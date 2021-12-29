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ປີ 2022 ​ຄາດ​ວ່າ ​ອີ​ຣັກ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ດີ້ນ​ຮົນຕໍ່​ສູ້ ​ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ຕົນ​ໄວ້ ​ທ່າມ​ກາງການ​ຊ່ວງ​ຊິງ​ອຳ​ນາດກັນ

​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​​ອີ​ຣັກ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ພິ​ຈະ​ລະ​ນາ​ຄະ​ດີຢູ່​ສານ​ສູງ​ສຸດໃນ​ Baghdad, ວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ, 2021 ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສານຈະ​ປະ​ກາດຄຳ​ຕັດ​ສິນຕໍ່​ຄຳ​ອຸ​ທອນ​ຍື່ນ​ໂດຍທ່ານ Hashed al-Shaabi ອະ​ດີດ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ສະ​ພາທີ່ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ຜົນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງສະ​ພາໃນເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ (ພາບ​ໂດຍ AFP)

ບັນດາ​ນັກວິ​ເຄາະ​ກ່າວ​ວ່າ, ອີຣ່ານ, ສະ​ຫະ​ລັດ ​ແລະ​ບັນດາ​ປະ​ເທດອ່າວ​ເປີເຊຍ ນັບ​ມື້ນັບກ່ຽວ​ພັນ​ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ເພື່ອ​ອະນາຄົດ​ຂອງ​ອີຣັກ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າ ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ຂຶ້ນມາໃນ​ປີ 2022 ກໍແມ່ນພາກສ່ວນປະ​ກອບ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ອີ​ຣັກ​ທີ່​ກຳ​ລັງປາ​ກົດອອກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ພາຍຫຼັງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງສະ​ພາ​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລານັ້ນ ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຊຸກ​ຍູ້​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ອີ​ຣັກໃຫ້​ກ້າວ​ໜ້າ​ໄດ້​ຫລືບໍ່ ຢູ່ໃນ​ສະ​ພາບການ​ຕໍ່​ສູ້​ຊ່ວງຊີງອຳນາດ​ທາງ​ພູມີ​ສາດການ​ເມືອງ​ນີ້. Dale Gavlak ມີລາຍງານ ມາຈາກນະ​ຄອນ​ອຳ​ມານ (Amman) ຂອງປະ​ເທດ​ຈໍແດນ ຊຶ່ງ​ ບົວ​ສະ​ຫວັນ​ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອກາດ​ສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງການ​ຄົບຮອບ 100 ປີ​ແຫ່ງການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ປະ​ເທດ​ອີຣັກ​ ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ທັນວາ​ນີ້, ທ່ານ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມຸ​ສ​ຕາ​ຟາ ອາ​ລ-ຄາດດິມີ (Mustafa Al-Kadhimi) ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຊາວ​ອີ​ຣັກ​ທຸກ​ຄົນ​ຮັບ​ຮູ້​ເອົາ​ສິ່ງ​ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້​ມີຄວາມ​ສາມັກຄີກັນ​, ​ແທນ​ທີ່​ຈະຮັບ​ຮູ້​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ເຂົາ​ເຈົ້າແຕກ​ແຍກ​ກັນ ​ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດສ່ວນລວມຂອງ​ອີຣັກ. ສານລັດຖະບານກາງຂອງປະເທດ ທີ່ຄາດກັນວ່າຈະ​ຍຶດ​ຖືຜົນການເລືອກຕັ້ງສະພາໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານ​ມານັ້ນໄວ້ ທີ່ໄດ້ຮັບການສັນ​ລະ​ເສີນຈາກບັນ​ດານັກສັງເກດການອີຣັກແລະສາກົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີ​ການ​ດຳ​ເນີນຄວາມພະຍາຍາມ​ຄັ້ງ​ແລ້ວ​ຄັ້ງ​ເລົ່າ ຂອງບັນດາພັກຊາວນິ​ກາຍ​ຊີ​ໄອ (Shiite) ສະຫນັບສະຫນູນອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ເສຍໄຊໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນັ້ນ ຢາກ​ໃຫ້ມັນຖືກລົບ​ລ້າງ​ໄປ​ກໍ​ຕາມ.

