ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງເກາະຮົງກົງ, ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານນາງຈະບໍ່ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ເພື່ອຮັບມືກັບພວກປະທ້ວງເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ, ແຕ່ທ່ານນາງກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງແຮງວ່າ ຮົງກົງ “ຄວນແກ້ໄຂບັນຫານີ້ດ້ວຍພວກເຮົາເອງ.”
"ນັ້ນກໍເປັນຈຸດຢືນຂອງລັດຖະບານກາງເຊັ່ນກັນວ່າ ຮົງກົງຄວນແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ຖ້າສະຖານະການຫາກຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໄປຫລາຍແລ້ວ ກໍບໍ່ມີທາງເລືອກອັນໃດທີ່ເຫລືອອີກແລ້ວ ຖ້າຫາກວ່າ ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ຮົງກົງຢ່າງໜ້ອຍກໍມີໂອກາດອີກຄັ້ງນຶ່ງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງທີ່ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ.
ທ່ານນາງແລມ ເວົ້າວ່າ ທ່ານນາງຈະປະເມີນສະພາບການຢ່າງລະມັດລະວັງ ວ່າ ທ່ານນາງຄວນຈະສ້າງມາດຕະການ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍພາວະສຸກເສີນ ສະໄໝເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນທີ່ທ່ານນາງໄດ້ນຳເອົາມາໃຊ້ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຕື່ມອີກຫລືບໍ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກປະທ້ວງໃສ່ໜ້າກາກຄຸມໜ້າໄວ້ຢູ່ໃນຮົງກົງກາຍເປັນຜູ້ກະທຳຜິດກົດໝາຍ. ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ມີສອງຄົນແລ້ວທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາຍ້ອນໃສ່ໜ້າກາກ ແລະທ່ານນາງແລມເວົ້າວ່າ ມັນຍັງໄວເກີນໄປທີ່ຈະເວົ້າວ່າ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມີປະສິດທິຜົນຫລືບໍ່.
ກົດໝາຍໃໝ່ທີ່ຕໍ່ຕ້ານການໃຊ້ໜ້າກາກ ເຊິ່ງໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ ແມ່ນມີເຈຕະນາທີ່ຈະແນເປົ້າໃສ່ຜູ້ກໍ່ຈະລາຈົນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມສວຍໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.
ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະຢຸດຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ນຳເອົາຄວາມສະຫງົບກັບຄືນມາສູ່ສັງຄົມເຮົາ ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.”
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເພີ້ມຄວາມໂກດຄຽດໃຫ້ແກ່ພວກປະທ້ວງຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍທີ່ມີຫລາຍສິບພັນຄົນກັບມາເດີນຂະບວນປະທ້ວງຄືນອີກເພື່ອຄັດຄ້ານຕໍ່ການຫ້າມໃສ່ໜ້າກາກດັ່ງກ່າວ.
ການໃສ່ໜ້າກາກໄດ້ກາຍມາເປັນເລື້ອງທຳມະດາໃນໄລຍະທີ່ມີການປະທ້ວງ ຢູ່ໃນຮົງກົງ ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນການເດີນຂະບວນຢ່າງສັນຕິກໍຕາມ ເພາະຄົນພາກັນຢ້ານຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານແກ້ແຄ້ນຄືນ ຫລືອາດຈະເອົາຂໍ້ມູນທີ່ບົ່ງບອກວ່າ ເຂົາເຈົ້າແມ່ນໃຜ ສົ່ງໄປໃຫ້ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຊາບນຳ.
ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຮົງກົງຫລາຍຄົນ ຍັງໃສ່ໜ້າກາກປົກໜ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນມົນລະພິດ ຫລືການຕິດເຊື້ອ ເຊັ່ນການລະບາດຂອງພະຍາດຫາຍໃຈຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫລື SARS ທີ່ກະທົບໃສ່ຕົວເມືອງດັ່ງກ່າວໃນປີ 2003 ນັ້ນອີກດ້ວຍ.
ໃນໄລຍະສີ່ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຮົງກົງໄດ້ຖືກຄອບງຳໄປດ້ວຍຄວາມວຸ້ນວາຍ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ໄດ້ໃຊ້ກົນລະຍຸດ ໃນການປະທະກັນ ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ຈີນ ທີ່ຈະຈຳກັດການປົກຄອງຕົນເອງແລະສິດເສລີພາບຂອງຊາວຮົງກົງ.