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ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບເຂດຕາເວັນອອກກາງ ຂອງ ສຫລ ຈະປ່ຽນແປງແນວໃດ ພາຍໃຕ້ ທ່ານ ໄບເດັນ?

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ວາງໂທລະສັບລົງຫລັງຈາກສິ້ນສຸດການໂອ້ລົມໂທລະສັບກັບຜູ້ນໍາຂອງຊູດານ ແລະອິສຣາແອລໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຄະນະລັດຖະບານ ແລະທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານຕົບມືໃຫ້ ຢູ່ຫ້ອງການຮູບຊົງໄຂ່ໃນທໍານຽບຂາວ, ວັນທີ 23 ຕຸລາ, 2020

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງສ້າງສາຍພົວພັນທາງການທູດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ກັບບັນດາປະເທດອາຣັບ ໃນໄລຍະທີ່ທ່ານຍັງດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່, ແຕ່ວ່າທ່ານກຳລັງຈະລົງຈາກຕຳແໜ່ງໄປ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງອີກຄັ້ງໃໝ່ກັບອີຣ່ານ ຫຼັງຈາກການລອບສັງ ຫານນັກວິທະຍາສາດດ້ານນິວເຄຼຍລະດັບສູງຂອງປະເທດນັ້ນ. ຜູ້ສື່ຂ່າວຂອງວີ ໂອເອຈາກທຳນຽບຂາວ, Patsy Widakuswara ມີລາຍງານກ່ຽວກັບ ມນເຊື້ອຂອງທ່ານທຣໍາ ໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທາງການທູດສຳລັບຄະນະລັດຖະບານຂອງຜູ້ທີ່ຄາດວ່າ ຈະເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ (Joe Biden) ທີ່ກໍາລັງຈະເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງຢູ່ນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນ ອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງ ສຫລ ຕໍ່ຂົງເຂດຕາເວັນອອກກາງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ


ຂໍ້ຕົກລົງ ເອບຣາແຮມ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຂອງ ອິສຣາແອລ ກັບ ສະຫະລັດອາຣັບ ເອເມີເຣັສ ແລະ ບາຫ໌ເຣນ ເປັນປົກກະຕິທີ່ຖືກເຊັນລົງນາມໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ, ແມ່ນຖືກພິຈາລະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງດັ່ງກັບ ຜົນສຳເລັດດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ.

ປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ກ່າວວ່າ:
"ຫລັງຈາກມີການແຕກແຍກກັນ ແລະຂັດແຍ່ງກັນມາເປັນເວລາຫລາຍທົດສະວັດແລ້ວ ພວກເຮົາມາພາກັນສ້າງຂີດໝາຍ ອາລຸນວັນໃໝ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດຕາເວັນອອກກາງໃໝ່."

ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ປ່ຽນແປງພາບທີ່ຄົນຄິດມາໄດ້ຫລາຍທົດສະວັດແລ້ວກ່ຽວກັບພາກພື້ນນັ້ນ ທີ່ເຫັນວ່າສັນຕິພາບລະຫວ່າງປະເທດອາຣັບກັບ ອິສຣາແອລ ຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະມີການແກ້ໄຂເຮັດໃຫ້ຊາວປາແລສໄຕນ໌ ມີປະເທດຂອງຕົນກ່ອນ. ມັນຍັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງສາຍພົວພັນຂອງ ອິສຣາແອລ ກັບບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນນັ້ນອີກດ້ວຍ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າປະເຊີນໜ້າກັບ ອີຣ່ານ, ທີ່ເປັນສັດຕູຂອງກັນແລະກັນ ແລະຖືກເຮັດໃຫ້ອ່ອນແອລົງຍ້ອນການປຸກ ລະດົມຂອງທ່ານ ທຣໍາ ວ່າໃຫ້ສ້າງຄວາມກົດດັນສູງທີ່ສຸດດ້ວຍມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆ.

ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ, ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ກ່າວວ່າ ທ່ານສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີຫລາຍປະເທດຮັບຮູ້ ອິສຣາແອລ, ຂະນະທີ່ກ່າວເຖິງຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຊາຕາກໍາຂອງປະຊາຊົນ ປາແລສໄຕນ໌.

ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວດັ່ງນີ້:
"ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍັງເຊື່ອອີກວ່າ ອິສຣາແອລ ຕ້ອງກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກເພື່ອກ້າວໄປສູ່ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການມີສອງປະເທດທີ່ແທ້ຈິງ."

