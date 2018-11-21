ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທ່ານນຶ່ງ ໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ການວາງ
ມາດຕະການລົງໂທດຢ່າງແຮງຄືນອີກ ຕໍ່ອີຣ່ານ ໃນຕອນຕົ້ນໆເດືອນນີ້ ແມ່ນມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ແລ້ວ, ໂດຍທີ່ "ໄດ້ຮັບການເຫັນດີນຳເກືອບທັງໝົດ" ຈາກປະຊາຄົມສາກົນ.
ທ່ານ ໄບຣອັນ ຮຸກຄ໌ (Brian Hook), ຜູ້ຕາງຕ້າງພິເສດຂອງສະຫະລັດສຳລັບອີຣ່ານ
ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດແກ່ອົງການຂ່າວອາລ ຮູຣາ (Alhurra)
ຊຶ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງວີໂອເອ ພະແນກພາສາອາຣັບ ຢູ່ນະຄອນດູບາຍ ໃນວັນຈັນ
ຜ່ານມານີ້.
ທ່ານຮຸກ ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າ ມີການເຫັນພ້ອມນຳເກືອບທັງໝົດຕໍ່ລະບົບ
ການລົງໂທດຂອງພວກເຮົາ”. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ແລະພວກເຮົາບໍ່ຄິດວ່າ ຈະມີການ
ລົງໂທດຕໍ່ບໍລິສັດໃຫຍ່ໃດໆ ເພາະວ່າ ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນຫລັກຖານອັນໃດທີ່
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍລິສັດເຫລົ່ານີ້ ຢາກຈະເລືອກເອົາຕະຫລາດຂອງອີຣ່ານ ຫລາຍ
ກວ່າ ຕະຫລາດສະຫະລັດ."
ມາດຕະການລົງໂທດຄືນອີກຂອງວໍຊິງຕັນຕໍ່ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະການເງິນຂອງອີ
ຣ່ານ ທີ່ວາງອອກໃນວັນທີ 5 ພະຈິກຜ່ານມານີ້ ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການລະດົມໃຫ້
ທຳການກົດດັນຕໍ່ເຕຫະຣ່ານ ເພື່ອໃຫ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ ທີ່ໃຫ້ຍຸຕິ ການປະພຶດທີ່ຖືກມອງ
ເບິ່ງວ່າບໍ່ດີນັ້ນ. ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ຖອນ
ສະຫະລັດອອກຈາກສັນຍາ ທີ່ເຊັນໃນປີ 2015 ຊຶ່ງຜູ້ກຳຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານ ແລະ
ອີກ 5 ປະເທດມະຫາອຳນາດ ໄດ້ຍົກເລີກການລົງໂທດຕໍ່ອີຣ່ານ ເພື່ອເປັນການແລກ
ປ່ຽນກັບການຍຸຕິກິດຈະກຳທາງນີວເຄລຍທີ່ມີຄວາມຫລໍ່ແຫລມຂອງປະເທດນັ້ນໄວ້.
ຢູ່ພາຍໃຕ້ມາດຕະການລົງໂທດຄືນທາງດ້ານພະລັງງານນັ້ນລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້
ຂູ່ວ່າຈະປັບໄໝບໍລິສັດໃດໆ ທີ່ຊື້ນ້ຳມັນ ແລະອາຍແກັສຂອງອີຣ່ານ ຊຶ່ງເປັນແຫລ່ງສ້າງ
ລາຍຮັບຫລັກໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານອີຣ່ານ. ແຕ່ວໍຊິງຕັນ ກໍໃຫ້ເວລາແກ່ພວກທີ່ເປັນລູກຄ້າ
ລາຍໃຫຍ່ສຸດຂອງອີຣ່ານ ທີ່ຢູ່ໃນຈຳນວນລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ນັ້ນອີກ 6
ເດືອນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າພະລັງງານຈາກອີຣ່ານໃຫ້ລົງສູ່ລະດັບສູນ. ລັດຖະ
ບານຂອງປະເທດເຫລົ່ານັ້ນ ກໍໄດ້ແກ່ ຈີນ, ໄຕ້ຫວັນ, ອິນເດຍ, ເທີກີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫລີໃຕ້,
ອີຕາລີ ແລະກຣີສ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແນໃສ່
ປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ລາຄານ້ຳມັນພຸ້ງສູງຂຶ້ນໃນທັນໃດ.Iທ່ານ ຮຸກ ເວົ້າວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັບຈີນ ແລະອິນເດຍ ທີ່ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກອີຣ່ານນັ້ນ ໄດ້
ດີຫລາຍ.” ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ການເຮັດເພື່ອໃຫ້ເງິນຖືກຈຳກັດລົງ ແມ່ນເປັນເລື້ອງສຳ
ຄັນຫລາຍ, ແລະສຳລັບອີຣ່ານແລ້ວການເຮັດແນວນັ້ນ ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຈາກ
ນ້ຳມັນຖືກຈຳກັດລົງ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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