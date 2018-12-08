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​ການ​ດັດແປງ ດ້ານ​ກຳ​ມະ​ພັນ ຂອງອາຫານ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການເຮັດ​​ຟາມ ໃນທົ່ວໂລກ

Gene Editing Having Impact on Farming World
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ລິງໂດຍກົງ

ງົວ​​ພັນນົມ Holstein

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ມະ​ນຸດ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ໄດ້​ດັດ​ແປງ​ດ້ານ​ກຳ​ມະ​ພັນ​ຂອງອາ​ຫານ​ການ​ກິນມາໄດ້​ຫຼາຍໆ
ສັດຕະ​ວັດແລ້ວ. ຕົວ​ຢ່າງ​ເຊັ່ນ ພວກ​ໝາກ​ເລັ່ນ​ປ່າ ແລະຫົວກາ​ຣົດ ​ບໍ່​ແມ່ນ​ອາ​ຫານ
ທີ່​ຜະ​ລິດຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ໃນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ກັນໃນ​ທຸກ​ມື້​ນີ້.
ແຕ່​ວ່າ ໃນການ​ດັດ​ແປງ​ທາງດ້ານ​ກຳ​ມະ​ພັນ ຫຼື gene ທີ່​ມີ​ຢູ່​ດັ່ງ​ທຸກວັນ​ນີ້, ພວກບໍ​ລິ
​ໂພກ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ຈະ​ບໍ່​ຢາກ​ຢູ່​ໃກ້​ສິ່ງ​ທີ່ ເອີ້ນ​ວ່າ “Frankenfoods” ເລີຍ. ນັກ​ຂ່າວ
ວີ​ໂອ​ເອ ແຄບ​ວິນ ອີນ໊ອ​ຈ ມີ​ລາຍ​ງານມາ​ວ່າ ​ເທັກ​ນິກໃນການ​ດັດ​ແປງສະ​ໄໝໃໝ່​ທີ່
ລະ​ອຽດຊັດ​ເຈນ ອາດ​ຈະ​ຊ່ອຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ປ່ຽນ​ແປງ. ວັນ​ນະ​ສອນ
ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ເລື້ອງ​ນີ້ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ລາຍ​ການເ​ທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ: ການ​ດັດ​ແກ້​ກຳ​ມະ​ພັນ​ໃໝ່ ຈະ​ຊ່ອຍດ້ານ​ການຟາມ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ງົວພັນນົມ Holstein ແມ່ນງົວ​ທີ່ຜະ​ລິດ​ນົມ​ລຸ້ນ​ດີ ແຕ່ກໍເປັນ​ທີ່ຮູ້​ກັນ​ຢູ່​ແລ້ວ ເຖິງ​ຄວາມ
​ຮ້າຍ​ກາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ຂອງ​ພວກມັນ.

ທ່ານ​ນາງ​ອາ​ລີ​ສາ ແວນ ອີ​ເນນນາມ ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລແຫ່ງ​ລັດຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ
ທີ່​ເມືອງ​ເດ​ວິສ ກ່າວວ່າ “…ພວກ​ມັນ​ເປັນ​ສັດ​ທີ່​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ສຳ​ລັບ​ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ​
ທີ່​ເປັນ​ມະ​ນຸດ ແລະ​ພວກ​ໝູ່ງົວ​ອື່ນ​ໆ​ທັງ​ຫຼາຍ, ສະ​ນັ້ນ ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິພວກ​ມັນ​ຖື​ກ
ເອົາ​ອອກມາດ​ໂດຍ​ໃຊ້​ມື​ເຮັດ​ເອົາ​.”

ແຕ່​ວ່າ​ຍ້ອນ​ວ່າ ​ການດັດ​ແປງ​ທາງ​ກຳ​ມະ​ພັນ​ແບບ​ສະ​ເພາະ​, ພວກ​ງົວ Holstein
ນີ້​ຈະບໍ່​ມີເຂົາອອກ​ມາ.

ທ່ານ​ນາງອີ​ເນນ​ນາມ ກ່າວ​ຕື່ມອີກວ່າ “ມັນ​ຄ້າຍໆ​ກັນ​ກັບ​ມີດ​ຕັດທີ່​ເປັນ​ໂມ​ລະ​ກູນ​
ນ້ອຍໆ ຊຶ່ງເຈົ້າຈະ​ສາ​ມາດທີ່​ຈະສັ່ງໃຫ້​ໄປ​ ແລ້ວຕັດເອົາ DNA ໃນຕຳ​ແໜ່ງສະ​ເພາະ
​ເຈາະ​ຈົງ​ຂອງກຸ່ມ​ຢີນ ຫລື genome ນັ້ນ, ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ຈະ​ເຮັດ. ແລະ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​
ທ່ານ​ສາ​ມາດເຮັດໄດ້​ກໍ​ຄື ​ການ​ເຂົ້າ​ໄປໄນ​ຫັ້ນ ​ແລະ ດັດ​ແປງ​ກຳ​ມະ​ພັນ​ທີ່​ສະ​ເພາະ
ໃດ​ນຶ່ງໃນກຳ​ມະ​ພັນ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼາຍພັນອັນທີ່​ປະ​ກອບ​ເປັນກຸ່ມ​ຢີນ ຫລື genome ​
ຢ່າງສະ​ເພາະເຈາະ​ຈົງ​ຫລາຍ ແລະທ່ານ​ກໍ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ແນະ​ນຳການ​ປ່ຽນ​ແປງ
​ກຳ​ມະ​ພັນ​ຕ່າງໆ ຫລາຍໆ​ແບບ​ທີ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ​ຫລາຍ.”

