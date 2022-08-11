ການເຮັດທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການເປີດຟາມລ້ຽງໄກ່

ການເລີ້ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດປີກ ມີຫຼາກຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຶກສາ, ທິບສຸດາ ມີຂໍ້ມູນສັງລວມລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກິດດ້ານນີ້ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ກ່ອນຊິລົງມືເຮັດທຸລະກິດ ກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດປີກ ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ທ່ານເອງຈະຕ້ອງມີການກະກຽມແຜນການຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບທຸລະກິດດ້ານນີ້ ເພາະມັນເປັນເລື້ອງທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະຕ້ອງວາງແຜນໃຫ້ແນ່ນອນ.
ສະຖານທີ່, ສໍາຄັນທີ່ສຸດວ່າທ່ານຄວນຈະກໍ່ຕັ້ງ ຟາມລ້ຽງໄກ່ຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ໃດ ເພາະຖ້າທ່ານລ້ຽງໄກ່ຢູ່ນອກເມືອງອອກໄປແດ່ ທ່ານກໍຈະໄດ້ເນື້ອທີ່ກ້ວາງຂຶ້ນ, ທີ່ສໍາຄັນ ຄ່າແຮງກໍຊິຖືກນໍາອີກດ້ວຍ. ແຕ່ຖ້າຢູ່ໄກຕົວເມືອງຫຼາຍ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດຍາກຂຶ້ນຕື່ມ, ທີ່ສໍາຄັນ ຄ່າຂົນສົ່ງກໍຈະແພງຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.
ອີງຕາມລາຍງານຈາກຂໍ້ມູນຂອງ USDA ພົບວ່າ ການຕັ້ງຟາມຢູ່ໃກ້ກັບຜູ້ປະກອບການອື່ນໆຫຼາຍພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກິດຂອງຕົນ ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິເຖິງ 8 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ.
ໃນການວາງແຜນ, ຄວນວາງແຜນໂດຍລວມໃຫ້ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 3-5 ປີ ເຊັ່ນວ່າ ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນນັ້ນຈະດໍາເນີນໄປແບບໃດ, ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານໃດ ລົງເລິກລາຍລະອຽດດ້ານໃດ.
ນອກນັ້ນ, ຄວນມີວິໄສທັດກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດນໍາດ້ວຍເຊັ່ນວ່າ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງທຸລະກິດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍຂອງທຸລະກິດທ່ານ, ໃນການຜະລິດອອກມາຂາຍ ທ່ານຄວນຈະເນັ້ນໄປຕະຫຼາດດ້ານໃດ? ສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ ຫຼືອຸດສາຫະກໍາ ເພາະມັນຈະງ່າຍໃນການກໍານົດລາຄາຂອງທ່ານ.
ສໍາລັບທ່ານຄໍາຜາຍ ວິໄລລັກ, ຊາວກະສິກອນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນລັດອາແຄນຊໍ ທີ່ໄດ້ເຮັດຟາມໄກ່, ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ VOA ພາກພາສາລາວຟັງກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາຂອງການລ້ຽງໄກ່ພັນຊີ້ນຂອງເພິ່ນ ແລະການສົ່ງໄກ່ອອກຕະຫຼາດ, ແລະການຂາຍມູນໄກ່ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ດັ່ງນີ້:
“ລ້ຽງໄກ່ນັ້ນສອງເດືອນ ລາງເທື່ອກໍເດືອນປາຍ, ປີນຶ່ງກໍລ້ຽງໄດ້ແຕ່ 7 ງວດ ຫຼື 8 ງວດເທົ່ານັ້ນໜາ ປີນຶ່ງຫັ້ນ ໃນການລ້ຽງໄກ້ນັ້ນ. 5 ເທື່ອເຮົາລ້ຽງ ເທື່ອທີ່6 ເຮົາກໍໄດ້ເອົາອອກຂີ້ໄກ່ ເຂົ້າຍາມໜາວຫັ້ນໜາ ເຂົ້າຍາມໜາວເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາອອກ ເພາະວ່າບາງຄັ້ງຄົນມັນຕ້ອງການ ຄືວ່າແດດຮ້ອນ ອາກາດດີ ເຂົາຈຶ່ງຄ່ອຍຊື່ ຊື້ນໍາເຮົາຫັ້ນໜາ ຄືວ່າເປັນຮິມະຈັ່ງຊີ້ ເຮົາເອົາອອກກໍບໍ່ໄດ້ຂາຍລະມູນໄກ່, ຖ້າໄດ້ລົດນຶ່ງມັນມີສອງໂຕນ ຫາສາມໂຕນ ແຕ່ວ່າລົດນຶ່ງເຮົາຂາຍມູນໄກ່ໄດ້ຢູ່ 40 ໂດລາ.”