ການ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ໃນສະພາຂອງ​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍໄປ​ເປັນ 17 ບ່ອນນັ່ງ ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ພັກ​ຂອງ​ນັກ​ສອນສາສະ​ໜາ​ນິ​ກາຍ​ຊີ​ໄອ (Shiite) ທ່ານມັກ​ຕາ​ດາ ອາ​ລ-ຊາ​ເດີ (Muqtada al-Sadr) ທີ່​ມີ 74 ບ່ອນ​ນັ່ງ​ນັ້ນ. ໃນ​ການ​ຂຽນ​ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ Al-Monitor ນັ້ນນັກ​ສັງ​ເກດ​ການ​ອີ​ຣັກ, ທ່ານໂອ​ມາ ຊາດ​ຕາ (Omar Sattar) ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານຊາ​ເດີ ຢາກ​ຈະ “ສ້າງ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານສຽງ​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ທີ່​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທຸກ​ຢ່າງ ແລະ​ປົດ​ອາ​ວຸດ​ຂອງ​ພວກທະ​ຫານ​ບ້ານ. ບັນດາ​ກຳລັງທະ​ຫານ​ທີ່​ສະໜັບສະໜູນ​ອີຣ່ານ ພວມ​ຄັດຄ້ານ​ຕໍ່ຄວາມ​ປາຖະໜາ​ຂອງ​ທ່ານຊາ​ເດີ (Sadr) ​ໂດຍພາ​ກັນເດີນ​ຂະ​ບວນຕາມ​ຖະໜົນ​ຫົນທາງ, ສ້າງ​ໄພຂົ່ມຂູ່​ຕໍ່ສັນຕິພາບຂອງ​ພົນລະ​ເຮືອນ, ​ແລະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເພື່ອໃຫ້​ລົບ​ລ້າງຜົນຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ. ການ​ທີ່​ຈະ​ຕົກ​ລົງກັນ​ໄດ້ ອາດຈະ​ໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນ.”

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໄວ​ກວ່າ​ກຳ​ນົດ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະ​ໜອງຕາມ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຂອງ​ມະຫາຊົນ​ຕໍ່​ລັດຖະບານ​ໃນ​ປີ 2019, ​ແຕ່​ກໍຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາກຸ່ມ​ປະກອບ​ອາວຸດ​ທີ່​ມີອິດ​ທິ​ພົນ​ ທີ່ຫລາຍ​ກຸ່ມ ​ແມ່ນມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ອີ​ຣ່ານທີ່​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ອຽງເອນ​ຢູ່ນັ້ນ. ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ຈັບ​ກຸມ ຫຼື​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ໃດໆ ເທື່ອຫລັງ​ຈາກ​ມີ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ລອບ​ສັງ​ຫານ ທ່ານ​ອາ​ລ-ຄາ​ດດິ​ມີ (Al-Kadhimi) ທີ່​ບໍ່​ສຳ​ເລັດຜົນ​ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກຜ່ານ​ມານັ້ນ.

ນັກວິເຄາະອາວຸໂສ, ທ່ານ​ນິ​ໂກ​ລາ​ສ ແຮ​ຣາ​ສ (Nicholas Heras) ຢູ່ ກັບ ສະຖາບັນ Newlines ໃນນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍຊິງຕັນກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ອີຣັກ ກຳ​ລັງຢູ່ລະ​ຫວ່າງ​ກາງທາງແຍກ ແລະອະທິປະໄຕຂອງມັນແມ່ນຍັງເປັນບັນ​ຫາຢູ່.

