານັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ໃນປາປົວນິວກີນີ ພາກັນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການເຊັນລົງນາມ ຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ກັບລັດຖະບານວໍຊິງຕັນ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງການຊີ້ແຈງທີ່ໂປ່ງໃສ ຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ຂອງປາປົວນິວກີນີ ທ່ານເຈມສ໌ ມາຣາພີ.
ທ່ານມາຣາພີ ບອກກັບບັນດານັກຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານບໍ່ມີຄວາມກັງວົນໃດໆຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວມານັ້ນ, ແລະທ່ານກໍໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາດໍາເນີນງານໄປອີກ 15 ປີຕໍ່ໜ້າ, ພວກເຮົາຈະເຫັນກອງທັບສະຫະລັດ ຢູ່ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”