ໃນການປະກອບທຸລະກິດດ້ານນີ້ກໍຕ້ອງການໃຊ້ເງິນທຶນທີ່ເປັນກ້ອນ ໂດຍຈໍານວນຫຼາຍ ຫຼື ໜ້ອຍແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຂະໜາດຂອງຟາມ ເຊັ່ນ ເຄື່ອງຂອງທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຊື້ເຂົ້າມາໃສ່ຟາມ, ຄ່າອາຫານໄກ່, ຄ່າແຮງງານ ແລະອື່ນໆ ກໍຈະຢູ່ປະມານ 5,000-25,000 ໂດລາ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄວນປຶກສາລາຍລະອຽດກັບຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານການເງິນແມ່ນດີທີ່ສຸດ.
ສໍາລັບໄກ່ພັນຊີ້ນ ທ່ານຄວນຕິດຕັ້ງລະບົບຄອກໄກ່ປະເພດ Deep-Litter, ລະບົບນີ້ ແມ່ນລ້ຽງໄກ່ຢູ່ເທິງຄອກ ບໍ່ໄດ້ລົງມາພື້ນດິນ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍໄກ່ 7 ໂຕຕໍ່ 1 ແມັດມົນທົນ, ແລະລະບົບເລົ້າໄກ່ແບບ Battery-Caged Housing ເຊິ່ງເໝາະສໍາລັບການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ໂດຍມີລະບົບອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ຟາມໄກ່ຂອງທ່ານ ແຕ່ວ່າລະບົບນີ້ອາດມີລາຄາທີ່ແພງ.
ການເລືອກພັນໄກ່ເພື່ອນໍາມາລ້ຽງແມ່ນປັດໃຈຫຼັກທີ່ສໍາຄັນ, ສະນັ້ນ ທ່ານຄວນເລືອກພັນໄກ່ຈາກຜູ້ປະສົມພັນໄກ່ທີ່ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະໄວ້ໃຈໄດ້.
ທ່ານຄວນສັກວັກຊີນໃຫ້ແກ່ໄກ່ຢູ່ໃນຟາມຂອງທ່ານເປັນປະຈໍາຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງສັດຕະວະແພດ, ໂດຍຢາວັກຊີນແມ່ນມີຫຼາຍຊະນິດ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍທີ່ເພິ່ນນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຢາວັກຊີນ Mycoplasma ແລະ Viral.
ຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນ ແລະຂາດບໍ່ໄດ້ແມ່ນການປະກອບເອກະສານກ່ອນການດໍາເນີນທຸລະກິດ. ກ່ຽວກັບດ້ານນີ້ ຄວາມຍາກ ຫຼື ງ່າຍຢູ່ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງປະກອບແບບເອກະສານ LLC ແລະດໍາເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ທາງການກໍານົດໃຫ້.
ຖ້າຟາມຂອງທ່ານມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະລົງທຶນຫຼາຍ, ຢາກແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຈ້າງຊ່ຽວຊານທາງດ້ານນີ້ໂດຍສະເພາະເຂົ້າມາເບິ່ງແຍງ.
ຢ່າງໃດກໍດີ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະດໍາເນີນທຸລະກິດການລ້ຽງສັດປີກປະເພດໃດ, ທີ່ສໍາຄັນ ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈການດໍາເນີນງານແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃຫ້ລະອຽດ ຈຶ່ງຈະເປັນການສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ທ່ານເພີ້ມຂຶ້ນ.