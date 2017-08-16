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ເອເຊຍ

ທະຫານ ອິນເດຍ ແລະຈີນ ປະເຊີນກັນ ໃນເຂດພູຫິມະໄລ

ພວກລີ້ໄພຊາວທິເບດ ຮອງຄຳຂວັນ ລະຫວ່າງ ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ເພື່ອສະແດງການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ອິນເດຍ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັນ ຢູ່ທີ່ເມືອງ Doklam ທີ່ນະຄອນ New Delhi, ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2017.

ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຮັກສາ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ກ່າວ​ວ່າ ທະຫານ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້​ພົວພັນ​
ໃນ​ການປະ​ທະ ​ໂດຍ​ແກວ່ງ​ກ້ອນ​ຫີນ​ໃສ່​ກັນ ກັບ​ທະຫານ​ຈີນ ​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງ
​ເທິງ​ພູ​ຫິມະ​ໄລ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້.

​ເຫດ​ຮ້າຍ​ດັ່ງກ່າວ​ເກີດ​ຂຶ້ນຫລັງ​ຈາກ​ທະຫານ​ອິນ​ເດຍ ຂັດຂວາງ​ບໍ່​ໃຫ້​ທະຫານ​ຈີນ ​ເຂົ້າ​
ໄປ​ໃນ​ເຂດ​ Ladakh ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຂດ​ພູຜາໃນ​ແຄວ້ນ​ແຄັສ​ເມຍ​ທີ່​ອິນ​ເດຍຄວບ​ຄຸມ​ຢູ່.
ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ໄດ້​ສິ້ນສຸດ​ລົງ ຫຼັງຈາກ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ຖອຍ​ກັບ​ຄືນ​ໄປຫາ​ທີ່​ຕັ້ງ​ເດີມ ​
ຂອງ​ຕົນ.

ຈີນ​ຍັງ​ບໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃດໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ເຫດການ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້.

ກຳລັງ​ທະຫານ​ອິນ​ເດຍ ​ແລະ​ ຈີນ ກຳລັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ມາ​ໄດ້​ສອງ
​ເດືອນ​ແລ້ວ ​ໃນ​ບໍລິ​ເວນ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງ ລະຫວ່າງ​ພູ​ຖານ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພັນທະ​ມິດ​ ທີ່​ໃກ້​
ຊິດ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ​ແລະ​ຈີນ ທີ່​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ ​ເວລາ​ອິນ​ເດຍສົ່ງ​ກຳລັງທະຫານ​ ໄປ​ຂັດຂວາງ
​ການ​ສ້າງ​ທາງ​ຂອງ​ຈີນ ​ໃນ​ເຂດ​ພູ​ພຽງ Doklam. ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ຍັງ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນໃນ​ຊື່
“ຄໍ​ໄກ່ ຫຼື Chicken’s Neck” ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຂດ​ຍຸດທະສາດ ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຢ່າງໃຫຍ່
ສຳລັບ​ອິນ​ເດຍ ຍ້ອນ​ວ່າ ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ ​ເຊື່ອມປະ​ເທດ​ໃສ່​ດິນ​ແດນ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ
ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງຕົນ.

ນິວ​ເດ​ລີ​ໄດ້​ອ້າງ​ສົນທິສັນຍາ​ກັບ​ພູ​ຖານ ຊຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ​ທາງ​ທະຫານ ​
ແລະ​ເສດຖະກິດ​ກັບ​ອິນ​ເດຍ ທີ່​ໄດ້​ຮັກສາ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ຂອງ​ຕົນ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ ບໍລິ​ເວນ
​ດັ່ງກ່າວ ທັງໆ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຮຽກຮ້ອງ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ​ໂດຍ​ປັກ​ກິ່ງ ​ໃຫ້​ຖອນ ກຳລັງ​ອອກ
​ໄປ​ຈາກ​ເຂດ​ພູຜາ​ດັ່ງກ່າວ.

ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັນ​ດັ່ງກ່າວ ​ເຊື່ອ​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ສຸດ ລະຫວ່າງ
​ສອງ​ປະ​ເທດ​ຍັກ​ໃຫຍ່​ໃນ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ສົງຄາມ​ກັນ ​ເປັ​ນ​ເວລາ​ສັ້ນໆ​ໃນ​ປີ 1962.

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