​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ນີ້ ນັກກຳ​ມະ​ພັນວິ​ທະ​ຍາ​ໄດ້​ນຳເອົາຂໍ້​ມູນ​ດ້ານກຳ​ມະ​ພັນ​ຈາກ​ງົວ​ພັນ​ນົມ​
ແອງ​ກັ​ສ (Angus) ທີ່ບໍ່​ມີ​ເຂົາ ໄປ​ໃສ່​ແທນກຳ​ມະ​ພັນ​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ງົວ​ພັນ
Holstein ​ປົ່ງເຂົາ​ອອກ​ມານັ້ນ.

ການ​ດັດ​ແປງທາງ​ກຳ​ມະ​ພັນ​ທີ່​ສະ​ເພາະ​ເຈາ​ະ​ຈົງແບບ​ເພດນີ້ ເປັນ​ກະ​ແສ​ຟອງຍຸກ​
ຕໍ່​ໄປໃນການ​ເຮັດວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ດ້ານ​ກຳ​ມະ​ພັນ ແລະ​ມັນ​ກໍ​ໄດ້​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບຕໍ່​ອຸ​ດ​ສາ
​ຫະກຳດ້ານ​ອາ​ຫານ ນອກ​ເໜືອ​ໄປຈາກ​ເລື້ອງ​ຂອງ​ງົວພັນ​ນົມ Holstein ແລ້ວ.

ເຊັ່ນ​ພວກ​ໝາກ​ຖົ່ວ​ເຫຼືອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກດັດ​ແປງເພື່ອ​ແຍກ​ເອົານ້ຳ​ມັນ ບໍ່​ອີ່ມ
​ຕົວ ຫລື trans-fat ໃນ​ນ້ຳ​ມັນ​ຖົ່ວ​ເຫຼືອງ​ອອກ.

ຈາກ​ພາບ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ນັ້ນ​ເຫັດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ເຫັນ​ຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້​ດັດ​ແປງເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້
​ມັນ​ກາຍເປັນ​ສີນ້ຳ​ຕານ​ເຂັ້ມໄດ້.

ພວກ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ມີ​ຄ​ວາມ​ຫວັງ​ວ່າ ​ອຸບ​ປະ​ກອນ​ໃໝ່ອັນ​ນີ້ ຈະສາ​ມາດຊ່ອຍແກ້​ໄຂ
ບັນ​ຫາ​ທີ່ຮ້າຍ​ແຮງ ຢູ່ໃນ​ການປູກ​ຝັງ ແລະ​ລ້ຽງ​ສັດ​ຢູ່ຟາມຕ່າງໆ ໃນ​ໂລກ.

ດັ່ງພະ​ຍາດ​ໃນ​ໝູ່ໝາກ​ໄມ້​ປະ​ເພດ​ໝາກກ້ຽງ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າເພ້ຍ ຫຼື greening disease
ທີ່​ເປັນເປັນ​ໄພ​ຕໍ່ຜົນ​ລະ​ປູກ​ຂອງ​ໝາກ​ກ້ຽງ​ທັງ​ຫຼາຍ ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ກໍຍັງເປັນບັນ​ຫາ​
ຢູ່​ໃນ​ອິນ​ເດຍ ແລະ​ຈີນອີກ​ດ້ວຍ.

ທ່ານ​ແຟ​ຣດ ຈີ​ມີ​ເຕີ​ຣ໌ ຈາກ​ມະ​ຫາວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຟ​ລໍ​ຣີ​ດາ ກ່າວ​ວ່າ “ສຳ​ລັບຢູ່​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣີ​ດາ
ແລ້ວ, ພະ​ຍາດນີ້ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຜະ​ລິດຂອງ​ພວກ​ເຮົາຫລຸດລົງຈາກ 240 ລ້ານກ່ອງ
ທີ່ມີ​ຢູ່ ອາດ​ຈະ​ໃນ 15 ຫາ 18 ປີ ກ່ອນ ລົງ​ມາ​ເປັນ 45 ລ້ານກ່ອງ ໃນ​ລະ​ດູ​ການເກັບ​
ກ່ຽວ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້.”

ພວກ​ນັກ​ວິ​ຍາ​ສາດເຫລົ່າ​ນີ້ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຫຼິ້ນ​ກັບລະ​ຫັດ​ທາງ​ກຳ​ມະ​ພັນ​ຂອງ​ພວກ​ຕົ້ນ​
ໝາກ​ໄມ້​ເອງນີ້ ​ເພື່ອສ້າງ​ຕົ້ນໄມ້​ປະ​ເພດ​ໝາກ​ກ້ຽງ​ທີ່ຕ້ານ​ທານ​ກັບ​ພະ​ຍາດໄດ້ຂຶ້ນ​ມາ.

ພ​າກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ແນະ​ນຳ​ສະ​ເໜີວັດ​ສະ​ດຸ​ທາງ​ກຳ​ມະ​ພັນ​ທີ່​ແປກ​ໃໝ່ ແຕ່ວ່າ​ກັບ
ພັກ​ດັນ​ໃຫ້ມີຕົ້ນ​ໄມ້ປັບ​ປ່ຽນ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການທາງ​ທຳ​ມະ​ຊາດຂອງມັນ​ເອງ.

ທ່ານ​ຈີ​ມີ​ເຕີ​ຣ໌ ກ່າວ​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ວ່າ “ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ຢູ່​ນີ້ ແມ່ນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​
ລຳ​ດັບ​ຂອງ DNA ໃນ​ພວກ​ ຕົ້ນ​ໄມ້​ຕ່າງໆ ຊຶ່ງ​ມັນ​ແມ່ນ​ລຳ​ດັບ​ທີ່​ເປັນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​
ຂອງ​ມັນ​ຢູ່​ແລ້ວ.”

ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ກ່າວ​ວ່າ ມັນມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ ທີ່​ຈະ​ສັງ​ເກດເຫັນ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ
​ລະ​ຫວ່າງ ການ​ເຮັດວິ​ສິ​ວະ​ກຳ​ທາງ​ກຳ​ມະ​ພັນ ແລະ​ການ​ດັດ​ແປງ​ກຳ​ມະ​ພັນ…

ທ່ານ​ນາງ​ເຈນ​ນິ​ເຟີ​ຣ໌ ຄູ​ສ​ມານ ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ​ຄາ​ໂຣ​ໄລ​ນາ​ເໜືອ ກ່າວ​ວ່າ

“GMO ​ທັງ​ໝົດ ແມ່ນເປັນ​ການ​ດັດ​ແປງ​ລຸ້ນ​ທຳ​ອິດດັ່ງ​ທີ່ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າມັກ​ຈະ​ເອີ້ນ​ວ່າ
ຈັ່ງ​ຊັ້ນ. ທ່ານ​ຈະ​ນຳ​ເອົາກຳ​ມະ​ພັນເຂົ້າ​ໄປໃສ່​ໃນ​ຫັ້ນ ແ​ລະ​ມັນ​ກໍ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ໂຄ​ຣ​ໂມ​ໂຊມ
ໃນ​ທາງ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ ການ​ດັດ​ແປງ​ກຳ​ມະ​ພັນແມ່ນຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ການ​ດັດ​ແປງປະ​ໂຫຍກ
ຫຼື​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີີ່​ທ່າ​ນ​ໄ​ດ້​ເຂົ້າ​ໄປໃນ​ທີ່​ນັ້ນຢ່າງ​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ ແລະ​ທ່ານກໍທຳ​ການ​ດັດ​ແກ້​
ໃນຈຸດ​ໃດ ຈຸດ​ນຶ່ງເປັນ​ການ​ສະ​ເພາະ.”

ເຖິງແມ່ນວ່າ​ຈະ​ມີ​ການ​ດັດ​ແກ້ແບບ​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ, ທ່ານ​ນາງ​ຄູ​ສ​ມານ ​ກໍຍັງ​ເປັນ​ຫ່ວງ​
ໃນເລື້ອງ​ອາ​ຫານທີ່​ທີ​ການ​ດັດ​ແກ້​ທາງ​ກຳ​ມະ​ພັນ ຫລື GMO ເພາະ​ການເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງໜ້ອຍໆ ກໍສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ແບບ​ບໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໃຈ ກໍ​ເປັນໄດ້.

ທ່ານ​ນາງ ຢາກ​ທີ່​ຈະ​ເຫັນ GMO ທຸກ​ໆອັນ ​ໄດ້​ຜ່ານ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ ທີ່​ມີ​ການ
ກວດ​ກາ​ຢູ່​ລະອຽດ​ຖີ່​ຖ້ວນເປັນ​ແຕ່ລະ​ກໍ​ລະ​ນີ​ໄປ ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ
ອັນ​ຕະ​ລາຍຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ກຳ​ມະ​ພັນຂອ​ງສິ່ງທີ່​ມີ​ຊີ​ວິດໃດໆ ທັງ​ໝົດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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