ທ່ານ ໄບເດັນ ໃຫ້ສັນຍາວ່າ ຈະກັບຄືນສູ່ຂໍ້ຕົກລົງ JCPOA ປີ 2015 ທີ່ທ່ານ ທຣໍາ ໄດ້ຖອນຕົວອອກໃນປີ 2018 ນັ້ນ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງການ ນິວເຄຼຍຂອງ ອີຣ່ານ ຢຸດສະງັກລົງ ເພື່ອແລກປ່ຽນການຜ່ອນຜັນມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆ.

ແຜນການດັ່ງກ່າວອາດຈະມີຄວາມສັບສົນຍ້ອນການລອບສັງຫານນັກ ວິທະຍາສາດລະດັບສູງດ້ານນິວເຄຼຍຂອງ ອີຣ່ານ. ທຳນຽບຂາວບໍ່ໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງ ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ອິສະຣາແອລ ວ່າເປັນຜູ້ກະທໍານັ້ນ.

ທ່ານ ອາເລັກສ໌ ວາແທນກາ, ຈາກສະຖາບັນດ້ານຂົງເຂດຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ: “ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສົງໃສວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ ແມ່ນລະບອບປົກຄອງດັ່ງກ່າວຈະຮັກສາຄວາມອົດກັ້ນໄວ້ແບບດຽວກັນກັບຕອນທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດ ຫຼັງຈາກມີການລອບສັງຫານທ່ານ ຄາສເຊມ ໂຊໄລມານີ (Qassem Soleimani) ນັ້ນ ແລະລໍຖ້າຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄບເດັນເຂົ້າມາ ແລະເບິ່ງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດຂໍ້ຕົກລົງອັນໃດອັນນຶ່ງກັບທ່ານໄດ້ ຫລື ບໍ່, ເຖິງແມ່ນວ່າຂັ້ນຕອນນັ້ນຈະເຕັມໄປດ້ວຍຂວາກໜາມຢູ່ໃນຕົວຂອງມັນເອງກໍຕາມ. ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ, ອີຣ່ານ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງທະຫານກັບ ສະຫະລັດ, ຫລື ອິສຣາແອລ, ຫຼື ກັບຜູ້ໃດອື່ນໃດໄດ້ໃນເວລານີ້ ຍ້ອນບັນຫາທີ່ວ່ານັ້ນ.”

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ທຣໍາ ມັກສາຍພົວພັນແບບສອງຝ່າຍທີ່ມັກຈະອີງໃສ່ການພົວພັນສ່ວນຕົວກັບຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດຫລາຍກວ່ານັ້ນ, ແຕ່ທ່ານ ໄບເດັນ ຄາດວ່າຈະນໍາເອົາວິທີການຫຼາຍຝ່າຍມາໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ ໃນການພົວພັນກັບບັນດາພັນທະມິດ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ບັນດານັກວິເຄາະທັງຫລາຍບໍ່ຄາດວ່າ ຈະມີການປ່ຽນ ແປງຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນດ້ານນະໂຍບາຍຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ເມີຣິສຊາ ເຄີມາ (Merissa Khurma), ຈາກສູນກາງວີລຊັນ (Wilson) ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
“ແຕ່ແນ່ນອນວ່າມັນເປັນນໍ້າສຽງແຕກຕ່າງກັນ, ແລະການມີສ່ວນພົວພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຄົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພວກທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນພາກພື້ນ, ພາກັນມີຄວາມຫວັງຢາກຈະເຫັນວ່າ ສອງປະເດັນດັ່ງກ່າວກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ສຳລັບສະຫະລັດ, ບໍ່ແມ່ນການສົ່ງເສີມຢ່າງແຂງຂັນ ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ."

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທ່ານ ທຣໍາ, ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະຍຸຕິ “ສົງຄາມໃຫ້ ໝົດໄປຕະຫລອດການເລີຍ” ຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອັຟການິສະຖານ, ໂດຍສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລ-ໄກດາ (al-Qaida) ແລະ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະຍຸຕິການສະໜັບສະໜູນສົງຄາມທີ່ນຳພາໂດຍ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຢູ່ໃນ ເຢເມນ. ນັກວິເຄາະເຕືອນວ່າ ການທີ່ທະຫານປະຈໍາການໃນພາກພື້ນນັ້ນໜ້ອຍລົງແມ່ນຈະມີຜົນສະທ້ອນກັບ.

