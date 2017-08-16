ທະຫານ ອິນເດຍ ແລະຈີນ ປະເຊີນກັນ ໃນເຂດພູຫິມະໄລ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງອິນເດຍ ກ່າວວ່າ ທະຫານຂອງຕົນໄດ້ພົວພັນ
ໃນການປະທະ ໂດຍແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່ກັນ ກັບທະຫານຈີນ ໃນເຂດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ
ເທິງພູຫິມະໄລ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ເຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຫລັງຈາກທະຫານອິນເດຍ ຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ທະຫານຈີນ ເຂົ້າ
ໄປໃນເຂດ Ladakh ຊຶ່ງເປັນເຂດພູຜາໃນແຄວ້ນແຄັສເມຍທີ່ອິນເດຍຄວບຄຸມຢູ່.
ການປະເຊີນໜ້າໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ຫຼັງຈາກທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຖອຍກັບຄືນໄປຫາທີ່ຕັ້ງເດີມ
ຂອງຕົນ.
ຈີນຍັງບໍ່ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ ກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້.
ກຳລັງທະຫານອິນເດຍ ແລະ ຈີນ ກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັນດ້ວຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງມາໄດ້ສອງ
ເດືອນແລ້ວ ໃນບໍລິເວນທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ ລະຫວ່າງພູຖານ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດ ທີ່ໃກ້
ຊິດຂອງອິນເດຍ ແລະຈີນ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ເວລາອິນເດຍສົ່ງກຳລັງທະຫານ ໄປຂັດຂວາງ
ການສ້າງທາງຂອງຈີນ ໃນເຂດພູພຽງ Doklam. ເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງເປັນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່
“ຄໍໄກ່ ຫຼື Chicken’s Neck” ຊຶ່ງເປັນເຂດຍຸດທະສາດ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງໃຫຍ່
ສຳລັບອິນເດຍ ຍ້ອນວ່າ ເຂດດັ່ງກ່າວ ເຊື່ອມປະເທດໃສ່ດິນແດນໃນພາກຕາເວັນອອກ
ສຽງເໜືອຂອງຕົນ.
ນິວເດລີໄດ້ອ້າງສົນທິສັນຍາກັບພູຖານ ຊຶ່ງມີຄວາມສຳພັນຢ່າງໃກ້ຊິດທາງທະຫານ
ແລະເສດຖະກິດກັບອິນເດຍ ທີ່ໄດ້ຮັກສາກຳລັງທະຫານຂອງຕົນໄວ້ຢູ່ໃນ ບໍລິເວນ
ດັ່ງກ່າວ ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການຮຽກຮ້ອງຢ່າງແຂງຂັນໂດຍປັກກິ່ງ ໃຫ້ຖອນ ກຳລັງອອກ
ໄປຈາກເຂດພູຜາດັ່ງກ່າວ.
ການປະເຊີນໜ້າກັນດັ່ງກ່າວ ເຊື່ອວ່າ ເປັນການປະເຊີນໜ້າທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ລະຫວ່າງ
ສອງປະເທດຍັກໃຫຍ່ໃນເຂດເອເຊຍ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດສົງຄາມກັນ ເປັນເວລາສັ້ນໆໃນປີ 1962.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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