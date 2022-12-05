ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ຫລື HRW ໂດຍກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຂອງສານອາຍາສາກົນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນອາທິດນີ້ ທີ່ນະຄອນເຮກ (Hague) “ເພື່ອໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ, ການເມືອງ ແລະການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳ.”
HRW ກ່າວວ່າ ການສືບສວນຂອງສານອາຍາສາກົນ ຫລື ICC ກ່ຽວກັບການ ບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ "ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມສົນໃຈໃຫມ່ມາໃຫ້ກັບວຽກງານຂອງສານ ໃນການນໍາເອົາຄວາມຍຸຕິທໍາມາໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການກໍ່ອາຊະຍາກໍາສາກົນທີ່ຮ້າຍແຮງ."
HRW ໄດ້ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານຂອງຕົນ ກ່ອນກອງປະຊຸມໃນອາທິດນີ້, ໂດຍ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສະເຫນີແນະ ແກ່ປະເທດສະມາຊິກ ICC. ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດນີ້ ກ່າວວ່າ ຄວາມຕ້ອງການອັນຮີບດ່ວນອັນນຶ່ງຂອງ ICC ແມ່ນເງິນ. "ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະຜູ້ລອດຊີວິດຈາກທົ່ວໂລກ ທີ່ຊອກຫາຄວາມຍຸຕິທໍາຈາກ ICC, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຄວນໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນ ຕໍ່ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າ ດ້ວຍການໃຫ້ງົບປະມານ ທີ່ສານຕ້ອງການເພື່ອເຮັດຫນ້າທີ່ຂອງຕົນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງລີສ ອີເວນສັນ (Liz Evenson), ຜູ້ອໍານວຍການດ້ານຍຸຕິທໍາສາກົນຂອງ HRW.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດນີ້ ກ່າວວ່າ "ມີຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງຫລວງຫລາຍລະຫວ່າງວຽກງານຂອງສານ ແລະງົບປະມານປະຈໍາປີຂອງຕົນ ທີ່ກໍານົດໃຫ້ 156 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2022. ໃນປີ 2022, ນອກຈາກຢູເຄຣນແລ້ວ, ໄອຍະການໄດ້ພະຍາຍາມສືບຕໍ່ການສືບສວນໃນຟີລິບປິນ ແລະເວເນຊູເອລາ ແລະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການສືບສວນໃນອັຟການິສຖານຄືນໃໝ່.”
ໃນຕົ້ນປີນີ້ ໄອຍະການຂອງ ICC ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະກອບສ່ວນແບບ ສະໝັກໃຈ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນວຽກງານຂອງ ICC. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຫຼາຍປະເທດໄດ້ຕອບຮັບຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ບາງປະເທດໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາການສະໜັບສະໜູນຂອງຕົນ ໄປດຳເນີນການສືບສວນຢູ່ໃນຢູເຄຣນ. ICC ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕັ້ງເງື່ອນໄຂ ຕໍ່ເງິນທີ່ປະກອບສ່ວນໄດ້. HRW ກ່າວວ່າ "ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຍຸຕິທໍາທີ່ສານມອບໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຊອບທຳນັ້ນ ມັນສໍາຄັນຫລາຍ ທີ່ສານນີ້ບໍ່ຖືກເບິ່ງວ່າ ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມມັກຂອງແຕ່ລະປະ ເທດສະມາຊິກ, ຫຼື ມີການເລືອກເຟັ້ນຫຼາຍເກີນໄປ ຍ້ອນມີຊັບພະຍາກອນຢ່າງຈຳກັດ."
ທ່ານນາງອີເວນສັນກ່າວວ່າ "ICC ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໝົດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ຕົນ ຕ້ອງເຮັດນັ້ນໄດ້ຈັກເທື່ອ, ແຕ່ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ຊັບພະຍາກອນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ໄດ້ ຈໍາກັດການປະກອບສ່ວນຂອງສານມຫ້ແກ່ດ້ານຍຸຕິທໍາຢ່າງຫລວງຫລາຍ," ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ໃນປີນີ້, ຂໍ້ຄວາມທາງດ້ານການເມືອງທີ່ແຮງທີ່ສຸດ ທີ່ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ICC ສາມາດສົ່ງອອກໄປ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ມີໃຜຢູ່ເຫນືອກົດຫມາຍ ກໍຄື ໃຫ້ເອົາງົບປະມານ ທີ່ສານຕ້ອງການນັ້ນໃຫ້ສານ ເພື່ອໃຫ້ມັນປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຂອງຕົນ ຢ່າງເຕັມສ່ວນໄດ້ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ."