ອົງການກອງທຶນສາກົນ ຫຼື IMF ຄາດວ່າ 2019 ຈະເປັນປີຂອງເຕີບໂຕຊ້າສຳ ລັບເສດ
ຖະກິດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍແມ່ນສືບຕໍ່ແນວໂນ້ມ ທີ່ເຫັນກັນໃນປີ 2018 ແຕ່ກໍມີຄວາມ
ຫວັງວ່າ ຈະເຫັນການເຕີບໂຕທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະທ້າຍປີນີ້ ແລະກ້າວ
ເຂົ້າສູ່ປີ 2020.
ຢູ່ໃນລາຍງານສະບັບຫຼ້າສຸດ ກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ອອກ
ສອງເທຶ່ອຕໍ່ປີນັ້ນ ອົງການ IMF ໄດ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງ ໃນຂະນະທີ່ມີເຫດຜົນໄປ
ໃນແງ່ດີ ຍ້ອນມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໂລກບໍ່ສາມາດບັນລຸ
ການເຕີບໂຕໄດ້ຕາມຄວາມຄາດໝາຍ.
ຮວມຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດບໍ່ສາມາດເຕີບໂຕໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ນັ້ນ
ກໍມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ຫ້ອມລ້ອມການຖອນໂຕຂອງອັງກິດອອກຈາກສະຫະພາບຢູ
ໂຣບ ສະພາບຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ ແລະ
ເສດຖະກິດຂອງເທີກີ ແລະອາເງັນຕີນາ ຈະຟື້ນໂຕຄືນສູ່ລະດັບທີ່ບັນດານັກເສດ
ຖະສາດໄດ້ທຳນາຍໄວ້ຫຼືບໍ່.
ເພີ້ມເຂົ້າໃສ່ຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ອົງການ IMF ກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກມີການເຄື່ອນຍ້າຍ
ໄປສູ່ຈຸດຕ່ຳສຸດຂອງຄວາມຄາດໝາຍແລ້ວ ມັນຈະມີຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ລັດຖະບານຂອງ
ປະເທດຕ່າງໆໄດ້ຈຳກັດນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີໄວ້ໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອ
ພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ລາຍງານກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ເຮັດນະໂຍບາຍ
ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນວ່າ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດຈະບໍ່ນຳໄປສູ່ການລົງທຶນທີ່ອ່ອນແອລົງ.
ໃນທາງບວກນັ້ນ ອົງການ IMF ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ໄປໃນທາງທີ່ດີກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ
ບັນຫາທາງດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຈີນ ທີ່ເຫັນທັງສອງຝ່າຍ ວາງມາດ
ຕະການເກັບພາສີໃໝ່ ທີ່ພົວພັນກັບສິນຄ້າມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍພັນລ້ານໂດລາ ແລະກ່າວ
ວ່າ ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ໄດ້ເອົາທ່າທີກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການເງິນທີ່ເປັນມິດ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໂຍະຍານການສະໜອງເງິນທີ່ຈະກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕ.
ຫຼັງຈາກການເຕີບໂຕຢູ່ໃນທົ່ວໂລກຊ້າລົງເປັນ 3.6 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2018 ແລ້ວທາງ
ອົງການ IMF ທຳນາຍການເຕີບໂຕໃນປີ 2019 ວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບ 3.3 ເປີເຊັນ.
ລາຍງານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ກ່ຽວກັບຄວາມຄາດໝາຍໃນການຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນ
ຂອງການເຕີບໂຕສຳລັບທ້າຍປີນີ້ ແລະກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2020.
ອົງການ IMF ກ່າວວ່າ “ນີ້ເປັນປີທີ່ສຳຄັນສຳລັບເສດຖະກິດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຖ້າຫາກ
ຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບການຫຼຸດຖອຍບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ແລະນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນມີ
ປະສິດທິຜົນແລ້ວ ເວລານັ້ນການເຕີບໂຕຢູ່ໃນທົ່ວໂລກຈະກັບຄືນສູ່ລະດັບ 3.6 ເປີ
ເຊັນ ໃນປີ 2020. ຖ້າຫາກວ່າ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ຄວາມສ່ຽງທີ່ສຳຄັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນແທ້
ເວລານັ້ນແມ່ນຄາດວ່າ ການຟື້ນຄືນຂອງເສດຖະກິດຈະຕົກຢູ່ໃນຄວາມລຳບາກ ສຳ
ລັບປະເທດທີ່ກ່າງຕໍ່ການສົ່ງອອກ ແລະປະເທດທີ່ເປັນໜີ້ເປັນສິນສູງ ອາດບໍ່ເກີດ
ຂຶ້ນເລີຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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