ກ່ອນຈະມາຮອດປີກາຍນີ້, ຫຼາຍປະເທດໃນຂົງເຂດຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ ມີນະໂຍບາຍທີ່ມີມາຕັ້ງແຕ່ດົນທີ່ຄັດຄ້ານການສົ່ງອາວຸດເຂົ້າໄປໃນເຂດສົງຄາມ. ການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍເຫລົ່ານັ້ນ ປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ.
ປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ - ໂດຍສະເພາະເຢຍຣະມັນ, ສະວີເດັນ, ແລະນໍເວ - ໄດ້ປ່ຽນທິດທາງ, ແບບທີ່ວ່າ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ບໍລິຈາກອາວຸດຫຼາຍຮອບເພື່ອຊ່ວຍຢູເຄຣນ ທຳການສູ້ລົບ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ເປັນການຕັດສິນອະນາຄົດຂອງຢູໂຣບ.
ແຕ່ພາຍຫລັງທີ່ການສູ້ລົບກັນແກ່ຍາວມາໄດ້ເກືອບ 1 ປີ ແລະໃນປັດຈຸບັນ ຢູໂຣບພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຜະລິດລູກປືນໃຫ້ແກ່ຢູແຄຣນ ແລະ ໃຫ້ ຕົວເອງ, ການຊອກຫາອາວຸດຈາກແຫຼ່ງອື່ນ ກຳລັງດຳເນີນໄປ.
ບາງປະເທດກໍາລັງຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອ. ໃນລະຫວ່າງການ ເດີນທາງໃນອາທິດນີ້ ລວມທັງການຢຸດແວ່ ທີ່ນະຄອນຫລວງໂຊລ ແລະ ໂຕກຽວນັ້ນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການເນໂຕ້, ທ່ານເຈນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ (Jens Stoltenberg) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານ ເພີ່ມຂຶ້ນແກ່ຢູເຄຣນ, ໂດຍກ່າວເຖິງຕົວຢ່າງ ທີ່ບັນດາປະເທດຢູໂຣບໄດ້ເຮັດ.
ທ່ານສໂຕລເທັນເບີກ ກ່າວໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຄຳປາໄສທີ່ນະຄອນຫລວງໂຊລວ່າ “ຫຼັງຈາກການບຸກລຸກຢ່າງໂຫດຫ້ຽມໃນຢູເຄຣນແລ້ວ ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ປ່ຽນນະໂຍບາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ." ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ລະບອບຜະເດັດການ ແລະ ການປົກຄອງແບບກົດຂີ່ຊະນະແລ້ວ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການອາວຸດ, ນັ້ນແມ່ນ ຄວາມຈິງ."
ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສົ່ງອຸປະກອນການທະຫານ ທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍແກ່ຊີວິດໃຫ້ຢູເຄຣນ, ເຊັ່ນ: ເສື້ອກັນລູກປືນ ແລະໝວກກັນກະທົບ. ແຕ່ບໍ່ມີປະເທດໃດ ໃນນີ້ ໄດ້ສົ່ງອາວຸດໄປຍັງຢູເຄຣນໂດຍກົງ, ສ່ວນນຶ່ງກໍເປັນແມ່ນຍ້ອນຂໍ້ຈຳກັດທາງກົດໝາຍແບບດຽວກັນທີ່ຈຳກັດຫຼາຍປະເທດໃນຢູໂຣບ.
ທັງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຕ່າງກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານໃດໆ ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທີ່ມີຕໍ່ຢູເຄຣນ, ແຕ່ຄຳເຫັນຂອງທ່ານສໂຕລເທັນເບີກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັງ ສອງປະເທດອາດຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ ຄວາມກົດດັນຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກຫຼາຍຂຶ້ນ ວ່າ ໃຫ້ສະໜັບສະໜຸນທາງການທະຫານ, ໂດຍສະເພາະ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມກຳລັງສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ນີ້.
ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ເກົາຫຼີໃຕ້ ພຽງແຕ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕໍ່ສູ້ສົງຄາມຂອງຢູເຄຣນໂດຍທາງອ້ອມ. ແທນທີ່ຈະບໍລິຈາກອາວຸດ, ລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ອະນຸມັດການຂາຍອາວຸດທີ່ຜະລິດໂດຍເກົາຫຼີໃຕ້ໃຫ້ແກ່ປະເທດທີ່ສະໜອງອາວຸດ ໃຫ້ກອງທັບຢູເຄຣນ.
ໂປແລນ, ຜູ້ຜະລິດອາວຸດທີ່ສໍາຄັນສຳລັບຢູເຄຣນນັ້ນ, ໃນປີກາຍນີ້ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຊື້ ອາວຸດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນມູນຄ່າ 5.8 ຕື້ໂດລາ, ລວມທັງລົດຖັງ, ປືນໃຫຍ່, ແລະ ລູກ ປືນ. ບໍລິສັດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າກັບແອັສໂທເນຍ ແລະນໍເວ, ແລະກຳລັງຢູ່ໃນການເຈລະຈາທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ກັບ ສະຫະລັດ ແລະ ການາດາ.ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