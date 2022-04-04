ຜູ້ນໍາຮົງກົງ, ທ່ານນາງແຄຣີ ແລມ (Carrie Lam) ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າທ່ານນາງຈະບໍ່ຫາທາງກຳຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີສອງອີກ ຫຼັງຈາກຫ້າປີແຫ່ງບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກທີ່ເປັນຂີດໝາຍດ້ວຍການປະທ້ວງຢ່າງໃຫຍ່ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານນາງລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ, ການປາບປາມໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ໄດ້ສະກັດກັ້ນການຕໍ່ຕ້ານ ແລະໃນບໍ່ດົນມານີ້ ແມ່ນຄື້ນຟອງລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ຄອບງຳລະບົບສາທາລະນະສຸກ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ຜູ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງແທນທ່ານນາງ ຈະຖືກເລືອກເອົາໃນເດືອນພຶດສະພາຈະມາເຖິງນີ້ ແລະ ຫົວຫນ້າຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະທີ່ມີການປະ ທ້ວງປີ 2019 ແມ່ນນອນ ໃນບັນດາ ຜູ້ທີ່ອາດຈະຖືກເລືອກ.
ທ່ານນາງແລມກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ສິ້ນສຸດອາຍຸການເປັນຫົວຜູ້ບໍລິຫານ 5 ປີ ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາປີນີ້, ແລະຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈະເອີ້ນວ່າ ເປັນການສິ້ນສຸດການຮັບໃຊ້ໃນວົງການລັດຖະບານທີ່ມີມາ 42 ປີຂອງຂ້າພະເຈົ້າອີກ. ທ່ານນາງຂອບໃຈ ທີມງານເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານນາງ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສູນກາງໃນປັກກິ່ງ ແລະກ່າວ ວ່າ ທ່ານນາງມີແຜນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂຶ້ນກັບ ຄອບຄົວເຊິ່ງເປັນ "ການພິຈາລະນາແຕ່ພຽງສິ່ງດຽວ" ຂອງທ່ານນາງ.
ຂ່າວລືກັນໄດ້ນອງນັນມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານນາງຈະສະແຫວງຫາທາງເລືອກຕັ້ງເພື່ອກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກສະໄໝນຶ່ງຫລືບໍ່, ແຕ່ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານນາງໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງລັດຖະບານກາງໃນນະ ຄອນຫຼວງປັກກິ່ງໃນປີກາຍນີ້ ແລະໄດ້ຮັບ “ຄວາມເຄົາລົບ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ.”
ທ່ານນາງແລມກ່າວວ່າ “ການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານບໍ່ຮອດ 2 ປີ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງ ຍ້ອນຮ່າງກົດໝາຍຕ້ານການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ແລະ ຍ້ອນການແຊກແຊງຈາກກຳລັງຕ່າງປະເທດ ແລະການໂຈມຕີຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຮງຜັກດັນທີ່ເປັນກຳລັງໃຈສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນງານໄດ້ ແມ່ນມາຈາກການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງ ຫນັກແຫນ້ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໂດຍ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຢູ່ສູນກາງ."
ທ່ານນາງເປັນປະທານ ໃນໄລຍະທີ່ປັກກິ່ງໄດ້ຍຶດໝັ້ນການຄວບຄຸມຢ່າງແໜ້ນແກ່ນຕໍ່ອະດີດອານານິຄົມຂອງອັງກິດ ທີ່ໄດ້ຖືກໂອນຄືນໃຫ້ຈີນ ໃນປີ 1997. ເປັນເວລາຫຼາຍປີທີ່ນະຄອນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປ່ຽນກັບໄປກັບມາລະຫວ່າງການຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ມີເສລີພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສັນຍານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຈີນເຂົ້າໄປໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແຕ່ພາຍຫຼັງທີ່ຮົງກົງໄດ້ຮັບສັນຍາວ່າ ຈະໃຫ້ມີສິດເສລີພາບໃນການປົກຄອງໃນຮູບແບບເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງຈາກແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເປັນເວລາ 50 ປີ ກໍຕາມ.
ຄະແນນນິຍົມຂອງທ່ານນາງແລມໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະ 5 ປີຂອງ ການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນາງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບກົດຫມາຍ ທີ່ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນການກໍ່ອາຊະຍາກໍາ ຖືກສົ່ງໄປຫາຈີນແຜ່ນດິນ ໃຫຍ່ເພື່ອດໍາເນີນຄະດີ ແລະຕໍ່ມາກ່ຽວກັບການນໍາພາຂອງທ່ານນາງໃນລະ ຫວ່າງການປະທ້ວງໃນປີ 2019 ທີ່ມີການປະທະກັນຢ່າງຮຸນແຮງລະຫວ່າງຕໍາຫຼວດ ແລະຜູ້ປະທ້ວງ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