ທ່ານນາງ ນາຕາຊາ ຮອລ (Natasha Hall), ຈາກສູນກາງ ສຶກສາດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະສາກົນ (Center for Strategic and International Studies ) ຫລື CSIS ກ່າວຜ່ານທາງSkypeວ່າ:
"ສິ່ງນັ້ນອາດຈະເປັນການທີ່ມີອິດທິພົນໜ້ອຍລົງໃນຕາເວັນອອກກາງ, ແລະມັນອາດຈະເປັນກັບຄືນມາອີກຂອງພວກໄອຊີສ (ISIS) ມັນອາດຈະເປັນເລື້ອງທີ່ວ່າສັດຕູຂອງພວກເຮົາຈະເຂົ້າມາຫຼີ້ນບົດບາດຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ສະນັ້ນ ມັນມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາ ທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີຈະຕ້ອງຮັບມືກັບມັນໃນປີທີ່ຈະມາເຖິງນີ້."

ໃນໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ອາດຈະສຸມໃສ່ການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງພະຍາດພາຍໃນປະເທດ, ລວມທັງການແຈກຢາຍຢາວັກຊີນນັ້ນກ່ອນ ໂດຍທີ່ມອບໝາຍນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ທ່ານເລືອກມາເປັນລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ (Anthony Blinken) ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານ ໄບເດັນ ມາເປັນເວລາເກືອບຮອດ 20 ປີແລ້ວ ເຊິ່ງລວມທັງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບເຂດຕາເວັນອອກກາງ, ໂດຍທີ່ມີຜົນໄດ້ຮັບທີ່ທັງດີ ແລະບໍ່ດີ ປົນກັນໃນປະເທດ ອີຈິບ, ອີຣັກ, ຊີເຣຍ ແລະລີເບຍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້:

U.S. President Donald Trump secured diplomatic normalization agreements between Israel and Arab countries during his term, but he is leaving office amid renewed tension with Iran following the assassination of its top nuclear scientist. White House Correspondent Patsy Widakuswara looks at Trump's legacy in the Middle East and the diplomatic challenges for President-elect Joe Biden's incoming administration.

The Abraham Accords normalizing Israel’s relations with the United Arab Emirates and Bahrain signed in September, is widely seen as President Donald Trump’s most significant foreign policy achievement.

President Donald Trump:
“After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle East.”

The accords altered the decadeslong regional perception that Arab-Israeli peace cannot be achieved without first addressing statehood for Palestinians. They also reflect Israel’s improving ties with its Arab neighbors as they face Iran, a mutual enemy weakened by Trump’s maximum pressure campaign of sanctions.

President-elect Joe Biden has said he supports more countries recognizing Israel, with a caveat for the Palestinians’ plight.

Joe Biden, U.S. President-Elect:
“Also I believe that Israel has to be prepared to work toward a genuine two-state solution.”

Biden has promised to return to the 2015 JCPOA agreement which Trump withdrew from in 2018. The deal suspends Iran’s nuclear program in exchange for sanctions relief.

The plan may be complicated by the recent assassination of Iran’s top nuclear scientist. The White House has not condemned the attack, which Tehran blames on Israel.

Alex Vatanka, Middle East Institute Skype:
“What I suspect will happen is the regime will keep a restraint on themselves the way they did after the assassination of Qassem Soleimani and wait for the Biden administration to come in and see if they can cut some kind of deal with him, although that will be a very thorny process in itself. But the fact is, Iran cannot afford a military conflict at this point with the U.S., or Israel, or for that matter anybody else.”

While Trump prefers bilateral relations often based on personal ties with foreign leaders, Biden is expected to adopt a more multilateral approach in engaging allies. Still analysts do not expect a fundamental change in U.S. policy in the region.

Merissa Khurma, Wilson Center Skype:
“But certainly a different tone, and different type of engagement. I think that people, particularly those who are active in human rights and democracy in the region, will very much look forward to those two issues becoming important once again for the United States, not to promote aggressively but at least to support.”

Like Trump, Biden has pledged to end “forever wars” in the Middle East and Afghanistan, focusing only on al-Qaida and Islamic State terror groups and ending support for the Saudi-led war in Yemen. Analysts warn that a decreased military presence in the region has repercussions.

Natasha Hall, CSIS Skype:
“That could be a lessened influence in the Middle East, and it could be a resurgent ISIS, it could be our enemies coming into play in the Middle East so there's a lot of things to consider that the president is going to have to deal with in the coming year.”

In his early months, Biden will likely focus on the domestic pandemic response, including vaccine distribution, delegating much of foreign policy to his pick for secretary of state. Anthony Blinken has worked with Biden for nearly 20 years including on Middle East policies, with mixed results in Egypt, Iraq, Syria and Libya.

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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