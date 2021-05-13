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ຄະນະກຳມະການ ທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ກ່າວວ່າ ໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແມ່ນໄພຫາຍະນະ ທີ່ ‘ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້’

ຜູ້ອຳນວຍ ທ່ານເຕໂດຣສ ອາດານອມ ເກເບຣເຢຊຸສ ຂອງອົງການອະນາ ໄມໂລກ ຫຼື WHO ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ໃນນະຄອນເຈນີວາ.

ບັນດາຜູ້ນຳຂອງຄະນະກຳມະການທີ່ເປັນອິດສະຫຼະ ຮັບຜິດຊອບກັບການກວດສອບເບິ່ງສາເຫດແລະວິທີແກ້ໄຂກັບໂຣກລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບການຮ່ວມມືໃນທົ່ວໂລກທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າແລະໂປ່ງໃສຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບການຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກຢູ່ທົ່ວໂລກໃນອະນາຄົດ.

ຄະນະກຳມະການທີ່ເປັນອິດສະຫຼະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອປີກາຍນີ້ ໂດຍຜູ້ອຳນວຍການ ທ່ານເຕໂດຣສ ອາດານອມ ເກເບຣເຢຊຸສ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ຕາມການຮ້ອງຂໍໂດຍສະມາຊິກຂອງອົງການນີ້.

ທັງທ່ານນາງງແອລເລັນ ຈອນສັນ ເຊີລີຟ ອະດີດປະທານາທິບໍດີຂອງໄລບີເຣຍ ແລະທ່ານນາງແຮເລັນ ຄລອກຄ໌ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງນິວຊີແລນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳພາຄະນະກຳມະການນັ້ນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນການສະນຳສະເໜີຜ່ານທາງອອນໄລ ວ່າ ໂຣກລະຍາດແມ່ນຍັງເປັນໄພຫາຍະນະຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງທີ່ອາດສາມາດປ້ອງກັນໄດ້.

ບົດລາຍງານຂອງພວກທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂາດການປະສານງານກັນໃນດ້ານການນຳພາລະດັບໂລກ ແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນທົ່ວໂລກໄດ້ບ່ອນທຳລາຍຄວາມພະຍາຍາມທັງຫຼາຍຂອງນານາຊາດ, ການຮ່ວມມືຫຼາຍຝ່າຍຂອງສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພື່ອເອົາມາດຕະການແບບຮ່ວມມືກັນ.

ທ່ານນາງ ຄລອກຄ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ວິກິດການນີ້ ໄດ້ທະວີຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມຫຼ້າຊ້າແລະອ່ອນແອຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ. ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ໄວຣັສແຜ່ລະບາດຢູ່ນັ້ນ “ຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກກັກໄວ້ແລະການຕັດສິນໃຈໃດໆແມ່ນຫຼ້າຊ້າ ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ມີການແລກປ່ຽນອີເມລທີ່ເປັນທາງການນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາພິຈາລະນາຢ່າງທີ່ຖ້ວນເສຍກ່ອນ.”

ຄະນະກຳມະການອິດສະຫຼະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ບັນດາປະເທດທັງຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກສຳລັບ ແນວທາງແບບ “ຖ້າເບິ່ງກ່ອນ” ແທນທີ່ວ່າ ຈະອອກແຜນຍຸດທະສາດທີ່ໜັກແໜ້ນເພື່ອສະກັດກັ້ນ ຊຶ່ງອາດເຮັດໃຫ້ມັນຊ້າລົງ ຫຼືປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ວິກິດການເກີດຂຶ້ນໄດ້. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຕ້ອງຕິກົດໝາຍການຈຳກັດດ້ານສຸຂະ ພາບລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ຂັດຂວາງການຮັບມືຂອງອົງການ WHO.

ເກືອບຮອດ 160 ລ້ານກໍລະນີ ໄດ້ຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ພ້ອມກັນນັ້ນມີຫຼາຍກວ່າ 3 ລ້ານ 3 ແສນຄົນເສຍຊີວິດ ອີງຕາມສູນກາງແຫລ່ງຂໍ້ມູນໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌.

ໃນຕອນສຸດທ້າຍຂອງບົດລາຍງານ ຄະນະກຳມະການໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ຈັດຕັ້ງສະພາຮັບຜິດຊອບໄພຄຸກຄາມ ຕໍ່ສຸຂະພາບລະດັບໂລກ ໂດຍຜ່ານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ມັນຈະປະກອບດ້ວຍບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດ, ໃຫ້ອຳນາດແກ່ອົງການ WHO ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນອິດສະຫຼະທາງດ້ານການເງິນ ແລະໃຫ້ມັນທຳງານຮ່ວມກັບອົງການການຄ້າໂລກ, ບັນດາປະ ເທດຜະລິດ ແລະບັນດາຜູ້ຜະລິດຢາວັກຊີນ ເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍການສະໜອງຢາສັກ ກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາໃຫ້ທົ່ວໂລກໄດ້.

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