ອິນເດຍ ແລະ ບັນດາປະເທດເອເຊຍອື່ນໆ ພວມກາຍເປັນແຫຼ່ງສ້າງລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍນ້ຳມັນອັນສຳຄັນຂອງມົສກູ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມກົດດັນຢ່າງແຮງຈາກສະຫະລັດວ່າ ບໍ່ໃຫ້ເພີ້ມການຊື້ຂອງເຂົາເຈົ້າກໍຕາມ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດອື່ນໆ ໄດ້ຕັດການນຳເຂົ້າພະລັງງານຈາກຣັດເຊຍ ຕາມມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍຍ້ອນການເຮັດສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ການຂາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນກຳລັງຂະຫຍາຍລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງຣັດເຊຍ ໃນເວລາທີ່ວໍຊິງຕັນ ແລະບັນດາພັນທະມິດພະຍາຍາມຈຳກັດການໄຫລວຽນທາງດ້ານການເງິນທີ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການທຳສົງຄາມຂອງມົສກູ.
ອິນເດຍ ຊຶ່ງເປັນປະເທດອຶດຫິວນໍ້າມັນທີ່ມີປະຊາກອນ 1.4 ຕື້ຄົນ ນັ້ນໄດ້ດູດເອົານ້ໍາມັນຂອງຣັດເຊຍເກືອບ 60 ລ້ານຖັງແລ້ວ ໃນປີ 2022 ເມື່ອທຽບກັບ 12 ລ້ານຖັງໃນປີ 2021, ອີງຕາມບໍລິສັດດ້ານຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ເຄພເລີ (Kpler). ການສົ່ງອອກໄປຍັງປະເທດເອເຊຍອື່ນໆ ເຊັ່ນຈີນກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນໃນຊຸມເດືອນຜ່ານມານີ້ ແຕ່ກໍຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າ.
ໃນການໃຫ້ສໍາພາດກັບອົງການຂ່າວເອພີ (AP) ນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສຣີ ລັງກາ ກ່າວວ່າ ທ່ານອາດຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ຊື້ນໍ້າມັນຈາກຣັດເຊຍຕື່ມອີກ ຍ້ອນວ່າ ທ່ານຊອກຫານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢ່າງຮີບເຮັ່ງ ເພື່ອຮັກສາປະເທດໃຫ້ດຳເນີນງານໄປໄດ້ ທ່າມກາງວິກິດການເສດຖະກິດທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຣານີລ ວິກເກຣເມຊິງເຮ (Ranil Wickremesinghe) ກ່າວໃນວັນເສົາຜ່ານມາວ່າທ່ານຈະຊອກຫາແຫຼ່ງນ້ຳມັນອື່ນກ່ອນ ແຕ່ກໍຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ການຊື້ນ້ຳມັນດິບເພີ່ມຈາກມົສກູ. ໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ, ສຣີລັງກາໄດ້ຊື້ນ້ຳມັນດິບຂອງຣັດເຊຍໃນປະລິມານ 90,000 ໂຕນ ເພື່ອເປີດໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນທີ່ມີພຽງແຫ່ງດຽວຂອງຕົນຄືນໃໝ່.
ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາມາ, ລາຄານໍ້າມັນທົ່ວໂລກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດກັ່ນນ້ຳມັນ ໃນອິນເດຍແລະປະເທດອື່ນ ມີແຮງຈູງໃຈເພີ້ມເຕີມໃນການເອົານໍ້າມັນທີ່ມົສກູສະເຫນີໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນລາຄາທີ່ຫລຸດລົງຢູ່ປະມານ 30 ໂດລາ ຫາ 35 ໂດລາ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບນ້ໍາມັນ ດິບມາດຕະຖານເບຣນ (Brent) ແລະນ້ໍາມັນສາກົນອື່ນໆ ທີ່ຊື້ຂາຍຢູ່ໃນລາຄາປະມານ 120 ໂດລາຕໍ່ຖັງ.
ຄວາມສຳຄັນຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ຣັດເຊຍໄດ້ເພີ່ມສູງຂຶ້ນຫລັງຈາກ 27 ປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບທີ່ເປັນຕະຫຼາດຕົ້ນຕໍຂອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສະໜອງລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ຈາກຕ່າງປະເທດຂອງມົສກູນັ້ນ, ໄດ້ຕົກລົງຢຸດການຊື້ນ້ຳມັນຈາກຣັດເຊຍເກືອບທັງໝົດໃນທ້າຍປີນີ້.
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