ການປະທ້ວງຄັ້ງໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີແຜນຈັດຂຶ້ນໃນ ຮົງກົງ ສຳລັບວັນອາທິດມື້ນີ້.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ໃນວັນເສົາວານນີ້, ການຊຸມນຸມສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ໄດ້ກາຍເປັນການປະທະກັນກັບຕຳຫຼວດ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ປະທ້ວງຫົວຮຸນແຮງ ໄດ້ທຳລາຍສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນ ແລະ ຕຶກຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ໂຈມຕີຫ້ອງການຂອງອົງການຂ່າວ ຊິນຫົວ, ເຊິ່ງແມ່ນອົງການຂ່າວທາງການຂອງ ຈີນ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍປືນສີດນ້ຳ, ກວ່າງແກັສນ້ຳຕາໃສ່ ແລະ ໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ປະທ້ວງຫຼາຍສິບຄົນ ໃນການປະທ້ວງທ້າຍອາທິດ 22 ຄັ້ງລຽນຕິດກັນ. ການປະທະກັນໄດ້ແກ່ຍາວໄປຈົນຮອດຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດນີ້.
ອົງການຂ່າວ ຊິນຫົວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກນັກເລງປ່າເຖື່ອນ” ໄດ້ມ້າງປະຕູຂອງອົງການ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຍັງໄດ້ດຶກໄຟ ແລະ ລະເບີດສີເຂົ້າໃສ່ຫ້ອງພັກແຂກ.
ຜູ້ປະທ້ວງອາຍຸ 18 ປີ ທ້າວ ກໍດອນ ຊອຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP , ເຊິ່ງແມ່ນອົງການຂ່າວຂອງ ຝຣັ່ງ ວ່າ “ລັດຖະບານ ແລະ ຕຳຫຼວດແມ່ນບໍ່ໄດ້ຫົວຊາ ແລະ ໄດ້ຍັບຢັ້ງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງປະຊາຊົນ ສະນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ພວກເຮົາຍັງຢາກໄດ້ສິ່ງພວກເຮົາຂໍຢູ່.”
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ເຊັນ ຈຸນຢົກ, ຜູ້ອຳນວຍການຂອງຄະນະກຳມະການກົດໝາຍພື້ນຖານ ຮົງກົງ ແລະ ມາເກົ້າ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈີນ “ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປະພຶດທີ່ສ້າງຄວາມແຕກແຍກ ຫຼື ສ້າງອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈະປ້ອງກັນ ແລະ ຍັບຢັ້ງຕໍ່ການແຊກແຊງຂອງມະຫາອຳນາດຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດ ໃນບັນຫາ ຮົງກົງ ແລະ ມາເກົ້າ ແລະ ການດຳເນີນການແບ່ງແຍກດິນແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການໂຄ່ນລົ້ມ, ການແຊກແຊງ ແລະ ການກໍ່ວິນາດສະກຳ.”
ເມືອງເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການປະທ້ວງທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ມັກຈະໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 5 ເດືອນແລ້ວ, ເຊິ່ງກຳເນີດມາຈາກການສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອາຊະຍາກອນ ຖືກສົ່ງຕົວໄປດຳເນີນຄະດີໃນ ຈີນ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່. ການປະທ້ວງໄດ້ກາຍເປັນການຮຽກຮ້ອງສຳລັບປະຊາທິປະໄຕຢ່າງສົມບູນສຳລັບ ຮົງກົງ, ການສືບສວນອິດສະຫຼະ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ກຳລັງເກີດຂອບເຂດໂດຍຕຳຫຼວດ ແລະ ການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດຢ່າງສົມບູນ ສຳລັບນັກເຄື່ອນໄຫວທຸກຄົນທີ່ຖືກຈັບໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງ. ນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ໃສ່ໜ້າກາກ ໄດ້ທຳລາຍຫ້າງຮ້ານທຸລະກິດຕ່າງໆ ແລະ ລະບົບລົດໄຟໃຕ້ດິນຂອງເມືອງ, ແລະ ໄດ້ໂຈມຕີຕຳຫຼວດດ້ວຍກ້ອນດິນຈີ່ ແລະ ລະເບີດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ເຮັດເອົາເອງ.
Beijing said Sunday it is "ready to work" with Southeast Asian nations on a code of conduct in the flashpoint South China Sea, where it is accused of bullying fellow claimants and building up military installations.
China claims most of the resource-rich waterway, a major global shipping route and long a source of tension among claimants in Southeast Asia.
The 10-member Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has been locked in talks for a code of conduct for the sea, where China is accused of deploying warships, arming outposts and ramming fishing vessels.
The agreement, set to be finished in 2021, will set out conduct guidelines for the sea along with conflict resolution parameters.
On Sunday, China's premier Li Keqiang said the first reading of the document -- a chance for all members to comment on the draft terms -- was "a very important landmark".
"We stand ready to work with ASEAN countries building on the existing foundation and the basis to strive for new progress" on the guidelines, he said.
He added that China wanted to "maintain and uphold long-term peace and stability in the South China Sea".
Tensions have flared in recent weeks between China and Vietnam, one of Beijing's most vocal critics in the sea.