ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

ໃນການ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າ ກັບ ສ​ຫລ ນັ້ນ ປັກ​ກິ່ງ​ສາ​ມາດ​ສູ້​ຢັນ​ຄືນ ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ປານ​ໃດ?

ກຳ​ມະ​ກອນພາ​ກັນ​ພັກ​ຜ່ອນ​ຢູ່​ໃກ້​ຕູ້​ຄອນ​ເທັນ​ເນີຢູ່ນອກ ສູນ​ຈັດ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ ໃກ້​ກັບທ່າ​ຮ​ືອ​ທຽນ​ຈິນ ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຈິນ, ວັນ​ທີ 16 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ມາດ​ຕະ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ​ຂອງ​ຈີນ ຕໍ່ສະ​ຫະ​ລັດ​ຢູ່​ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ສອງ ປະ​ເທດນັ້ນ ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​ເອົາ​ຄຳ​ຖາມ​ທີ່ກ່ຽວ​ກັບຂອບ​ເຂດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຈີນ ທີ່​ຈະ​ຕໍ່​ສູ້​ຄືນ​ນັ້ນ ຂຶ້ນ​ມາ​.

ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ​ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ ບໍ່​ສາ​ມາດທຽບ​ເທົ່າ​ກັບ​ຂະ​ໜາດຄວາມ​ແຮງ​ຈາກ​ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ ໃນ​ການ​ຂຶ້ນ​ພາ​ສີ​ຂາ​ເຂົ້າ​ຕໍ່​ສິນ​ຄ້າ​ຈາກ​ຈີນ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 200 ຕື້​ໂດ​ລາຈາກອັດ​ຕາ 10 ເປີ​ເຊັນ​ເປັນ 25 ເປີ​ເຊັນ​ນັ້ນໄດ້. ຈີນ​ໄດ້ຂຶ້ນພາ​ສີ​ຕໍ່​ສິນ​ຄ້າ​ຫລາຍ​ປະ​ເພດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 60 ຕື້​ໂດ​ລາ. ແຕ່​ວ່າ ປັກ​ກິ່ງ​ໄດ້​ປ່ອຍສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງບໍ່​ໃຫ້​ຖືກ​ເກັບ​ພາ​ສີເພີ້ມ​ຂຶ້ນ. ສິນ​ຄ້າ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນລວມມີ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ແລະ​ສິນ​ຄ້າ​ກະ​ສິ​ກຳ ເຊັ່ນ​ຖົ່ວ​ເຫລືອງ.

ພໍ່​ຄ້າ​ຂາຍ​ຊີ້ນ​ໝູ​ຢູ່​ຕະ​ຫລາດແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເມືອງ Hekou Yao ຢູ່​ແຂວງ​ຢູ​ນານຂອງ​ຈີນ ອ່ານ​ຂ່າວ​ໃນ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື, ວັນ​ທີ 3 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019
ພໍ່​ຄ້າ​ຂາຍ​ຊີ້ນ​ໝູ​ຢູ່​ຕະ​ຫລາດແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເມືອງ Hekou Yao ຢູ່​ແຂວງ​ຢູ​ນານຂອງ​ຈີນ ອ່ານ​ຂ່າວ​ໃນ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມື​ຖື, ວັນ​ທີ 3 ພຶດ​ສະ​ພາ, 2019

ສິ​ນ​ຄ້າ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ຖືກ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ເພີ້ມນັ້ນ ຈະ​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ປະ​ມານ 15 ຫາ 20 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ມີ​ສິນ​ຄ້າ​ພຽງ​ສອງ​ສາມ ປະ​ເພດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ເກັບ​ພາ​ສີໃນ​ອັດ​ຕາ 25 ເປີ​ເຊັນ.

"ປັກ​ກິ່ງ​ຢາກ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຜົນ​ກະ​ທົບ ​ຈາກ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ​ທາງ​ພາ​ສີຄືນນີ້​ຕໍ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພາຍ​ໃນ ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ. ສະ​ນັ້ນ​, ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ອາດ​ຈະສ້າງ​ໃຫ້​ມີ​ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ກັບ​ຕໍ່​ພາຍ​ໃນ ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງກວ່ານັ້ນ ແມ່ນ​ຖືກ​ຂັດ​ອອກ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານເຊັງ​ຢ​ວານ ໂບ (Zhengyuan Bo), ນັກ​ວິ​ໄຈ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ປຶກ​ສາກ​ຣິ​ສ​ຄ໌ (GRisk) ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ປັກ​ກິ່ງ.
ແຕ່​ວ່າ​ຈີນ ກໍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ແຂງ​ແກ່ນ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ແບບ​ອື່ນ. ພວກ​ທີ່​ຊື້​ສິນ​ຄ້າ​ໃນຈີນໄດ້​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ຊື້​ຊີ້ນ​ໝູ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເຖິງ​ຂັ້ນ 6.5 ຕື້​ໂດ​ລາ. ອັນ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ໜັກ ​ຕໍ່​ພວກ​ລ້ຽງ​ໝູ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເພາະ​ວ່າ ຈີນ​ເປັນ​ຕະ​ຫລາດ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຊີ້ນ​ໝູ​ຂອງ​ຊາວອາ​ເມ​ຣິ​ກັນລາຍ​ໃຫຍ່​ອັນ​ດັບ​ສອງ.

ກຳ​ມະ​ກອນ​ຍິງທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໂຮງ​ງານຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ​ທາງ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນເຂດ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ຈີນ
ກຳ​ມະ​ກອນ​ຍິງທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່​ໂຮງ​ງານຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ​ທາງ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນເຂດ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ຈີນ

ມີ​ໜ້ອຍ​ຄົນ​ຄາດ​ຫວັງ​ວ່າ ຈີນ​ຈະ​ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການນີ້​ມາ​ໃຊ້ ເມື່ອ​ການ​ລ້ຽງ​ໝູຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຕົນ​ ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກພະ​ຍາດ​ໄຂ້​ຫວັດ​ໝູ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ. ມີ​ລາຍ​ງານ​ບາງ​ອັນ​ບອກວ່າ ພ​ວກ ​ລ້ຽງ​ໝູ​ຂອງ​ຈີນ ແມ່ນ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ສູນ​ເສຍ 1 ສ່ວນ​ 3 ຂອງ​ສັດ​ລ້ຽງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ທ່ານ ແມັກ​ສ໌ ເຊັງ​ລາຍ​ນ໌ (Max Zenglein), ຫົວ​ໜ້າ​ດ້ານ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທີ່​ສະ​ຖາ​ບັນສຶກ​ສາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຈີນ ເມີ​ເຄ​ເທີ (Mercator) ຫລື ເມ​ຣິກ​ສ໌ (Merics) ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ເບີ​ລີນ​ ຂອງ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ "ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ ມີ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໂຣກ​ໄຂ້​ຫວັດ​ໝູ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາຢູ່​ໃນ​ຈີນ, ການ​ສະ​ໜອງ​ໝູ​ໃຫ້​ຕະ​ຫລາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ. ໃນ​ເດືອນ​ເມ​ສາ​ຜ່ານ​ມາລາ​ຄາ​ໝູ ໄດ້ຖີບ​ຕົວ​ຂຶ້ນ 14.4 ເປີ​ເຊັນ. ເພື່ອ​ຜັກ​ດັນ​ໃຫ້​ລາ​ຄາ​ຫລຸດ​ລົງ ຈີນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ນຳ​ເຂົ້າຊີ້ນ​ໝູ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG