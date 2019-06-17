ນັກເຄື່ອນໄຫວສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ຮົງກົງ ທ່ານ ຈອສຊົວ ວັອງ ໄດ້ເຂົ້າ
ຮ່ວມກັບຜູ້ທີ່ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ນຳທີ່ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ປັກກິ່ງ ຂອງ ເກາະ
ຮົງກົງ ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ, ໂດຍເວົ້າ ອອກມາ ຫຼັງຈາກລາວ
ໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວອອກຈາກຄຸກ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ວ່າ ໃນໄວໆນີ້ ລາວຈະເຂົ້າຮ່ວມ
ການປະທ້ວງຂະໜານໃຫຍ່ ຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍສົ່ງຄົນຮ້າຍໄປ ຈີນ.
ທ່ານ ວັອງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ ຕ້ອງລາອອກຈາກຕຳ
ແໜ່ງ.” ທ່ານ ວັອງ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ນຳໜ້າ ການເຄື່ອນໄຫວຄັນຮົ່ມປີ 2014 ແລະ
ໄດ້ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກດົນເຖິງສອງເດືອນ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະທ້ວງນັ້ນ.
ລາວໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ຖ້າທ່ານນາງ ແລມ ຍັງຄົງກຳຕຳແໜ່ງຢູ່, ປະຊາຊົນ ຫຼາຍ ແລະ
ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ຈະ “ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຮົາ ຈົນຮອດວັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້
ສິດທິມະນຸດພື້ນຖານ ແລະ ເສລີພາບກັບຄືນມາ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເປີດຖະໜົນຄືນໃນວັນຈັນມື້ີ້ນີ້ ໃກ້ກັບສຳນັກງານໃຫຍ່ລັດຖະບານ
ຫຼັງຈາກຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍຮ້ອນພັນຄົນທີ່ນຸ່ງເຄື່ອງສີດຳ ໄດ້ເດີນຂະບວນໃນວັນອາທິດ
ວານນີ້ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານຮ່າງກົດໝາຍທີ່ເປັນບັນຫາ ເຊິ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍໄປລົງ
ໂທດໃນ ຈີນ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
ການປະທ້ວງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຫ້ອງການລັດຖະບານຕ່າງໆຂອງ ຮົງກົງ ຢຸດ
ຊະງັກ, ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ຈັດງານໄດ້ເວົ້າວ່າ ມີຄົນໄດ້ອອກມາລວມຕົວກັນຢູ່ທ້ອງ
ຖະໜົນ 2 ລ້ານຄົນ.
ການປະທ້ວງໄດ້ເກີດຂຶ້ນນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກຮ່າງກົດໝາຍນັ້ນ ໄດ້ຖືກໂຈະຊົ່ວຄາວ ໂດຍຜູ້ບໍ
ລິຫານໃຫຍ່ຂອງ ເກາະ ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ, ແຕ່ຜູ້ປະທ້ວງກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະສືບ
ຕໍ່ປະທ້ວງຈົນກວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ວ່ານັ້ນຈະຖືກຖອນຢ່າງຖາວອນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ
ກໍໄດ້ເວົ້າວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ມີແຜນທີ່ຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ
ຂອງ ເກາະ ຮົງກົງ ກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ຈີນ, ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ, ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ
G20 ທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ໃນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ.
ຜູ້ປະທ້ວງ ທ່ານ ສຕີເວັນ ຈາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທ້ວງຄັ້ງທີ່
ຜ່ານມາ, ແຕ່ໄດ້ອອກມາຮ່ວມການປະທ້ວງຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້ ຍ້ອນວິທີທີ່ຜູ້ປະທ້ວງຄົນ
ອື່ນໆໄດ້ຖືກປະຕິບັດນຳໃນຕົ້ນອາທິດນີ້.
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