ທ່ານ​ແຮ​ຣ​າ​ສ (HERAS) ກ່າວວ່າ:
“ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ມັນຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນ​ດາຜູ້ນໍາອີຣັກທີ່ເຮັດວຽກໃນ ທົ່ວ ສັງຄົມອີຣັກພະຍາຍາມສ້າງຂົວເຊື່ອມຕໍ່​ລະຫວ່າງຊຸມຊົນໃນອີຣັກທີ່ມີປະສົບ ການອັນຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃນການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ, ທັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກ ຄອງຂອງ​ທ່ານ​ຊາດ​ດຳ ຮຸນ​ເຊນ (Saddam Hussein) ແລະພາຍ​ຫລັງລະ​ບອບການປົກຄອງຂອງທ່ານ. ນັ້ນຈະ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ​ແລະ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄຳ​ຖາມ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ທີ່​ເປັນຈິງ​ສຳ​ລັບ​ອີ​ຣັກ ຍ້ອນ​ວ່າ ອີຣັກ ກຳ​ລັງ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນຕອນ​ທີ່​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະສົບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ​ໂດຍ​ການແບ່ງແຍກ​ກັນ​ອອກ​ໄປ​ຕາມ​ຫລາຍຂົງ​ເຂດ​ຂອງ​ມັນ ທີ່ຄອບ​ງຳ​ໂດຍບັນດາ​ປະຊາ​ຄົມ​ທີ່​ມີເອກະລັກ​ອັນຫລາກ​ຫລາຍ​ທີ່ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ.”

ບັນດາ​ຜູ້​ສັງ​ເກດ​ການ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານອາ​ລ-ຄາດ​ດິ​ມີ (Al-Kadhimi) ​ໄດ້​ເປັນ​ກຳລັງທີ່ທຳ​ການ​ປະ​ນີ​ປະ​ນອມ​ກັນ​ສຳ​ລັບອີ​ຣັກ ​ແລະ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ດຶງ​ເອົາ​ອີ​ຣັກ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ສູ່​ກຸ່ມ​ຂອງອາຣັບ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ກັບ​ຈໍ​ແດນ ​ແລະ ອີ​ຈິບ​ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ການ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ລະຫວ່າງ​ຄູ່​ປໍ​ລະ​ປັກກັນ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ​ເຊັ່ນ​ ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ (Saudi Arabia) ​ແລະ​ອີຣ່ານ. ທ່ານ​ໂອ​ຊາ​ມາ ອາ​ລ ຊາ​ຣິ​ຟ (Osama Al Sharif), ນັກສະ​ແດງຄວາມຄິດເຫັນທາງດ້ານການເມືອງຂອງ​ເຂດຕາເວັນອອກກາງຢູ່ໃນນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ອຳ​ມານ (Amman) ເອີ້ນການເຄື່ອນ ໄຫວເຫຼົ່ານີ້ວ່າ "ເປັນເລື້ອງຮ້າຍຕໍ່ພວກຕົວ​ແທນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນອີຣ່ານ."

​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ, ​ເມື່ອ​ປີ 2021 ກຳ​ລັງ​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ນີ້, ກອງ​ກຳລັງທະ​ຫານ​ປະສົມ​ທີ່​ນຳພາ​ໂດຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ຍຸຕິ​ພາລະກິດ​ສູ້​ລົບ​ຢູ່​ອີຣັກ​ໃນ​ເດືອນ​ນີ້, ​ໂດຍໂອນກຳ​ລັງ​ທະຫານ​ປະມານ 2,500 ຄົນ ທີ່​ທຳ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ຕ້ານ​ກຸ່ມລັດ​ອິສ​ລາມ​ ໃຫ້​ໄປມີບົດ​ບາດ​ເປັນ​ຜູ້ຝຶກແລະ ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ. ​ແຕ່​ພວກ​ນັກ​ສັງ​ເກດ​ການ​ກ່າວ​ວ່າ ອີຣ່ານຢາກໃຫ້​ສະຫະລັດ​ອອກ​ຈາກ​ອີຣັກໄປ.

ທ່ານ​ແຮ​ຣາ​ສ ກ່າວ​ອີກວ່າ:
“ທ່ານອາລ ຄາດດິມີ (Al Kadhimi) ຖືກມອງວ່າ ເປັນສັນຍາລັກຂອງການ ສະຫນັບສະຫນູນຂອງສະຫະລັດໃນອີຣັກ. ແລະສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຫັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຂໍ້ຂັດແຍ້ງທີ່ໃກ້ຈະສິ້ນສຸດ ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນອີຣັກ, ເຊິ່ງອີຣ່ານພະຍາຍາມຈະຮັກສາກິດຈະກຳທີ່ພວກຕົວແທນຂອງຕົນນໍາໃຊ້ ພາຍໃຕ້ຂີດກຳນົດຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ ທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີສະຫະລັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ ຫຼືບໍ່ ຍ້ອນເຫດຜົນນັ້ນ ກໍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ຂອງທ່ານອາລ-ຄາດດິມີ (Al-Kadhimi) ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງນັ້ນ."

