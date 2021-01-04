ອິນເດຍ ອະນຸມັດ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ AstraZeneca ແລະຢາວັກຊີນ ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດ

ອິນເດຍອະນຸມັດໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ສຸກເສີນຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ສອງຊະນິດຊຶ່ງເປັນການກະກຽມໃນອັນທີ່ອາດຈະເປັນໂຄງການສັກຢາວັກຊີນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.
ຢາທັງສອງຊະນິດກໍໄດ້ແກ່ຢາວັກຊີນທີ່ພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດອາສຕຣາເຊເນກາຂອງອັງກິດ ທີ່ຜະລິດຢູ່ປະເທດອິນເດຍແລະອີກຊະນິດນຶ່ງແມ່ນພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດເພຊັດສະກຳ ພາຣາດ ໄບໂອເທັກ (Bharat Biotech) ຂອງອິນເດຍເອງ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງຂ່າວສັ້ນໆນັ້ນ ຫົວໜ້າອົງການຄວບຄຸມຢາຂອງອິນເດຍ ທ່ານເວນູໂກປາລ ຈີ. ໂຊມານີ (Venugopal G. Somani) ກ່າວວ່າ “ຢາວັກຊີນທັງ ສອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ແບບຈຳກັດ ຢູ່ໃນອິນເດຍ.” ທ່ານເວົ້າວ່າ ຜູ້ຜະລິດຢາທັງສອງໄດ້ຍື່ນຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຢາວັກຊີນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນປອດໄພສຳລັບການນຳໃຊ້.
ການເປີດໄຟຂຽວໃຫ້ນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນອາສຕຣາເຊເນກາ ມີຂຶ້ນພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການອະນຸມັດຢູ່ປະເທດອັງກິດ. ບໍລິສັດ ສະຖາບັນເຊຣຸມຂອງອິນເດຍໄດ້ເກັບສະສົມຢາວັກຊີນນີ້ໄວ້ແລ້ວ 50 ລ້ານໂດສທີ່ໄດ້ມີການຜະລິດກ່ອນທີ່ຢາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ອິນເດຍ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ເອີ້ນການອະນຸມັດຢາວັກຊີນນີ້ວ່າ “ເປັນບາດລ້ຽວທີ່ເດັດຂາດເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຈິດວິນຍານໃນການຕໍ່ສູ້.” ທ່ານໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຊາວອິນເດຍທຸກໆຄົນ ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ມີການອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນທັງສອງແບບສຸກເສີນຢູ່ອິນເດຍແລ້ວ.”
ອິນເດຍ ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງອັນດັບສອງ ມີແຜນທີ່ຈະເລີ້ມໂຄງການສັກຢາວັກຊີນພາຍໃນເດືອນນີ້ ແລະໄດ້ກຳນົດແຜນການທີ່ຈະສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ 300 ລ້ານຄົນ ພາຍໃນເດືອນສິງຫາ. ການສັກຢາດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຮວມທັງພະນັກງານການແພດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ພວກທີ່ມີອາຍຸກາຍ 50 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະພວກທີ່ມີສຸຂະພາບຫຼໍ່ແຫຼມ.
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ອິນເດຍ ຍັງຕ້ອງການຢາວັກຊີນຕື່ມອີກ 600 ລ້ານໂດສ ຊຶ່ງຢາວັກຊີນທັງສອງແມ່ນຕ້ອງການສັກສອງເຂັມ.
ໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເລັ່ງລັດກະກຽມຫ້ອງເຢັນເພື່ອເກັບຮັກສາຢາວັກຊີນ ແລະໄດ້ຝຶກອົບຮົມພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຫຼາຍໆພັນຄົນເພື່ອສັກຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີການທົດສອບລະບົບການຂົນສົ່ງໃນທົ່ວປະເທດ ໃນມື້ວັນເສົາທີ່ຜ່ານມານີ້ ທີ່ຮວມທັງການສັກຢາປອມນຳດ້ວຍ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