ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດຫລື DHS ໃນວັນພະຫັດວານ
ນີ້ ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະຕໍ່ເວລາເປັນການຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ການປົກປ້ອງທາງກົດໝາຍ
ຕໍ່ຊາວໂຊມາເລຍປະມານ 500 ຄົນ ທີ່ຊອກຫາທາງຫລົບໄພຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນລັດ ມິນເນໂຊຕາ ຊຶ່ງເປັນ
ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຄົມອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍໂຊມາເລຍ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.
ສະມາຊິກສະພາສູງປະມານ 22 ທ່ານ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຫາລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພພາຍໃນ, ທ່ານນາງ ເຄີສທ໌ເຈັນ ນີລເຊນ (Kirstjen ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕໍ່
ເວລາ ການມີສະຖານະພາບຖືກປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວ ຫລື TPS ໃຫ້ແກ່ຄົນສັນຊາດໂຊມາ
ເລຍ ທີ່ອົບພະຍົບມາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີການຂັດແຍ້ງ ແລະຄວາມ
ຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນໂຊມາເລຍນັ້ນ ອອກໄປ.
ໃນຄໍາປະກາດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ DHS ນັ້ນ ທ່ານນາງ ນີລເຊນ (Nielsen) ຕັດສິນວ່າ
"ການຂັດແຍ້ງດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ແລະເຫດການສຸດວິໄສ ແລະສະ
ພາບການຊົ່ວຄາວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຊາວໂຊມາເລຍໃຫ້ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວ
ຫລື TPS ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນັ້ນ ຍັງຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ."
ທ່ານນາງ ທີນາ ສະມິດ (Tina Smith) ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກເດໂມ ແຄຣັດ
ຈາກລັດມິນເນໂຊຕາ ທີ່ເປັນຜູ້ນໍາພາການດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງ ກ່າວໃນການ
ຂໍໃຫ້ຕໍ່ເວລາໃນໃຫ້ການປົກປ້ອງທາງມະນຸດສະທໍາ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາ
ໂຊມາເລຍວ່າ ໄພອັນຕະລາຍໃນໂຊມາເລຍຍັງມີຢູ່ໃນເວລານີ້.
ໃນການຂຽນລົງໃນທວີດເທີນັ້ນ ທ່ານນາງກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ພະຍາ
ຍາມຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂແບບຍາວນານ. ການຂາດການແກ້ໄຂດັ່ງກ່າວເພື່ອນບ້ານທີ່
ເປັນຊາວໂຊມາເລຍຂອງພວກເຮົາຫຼາຍໆຮ້ອຍຄົນທີ່ຫລົບໜີຈາກ ຄວາມຮຸນແຮງ,
ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະຮ້ອງປະເທດນີ້ວ່າເປັນບ້ານຢູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ
ອາດຈະປະເຊີນກັບການຖືກເນລະເທດ."
ເຖິງແມ່ນວ່າການຈັດໃຫ້ມີການປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວຂອງຊາວໂຊມາເລຍໄດ້ຕໍ່ເວລາອອກ
ໄປອີກ 18 ເດືອນ ຈົນເຖິງວັນທີ 17 ມີນາ 2020 ກໍຕາມ-- ມັນບໍ່ໄດ້ມີການຈັດໃຫ້ມີ
ການປົກປ້ອງຄືນອີກ, ໝາຍຄວາມວ່າ ມີແຕ່ພວກໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ
ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດຈົດທະບຽນຄືນອີກ.
ຢູ່ໃນຄໍາຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງນັ້ນ ທ່ານ ສະກັອດ ພອລ ທີ່ເປັນຜູ້ນໍາພາການຊອກ
ຫາສຽງສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ນະໂຍບາຍດ້ານມະນຸດສະທໍາຂອງອົງການອອກສ໌ແຟມໃນ
ອາເມຣິກາ (Oxfam America) ເວົ້າວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກດີໃຈ ທີ່ມີການຕໍ່ເວລາອອກໄປ
ດັ່ງກ່າວ ແຕ່ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ການບໍ່ໄດ້ຈັດ ໃຫ້ມີການປົກປ້ອງຄືນອີກ ເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າ
ເສຍໃຈ, ມັນ “ປ່ອຍໃຫ້ຊາວໂຊມາເລຍຫລາຍຄົນຢູ່ໃນສະ ຫະລັດຕົກຢູ່ໃນສະພາບ
ສ່ຽງ ທີ່ຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ກັບຄືນໄປຫາບ່ອນທີ່ມີການຂັດແຍ້ງທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດບ່ອນ
ນຶ່ງຂອງໂລກ."
ອີງຕາມ ອົງການຂ້າຫລວງໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍອົບພະຍົບ ຫລື UNHCR http://www.unhcr.org/591ae0e17.pdf ນັ້ນ ມີຊາວໂຊມາເລຍຫລາຍກວ່າ 2 ລ້ານ
ຄົນທີ່ຍັງອົບພະຍົບຫລົບໜີການຂັດແຍ້ງທີ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ ທີ່ແກ່ຍາວມານານກວ່າສອງ
ທົດສະວັດແລ້ວ ລວມທັງຊາວອົບພະຍົບຫລາຍກວ່າ 9 ແສນຄົນຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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