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ບໍ່​ຮັບ​ຮູ້​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢູ່ນອກເຂດ​ສີ​ຂຽວທີ່​ມີ​ທະ​ຫານ​ຍາມ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ Baghdad, ວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ, 2021
ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ບໍ່​ຮັບ​ຮູ້​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢູ່ນອກເຂດ​ສີ​ຂຽວທີ່​ມີ​ທະ​ຫານ​ຍາມ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ Baghdad, ວັນ​ທີ 27 ທັນ​ວາ, 2021

ທ່ານ​ໂອ​ຊາ​ມາ ອາ​ລ ຊາ​ຣິ​ຟ (Osama Al Sharif) ທີ່ຂຽນລົງໃນຫນັງສືພິມ Saudi Arab News ລາຍວັນ ກ່າວວ່າ ຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ "ທ່ານ​ມັກ​ຕາ​ດາ ອາ​ລ-ຊາ​ເດີ (Muqtada Al-Sadr) ໄດ້ສັນ​ລະ​ເສີນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີມຸ​ສ​ຕາ​ຟາ ອາ​ລ-ຄາ​ດດິ​ມີ (Mustafa Al-Kadhimi) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ອີຣັກເປັນກາງໃນການປະເຊີນໜ້າກັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດກັບອີຣ່ານ."

ຕຳ​ຫລວດອີ​ຣັກ​ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບປ້າຍ​ປຸກ​ລະ​ດົມໃຫ້​ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ສະ​ພາ​ທີ່​ຕິດ​ໄວ້​ຢູ່​ໃກ້​ກັບຕຶກ​ຫັກ​ພັງຍ້ອນ​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານອີ​ຣັກ ແລະ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມໃນ​ເມືອງ Mosul ຂອງ​ອີ​ຣັກ, ວັນ​ທີ 3 ຕຸ​ລາ, 2021
ຕຳ​ຫລວດອີ​ຣັກ​ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບປ້າຍ​ປຸກ​ລະ​ດົມໃຫ້​ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ສະ​ພາ​ທີ່​ຕິດ​ໄວ້​ຢູ່​ໃກ້​ກັບຕຶກ​ຫັກ​ພັງຍ້ອນ​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານອີ​ຣັກ ແລະ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມໃນ​ເມືອງ Mosul ຂອງ​ອີ​ຣັກ, ວັນ​ທີ 3 ຕຸ​ລາ, 2021

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານອາ​ລ​-ຊາ​ເດີ (Al-Sadr) ອາດ​ຈະ​ຮັກສາ​ທ່ານອາ​ລ-ຄາດ​ດິ​ມີ (Al-Kadhimi) ​ໃຫ້​ດຳລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ເປັນ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢູ່, ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ນີ້​ເປັນ​ການ​ເຮັດໃຫ້ກຽດຊັງແກ່​ບັນດາ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ​ທີ່​ເປັນຊາວຊີ​ໄອ (Shiite) ກໍ​ຕາມ. ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ບາດກ້າວ​ເດີນ​ອັນ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ອີຣັກ ທີ່​ກຳ​ລັງພະຍາຍາມຈະ​ຟື້ນ​ຟູ​ເອກະລັກ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ຕົນ ​ແລະ​ກັບ​ໄປເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກຸ່ມ​ອາຣັບ​ຄືນ​ໃໝ່.”

ທ່ານກ່າວວ່າ "ຖ້າທ່ານ​ອາ​ລ-ຊາ​ເດີ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການໂຄ່ນລົ້ມ ລະບົບ ແບ່ງແຍກ​ຊົນ​ຊາດ ແລະນິ​ກາຍ, ມັນຈະເປັນຂີດໝາຍ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ​ຢ່າງປະຫວັດການໃນການຟື້ນຕົວຄືນຂອງປະເທດ, ແຕ່ຄວາມລົ້ມແຫລວຂອງທ່ານ ອາດຈະເປັນໄພພິບັດໃນທຸກດ້ານເລີຍ."​

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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