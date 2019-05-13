ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການຍົກຍ້າຍກອງກຳລັງ
ຮູຕີ ອອກຈາກທ່າເຮືອທີ່ສຳຄັນໃນປະເທດ ເຢເມນ “ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປຕາມແຜນ.”
ທ່ານ ໄມເກິລ ລອລສກາດ, ປະທານຄະນະກຳມະການ ປະສານງານການຍົກຍ້າຍກຳ
ລັງຄົນຂອງ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ທ່າ
ເຮືອທັງສາມແຫ່ງໄດ້ຖືກຕິດຕາມພ້ອມກັນ ໂດຍກຸ່ມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງທະຫານໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກທ່າເຮືອ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມເຂດ
ຊາຍຝັ່ງ ໄດ້ເຂົ້າມາຮັບຜິດຊອບເລື່ອງຄວາມປອດໄພ.”
ຖະແຫຼງການນັ້ນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນວັນຕໍ່ມາ, ການດຳເນີນການຕ່າງໆແມ່ນຄາດວ່າ
ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ການຍົກຍ້າຍເອກະສານທະຫານ ແລະ ເລື່ອງເກັບກູ້ລະເບີດ.”
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຄາດວ່າຈະຢືນຢັນຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງການຖອນກອງກຳ
ລັງ ຮູຕີ, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຈະສິ້ນສຸດສົງຄາມດົນເຖິງສີ່ປີໃນ ເຢເມນ,
ໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນ. ການປະຕິບັດການຍົກຍ້າຍກຳລັງຄົນໄດ້ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນເສົາ
ທີ່ຜ່ານມາ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ບັນລຸກັນໃນເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້ທີ່ປະເທດ ສວີເດັນ
ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານຂອງ ເຢເມນ ກັບ ກຸ່ມກະບົດ ຮູຕີ ທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບ ອີຣ່ານ.
ທ່າເຮືອ ໂຮເດດາ ແມ່ນຈຸດເຂົ້າປະເທດສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ
ການນຳເຂົ້າສູ່ ເຢເມນ 70 ເປີເຊັນ, ບ່ອນທີ່ສົງຄາມກາງເມືອງເປັນເວລາ 4 ປີນັ້ນໄດ້
ສ້າງວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ປະຊາຊົນປະມານ
60,000 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນສົງຄາມທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວ ເຢເມນ ຫຼາຍຄົນເກືອບປະ
ສົບພາວະອຶດຫິວນັ້ນ. ປະຊາຊົນເກືອບ 3 ລ້ານຄົນຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຈຳນວນເກືອບ
2 ສ່ວນ 3 ນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອ.
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