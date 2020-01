ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານວານນີ້ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໂດຍມີ​ການ​ສູ້​ຢັນ​ກັນ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຄຸ້ມ​ຄອງວິ​ທີ​ການດຳ​ເນີນຄະ​ດີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ຂັ້ນຕໍ່​ໄປ. ​ນີ້ເປັນ​ພຽງ​ຄັ້ງ​ທີ​ສາມ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເພື່ອ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຄວນ​ຖືກ​ປົດອອກຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ ຫລືບໍ່. ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໂຕ້​ແຍ້ງວ່າ ຄວນ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ພະ​ຍານ ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃຫ້ການ ເພື່ອ​ຊີ້​ແຈງ​ເຫດ​ຜົນຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າເພື່ອໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໃຊ້​ອຳ​ນາດໃນ​ການ​ເປັນປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໄປໃນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດຄື​ແນວ​ໃດ. ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ​ປະ​ຈຳ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, Katherine Gypson ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ​ຈາກຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ​ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.



ຢູ່​ໃນ​ມື້​ທຳ​ອິດຂອງການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທ​ຣຳໝົດ​ມື້ເລີຍ ….ທີ່ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ແລະ​ກໍບໍ່​ໄດ້​ຜົນ…

…ເພື່ອ​ຈະຮວບ​ຮວມ​ເອົ​າ​ພະ​ຍານ​ສຳ​ຄັນ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ວ່າທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ໃຊ້​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອແກ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ແລ້ວນັ້ນ ເປັນ​ສິ່ງຕໍ່​ລອງ​ເພື່ອ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້ມີ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2020 ນີ້ ຫລືບໍ່.



ທ່ານ ຊຈັກ ຊູມ​ເມີ (Chuck Schumer) ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງກ່າວ​ວ່າ:

"​ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ ເລີ້ມ​ພາ​ກັນ​ເຊື່ອ​ວ່າຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໂດຍທີ່ເກີດ​ຂຶ້ນແລ້ວ ສາ​ມາດ​ເລືອ​ກເອົາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຫລື ເລືອກເອົາສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ຫລື​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ໄດ້ຫລືບໍ່. ຖ້​າຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຫາກສາ​ມາດແຊກ​ແຊງເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ແລະ​ຕັດ​ສິນ​ຜົນ​ອອກ​ມາ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງໄດ້ ​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ແມ່ນ​ປະ​ຊາ​ຊົນອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເປັນ​ຄົນ​ຕັດ​ສິນ​ຜົນ​ຂອງ​ມັນ ແລ້ວປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາແມ່ນ​ເຊື່ອມ​ໂຊມ​ລົງ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່. ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈະ​ເລີ້ມໝົດ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື ​ຕໍ່​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ."



ສະ​ພາ​ສູງ​ທີ່ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນກຳສຽງ​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ດັ່ງ​ກ່າວເຫລົ່າ​ນັ້ນໄວ້ ​ຊີ້​ແຈງ​ວ່າ ຄວນ​ນຳ​ເອົາຫລັກແນະ​ນຳສຳ​ລັບ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບີ​ລ ຄ​ລິນ​ຕັນ ໃນ​ປີ 1999 ນັ້ນມາ​ໃຊ້.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ມິດ ຣອມ​ມີ (Mitt Romney) ຈາກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນຊີ້​ແຈງວ່າ:

"ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ການ​ໄດ້​ຍິນ​ຈາກຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ (ອະ​ດີດທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ), ທ່ານ ຈອນ ໂບ​ລ​ຕັນ (John Bolton) ແລະ​ບາງ​ເທື່ອຈາກພະ​ຍານ​ຄົນ​ອື່ນ​ອີກ, ແນ່ນອນແມ່ນ​ເປັນ​ເລື້ອງທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຫລາຍ ທັງ​ສຳ​ລັບ ​ຈຳ​ເລີຍແລະ​ການດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ. ເວ​ລາ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ສຳ​ລັບ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ນັ້ນ, ສຳ​ລັບ​ການ​ຕັດ​ສິນເລື້ອງນັ້ນ ແມ່ນ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ມີ​ການ​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ກັນ​ແລ້ວ. ນັ້​ນຄືຂັ້ນ​ຕອນທີ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຢູ່ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ມີ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຄ​ລິນ​ຕັນ .”

ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສູງ​ທີ່​ເປັນພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຄົນ​ນີ້​ກ່າວອີກ​ວ່າ ເປັນວິ​ທີ​ການນຶ່ງ​ທີ່​ຈະຫລີກ​ລ້ຽງ​ການ​ສູ້​ຢັນ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພັກ​ຢ່າງເຄັ່ງຕຶງ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ.

ທ່ານມິ​ດຈ໌ ແມັກ​ຄອນ​ແນ​ລ (Mitch McConnell), ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫລາຍເວົ້າ​ວ່າ:

"ສະ​ພາ​ສູງຍັງ​ສາ​ມາດ​ຮັບ​ໃຊ້​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງການ​ສ້າງ​ຕັ້ງມັນ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່ບໍ່? ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະຍົກ​ເອົາ​ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ, ຄວາມກ້ຳ​ເກິ່ງ​ກັນ-ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ຝ່າຍ ແລະ​ຍົກ​ເອົາມາດ​ຕະ​ຖານ​ຄຳ​ພິ​ພາກ​ສາ​ຄະ​ດີ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ໄວ້​ເໜືອ​ຄວາມມັກຂອງ​ພັກ ​ໄດ້​ບໍ່ໃນ​ມື້ນີ້? ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ມື້ນີ້ ຈະ​ລວມ​ມີ​ຄຳ​ຕອບ​ບາງ​ອັນ​ຢູ່ໃນ​ນັ້ນ."



ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ​ເປັນ​ພັກ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ ກໍໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ທ່ານທ​ຣຳ​ ມີ​ຄວາມ​ໄດ້​ປຽບ​ທາງ​ການ​ເມືອງຢູ່​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ສະ​ນັ້ນການທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຮຽກ​ເອົາ​ພະ​ຍານ​ເຂົ້າມາ​ໃຫ້​ການ ອາດ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ຕາມ​ມາ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍໄດ້.



​ທ່ານ ພອ​ລ ເບີ​ແມນ ຊິ​ຟ (Paul Berman Schiff), ຈາກໂຮງ​ຮຽນ​ກົດ​ໝາຍ ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ຈອດ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ (George Washington) ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ:

"ມັນ​ເປັນສິ່ງ​ຈຳ​ເປັນ​ ທີ່​ສະ​ພາ​ສູງ​ຕ້ອງໄດ້ທຳ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຢ່າງແທ້​ຈິງ, ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ ຕ້ອງປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົນ ​ໃນ​ນາມ​ເປັນ​ຄະ​ນະ​ຕຸ​ລາ​ການ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ແລະ​ບໍ່​ແມ່ນອີງ​ຕາມ​ພັກ, ແລະການຊີ້​ແຈງ​ເຫດ​ຜົນຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຢ່າງ​ຈິງຈັງ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຟັງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຈາກພະ​ຍານ​ຕ່າງໆ ແລະ​ອື່ນໆ​ ອີກ. ສິ່ງ​ທີ່​ວ່ານັ້ນ ປາ​ກົດ​ວ່າ ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະ​ເກີດຂຶ້ນ​ເລີຍ. ແລະ​ຖ້າ​ຫາກ​ສິ່ງນັ້ນ ບໍ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ, ຖ້​າຫາກ​ສະ​ພາ​ສູງບໍ່​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ຕົນ​ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ​ແລ້ວ, ມັນ​ກໍ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜົນ​ຕາມ​ມາ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງຕໍ່​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕໃນ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ."



ທ່ານແມັກ​ຄອນ​ແນ​ລ (McConnell) ແມ່ນ​ເຫັນ​ດີ​ໃຫ້ມີເວ​ລາເພີ້ມຂຶ້ນ ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຍົກ​ເຫດ​ຜົນ​ມາ​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ກັນ ຢູ່​ໃນ​ການ​ເປີດການ​ດໍາ​ເນີນ​ຄະ​ດີ. ພວກ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດເຊື່ອ​ວ່າ ການ​ມີ​ເວ​ລາ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນຈະເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເພິ່ນ​ສາ​ມາດ ຊີ້​ແຈງ​ເຫດ​ຜົນ​ຂອງ​ຕົນ​ຕໍ່​ໃນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງທ່ານ​ທ​ຣຳ ຢູ່​ໃນ​ສານ​ແຫ່ງການ​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ.



