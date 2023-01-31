ອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ວ່າ ກອງກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ ອາດໃຊ້ລະເບີດຝັງດິນ ທີ່ຖືກຫ້າມ

ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານສິດທິມະນຸດ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ບັນທຶກ “ຫຼາຍໆກໍລະນີ” ຊຶ່ງກອງກຳລັງຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ຍິງພວກລະເບີດຝັງດິນຕໍ່ຕ້ານທະຫານທີ່ໄດ້ຖືກຫ້າມ ໃສ່ທີ່ໝັ້ນຕ່າງໆຂອງກອງທັບຣັດເຊຍ ໃນການສູ້ລົບກັນຢ່າງດຸເດືອດເພື່ອຢຶດເອົາເມືອງອີຊຽມ (Izium) ທາງພາກຕາເວັນອອກ ເມື່ອປີກາຍນີ້.
ບົດລາຍງານ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໂດຍອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch (HRW) ແລະລວມທັງອົງການຕ່າງໆ ໄດ້ເລົ່າເຖິງລາຍລະອຽດຂອງເຫດການ ໂດຍພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄຳຖາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະເຈດຕະນາຂອງກີຢິບ ຂະນະທີ່ພັນທະມິດທັງຫຼາຍຂອງອົງການເນໂຕ້ ໄດ້ທຸ້ມເທເງິນມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ໃນການຊ່ອຍເຫຼືອ ແລະຍຸດໂທປະກອນຕ່າງໆເຂົ້າໃນຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ ໃກ້ເຂົ້າເຖິງຂີດໝາຍຄົບນຶ່ງປີ.
[[ https://www.hrw.org/news/2023/01/31/ukraine-banned-landmines-harm-civilians ]]
“ພວກເຂົາອາດໄດ້ຮັບຄຳຖາມຍາກຫຼາຍບາງສ່ວນຈາກພວກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ສະໜອງອາວຸດປະເພດອື່ນໆໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ພວກມັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນທາງທີ່ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນດ້ານມະນຸດສະທຳ” ທ່ານສະຕີບ ກູສ ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກດ້ານອາວຸດ ຢູ່ອົງການ HRW ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ກ່ອນໜ້າຂອງການເປີດເຜີຍບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ. ຫ້ອງການຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິນັ້ນ ສົ່ງເສີມການປົດອາວຸດເພື່ອມະນຸດສະທຳ. ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບສວນສອບສວນໃນຢູເຄຣນ.
ໃນລະຫວ່າງເດືອນເມສາ ແລະກັນຍາ ພວກພົນລະເມືອງໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຄົນຄວ້າ ວ່າ ການຍິງຈະຫຼວດຫຼາຍລູກ ຈາກເຂດແດນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຢູເຄຣນ ໄດ້ກະຈາຍ “ລະເບີດຝັງດິນປະເພດແມງກະເບື້ອ” ລຸ້ນ PFM-1 ໃນຍຸກສະໄໝໂຊຫວຽດ ຫຼາຍພັນລູກ ໃນທົ່ວສະຖານທີ່ແຫ່ງຕ່າງໆ ຂອງກອງທັບຣັດເຊຍ ໃນເມືອງອີຊຽມ ຊຶ່ງກອງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເດືອນເມສາ. ການບຸກໂຈມຕີຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາແລະການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງວ່ອງໄວຂອງພວກເຂົາ ຢູ່ໃນເຂດຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນ ຊຶ່ງເປັນຈຸດສູນກາງຂອງທາງລົດໄຟ ທີ່ໄດ້ຖືກມອງໂດຍພວກນັກວິເຄາະດ້ານການທະຫານບາງສ່ວນ ເປັນຈຸດຫັນປ່ຽນ ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງນີ້.
[[ https://www.nytimes.com/2022/09/10/world/europe/ukraine-offensive-izium-donbas.html ]]
ພວກນັກວິເຄາະ ຢູ່ໃນເມືອງຂົງເຂດດອນບັສ ຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກພະ ນັກງານແພດ ແລະໄດ້ນັບພວກພົນລະເຮືອນທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນລະເບີດຝັງດິນນັ້ນ ມີ 11 ຄົນ ແລະ ອີກ 50 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງກໍລິນີເຫຼົ່າ ນັ້ນ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜ່າຕັດຕີນ ຫຼື ຂາ - ອັນເປັນບາດແຜທົ່ວໄປທີ່ເກີດຍ້ອນລະເບີດຕໍ່ຕ້ານທະຫານ. ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບແມ່ນເດັກ ນ້ອຍ.