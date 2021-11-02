ຄວາມຫວັງຄ່ອຍຈາງຫາຍ ຂະນະທີ່ ຄວາມໝັ້ນສັນຍາຕ່າງໆ ໃນກອງປະຊຸມ COP26 ບໍ່ເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍ

ຄວາມຫວັງຕ່າງໆແມ່ນເລີ້ມຈາງຫາຍໄປເລື້ອຍໆທີ່ຄິດວ່າ ກອງປະຊຸດສຸດ ຍອດ ຫລື ຄັອບ 26 (COP26) ກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດໃນ ນະຄອນ ກລາສໂກນັ້ນ ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ໃດໆອອກມາ ກ່ຽວກັບການ ຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວອອກໃນໂລກ ຫຼັງຈາກຈີນແລະ ຣັດເຊຍຕ່າງກໍໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມນີ້ ແລະຄຳໝັ້ນສັນ ຍາຂອງອິນເດຍກໍບໍ່ເປັນໄປຕາມຄວາມຄາດໝາຍ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາ ຜູ້ນຳຂອງໂລກຫຼາຍສິບຄົນ ຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນ ໂດຍກ່າວປົກປ້ອງຜົນງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບມາດຕະການທາງດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະໃນບາງກໍລະນີ ກໍໄດ້ນຳສະເໜີເປົ້າ ໝາຍການປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວໃໝ່ຕ່າງໆນາໆ.
ຄະນະຜູ້ແທນກວ່າ 25,000 ຄົນ ທີ່ກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ໄລຍະສອງອາທິດ ໂດຍລວມມີບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດ, ບັນດາລັດຖະ ມົນຕີຂອງລັດຖະບານ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ບັນດາເຈົ້າ ໜ້າທີ່ສັງເກດການ ແລະສື່ມວນຊົນ.
ສ່ວນພວກປະທ້ວງແລະສະມາຊິກຂອງມວນຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ກໍຍັງເຕົ້າໂຮມ ກັນຢູ່ດ້ານນອກເຂດປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ເຂດສີຟ້າ ຫຼື Blue Zone” ຢູ່ແຄມຝັ່ງແມ່ນໍ້າຄລາຍດ໌ (Clyde) ຂອງກລາສໂກ. ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນເຂດແດນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຢ່າງເປັນທາງການສຳລັບຊ່ວງໄລຍະການຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຢູ່ທີ່ນີ້.
ບັນດານັກວິທະຍາສາດທັງຫຼາຍໄດ້ເຕືອນວ່າຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນການຕົກລົງ ກັນທີ່ຈະຕັດການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວລົງນັ້ນ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດໄພຫາຍະ ນະແລະບໍ່ສາມາດທີ່ຕ່າວປີ້ນຄືນໄດ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສດ້ວຍນ້ຳສຽງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງໂລກ.
ທ່ານກູເຕເຣັສເວົ້າວ່າ “ຄວາມຕ້ອງການເຊື້ອໄຟຈາກຖ່ານຫີນທີ່ເປັນຊາກສັດ ແລະພືດຂອງພວກເຮົານັ້ນ ກຳລັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ມວນມະນຸດໄປສູ່ຈຸດຈົບ. ພວກເຮົາປະເຊີນກັບການເລືອກທີ່ສຳຄັນຍິ່ງເຊັ່ນວ່າ: ພວກເຮົາຈະຢຸດມັນ ຫຼືວ່າ ມັນຈະຢຸດພວກເຮົາ. ແລະມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະເວົ້າວ່າ ‘ພໍແລ້ວ’. ພໍກັບການທຳລາຍຊີວະນາໆພັນຢ່າງໂຫດຮ້າຍ. ພໍແລ້ວກັບການເຂັ່ນຂ້າ ພວກເຮົາເອງດ້ວຍອາຍຄາບອນ. ພໍແລ້ວກັບການຖືເອົາທຳມະຊາດເປັນຄື ກັບຫ້ອງນ້ຳ. ພໍແລ້ວກັບການເຜົາຜານ ແລະການຂຸດເຈາະແລະການຂຸດຄົ້ນ ບໍ່ແຮ່ຂອງພວກເຮົາທີ່ເລິກລົງໄປເລື້ອຍໆ. ພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງຂຸດເຈາະຂຸມຝັງສົບຂອງພວກເຮົາເອງ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ວິທະຍາສາດແມ່ນຈະແຈ້ງແລ້ວ. ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄວນຈະເຮັດ. ອັນທີນຶ່ງ ພວກເຮົາຕ້ອງຮັກສາເປົ້າໝາຍ ອຸນຫະພູມຂອງໂລກໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 1.5 ອົງສາແຊວຊຽດສ໌ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຢູ່ລອດໄດ້.” ໂດຍເອີ່ຍເຖິງເປົ້າໝາຍຂອງຂີດຈຳກັດອຸນຫະພູມຂອງໂລກໂດຍສະເລ່ຍທີ່ຈະສູງຂຶ້ນເຖິງ 1.5 ອົງສາແຊວຊຽດສ໌ ພາຍໃນທ້າຍສັດຕະວັດນີ້.
ອິນເດຍ ເປັນປະເທດທີ່ປ່ອຍມົນລະພິດໃຫຍ່ສຸດອັນດັບສາມຂອງໂລກ. ຫວັງວ່າຈະຢູ່ແຖວໜ້າທີ່ສູງກວ່າໝູ່ຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດນີ້ ທີ່ວ່າ ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີຂອງອິນເດຍ ທ່ານນາເຣນດຣາ ໂມດີ ຈະຫາຊ່ອງທາງເພື່ອຄວ້າ ເອົາຄວາມສົນໃຈໃນການນຳສະເໜີແຜນການໃໝ່ໆ ທີ່ມີຄວາມທະເຍີ ທະຍານຕໍ່ການຕັດອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວລົງ.
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