ທ່ານ ອາ​ດາມ ຊິ​ຟ (Adam Schiff), ຜູ້​ຈັດ​ການທີ່​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ໄອ​ຍະ​ການ​ໃນ​ເລື້ອງຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ກ່າວ​ວ່າ:

"ມີ​ຄົນ​ຫລາຍໆ​ຄົນ ແມ່ນ​ແຕ່​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນບໍ່​ເຊື່ອວ່າ ຈະ​ມີ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີທີ່​ຍຸ​ຕິ​ທຳ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່​ເຊື່ອວ່າ ສະ​ພາ​ສູງຈະ​ມີ​ຄວາມ​ທ່ຽງ​ທຳ. ພ​ວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອວ່າ ຜົນຂອງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ແມ່ນ​ໄດ້​ກະ​ກຽມ​ໄວ້​ແລ້ວ. ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຈະ​ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ໂທດ​ໄປ. ບໍ່​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ວ່າທ່ານ​ບໍ​ລິ​ສຸດ ດອກ. ທ່ານບໍ່​ໄດ້ບໍ​ລິ​ສຸດ​ເລີຍ. ແຕ່​ວ່າ ເປັນ​ຍ້ອນ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ອີງ​ຕາມ​ພັກ​ຂອງ​ຕົນ ແລະ​ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ນັ້ນແລ້ວ."



ບັນ​ດາຜູ້​ຈັດ​ການ​ໃນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ຈະ​ມີ​ເວ​ລາ 3 ມື້ ເພື່ອ​ຊີ້​ແຈງ​ເຫັດ​ຜົນ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຢູ່​ໃນຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງ ໂດຍ​ທີ່​ພວກ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ສຳ​ລັບ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ ເລີ້ມ​ກ່າວ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້.

The impeachment trial of U.S. President Donald Trump got fully underway in the Senate Tuesday with a battle over the rules governing how the case moves forward. For just the third time in U.S. history, senators will vote to decide if a president should be removed from office. Congressional Democrats argue witnesses should be allowed to testify to help make their case Trump abused the power of the presidency. VOA's Congressional Correspondent Katherine Gypson has more from Capitol Hill.



On the first full day of the trial of President Trump….



Democrats tried…



And failed…



…To gather key evidence in the investigation into whether Trump leveraged congressionally approved aid to Ukraine to invite foreign interference in the 2020 election.



Chuck Schumer, Senate Minority Leader:

"If Americans start believing that foreigners, in effect, can elect presidents or senators or governors. If foreigners can interfere in elections and determine the outcome, instead of the American people determining the outcome, our democracy is vastly eroded. People will start losing faith in elections."



The Republican-majority Senate stopping those attempts, arguing the 1999 impeachment of President Bill Clinton should be the guide.



Senator Mitt Romney, Republican:

"I think it's important to hear from (former National Security Advisor) John Bolton and perhaps other witnesses, obviously, for both the defense as well as the prosecution. The right time for that vote, that decision is after the opening arguments. That's the way the process was carried out during the Clinton impeachment."



An approach that avoids the contentious partisan battles of the House impeachment process, says Trump's top Capitol Hill ally.



Mitch McConnell, Senate Majority Leader:

"Can the Senate still serve our founding purpose? Can we still put fairness, even-handedness and historical precedent ahead of the partisan passion of the day? Today's vote will contain some answers."



While the Republican majority in the U.S. Senate means Trump holds the political advantage in the trial a failure to call witnesses could have significant consequences.



Paul Berman Schiff, George Washington University Law School:

"It's absolutely necessary that the Senate pursue a real trial, that the senators behave as actual jurors and not as partisans, and that the arguments that are made are taken seriously that witnesses are heard, and so on. That does not appear to be what's likely to happen. And if that does not happen, if the Senate does not take its responsibilities seriously, that has grave consequences for our constitutional democracy."



McConnell did agree to a longer timeline for opening arguments. Democrats believe more time will allow them to make their case against Trump in the court of public opinion.



Adam Schiff, House Impeachment Manager:

"A great many, perhaps even most Americans do not believe there will be a fair trial. They don't believe the Senate will be impartial. They believe the result is pre-cooked. The president will be acquitted. Not because he is innocent. He is not. But because the senators will vote by party and he has the votes."



House impeachment managers will have three days to argue their case against Trump on the Senate floor, with lawyers for the White House scheduled to begin their defense of Trump Saturday.