ນຶ່ງ​ໃນ​ຜູ້ທີ່​ມີຊີ​ວິດລອດ​ຄົນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໃນ​ຍຸກ​ຄຳ​ຂອງ ຮອ​ລ​ລີ​ວູດ, ຕຳ​ນານ​ວົງ​ການ​ຮູບ​ເງົາ​ທ່ານ ເຄີກ ດັກ​ກ​ລາ​ສ, ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ແລ້ວ.

ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ນັກ​ສະ​ແດງ, ທ່ານ ໄມ​ເກິ​ລ ດັກ​ກ​ລາ​ສ, ໄດ້​ປະ​ກາດ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ພໍ່​ຂອງ​ລາວ ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ຂອງວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ທີ່​ນະ​ຄອນ ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ. ທ່ານ​ມີ​ອາ​ຍຸ 103 ປີ.

ທ່ານ ເຄີກ ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານຊາວ ຢິວ ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ທຸກ​ຍາກນັ້ນ, ໄດ້​ປາ​ກົດ​ຕົວ​ໃນ​ຮູບ​ເງົາ 90 ເລື່ອງ​ໃນ​ອາ​ຊີບ 60 ປີ​ຂອງ​ລາວ.

ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ ​ເພື່ອ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ຮຽນ​ຢູ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຂອງ​ລາວ ແລະ ສຶກ​ສາ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ສິ​ລະ​ປະ​ການ​ສະ​ແດງ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຂອງ ນິວຢອກ.

ທ່ານ ເຄີກ ໄດ້​ປາ​ກົດ​ຕົວ​ໃນ​ຮູບ​ເງົາ​ເລື່ອງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ລາວໃນ​ປີ 1946 ລຸນຫຼັງ​ອາ​ຊີບ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຢູ່ ບ​ຣອດ​ເວ ແລະ ຮັບ​ໃຊ້​ປະ​ເທດ ເປັນ​ທະ​ຫານ​ເຮືອ​ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ. ບົດ​ບາດ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ຮູບ​ເງົາ “The Champions” ໃນ​ປີ 1949, ສະ​ແດງ​ເປັນ​ນັກ​ມວຍ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ເມດ​ຕາ ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ໃຜ​ຄົນ​ໃດ​ມາ​ຂວາງ​ທາງ​ຂອງ​ລາວນັ້ນ, ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ກາຍ​ເປັນ​ດາ​ລາ​ຄົນ​ດັງ ແລະ ໄດ້​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ຮັບ​ລາງວັນ​ອອ​ສ​ກ້າ ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ລາວ.

ຮູບ​ຮ່າງ​ທີ່​ສູງ ພ້ອມ​ກັບ​ໜ້າ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຊູ້​ ແລະ ຄາງ​ແບ່ງ​ຂອງ​ລາວ​ນັ້ນ ​ກາຍ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ໝາຍ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ລາວ, ທ່ານ ເຄີກ ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ດາ​ລາ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1950 ແລະ ຊຸມ​ປີ 1960, ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ຮັບ​ລາ​ງວັນ​ອອ​ສ​ກ້າອີກ​ສອງ​ຄັ້ງ​ສຳ​ລັບ​ຮູບ​ເງົາ The Bad and the Beautiful” ແລະ ການ​ສະ​ແດງ​ເປັນ​ນັກ​ຈິດ​ຕະ​ກອນ ທ່ານ ວິ​ເຊັ້ນ ແວນ ກໍ ໃນ​ຮູບ​ເງົາ “Lust for Life.”

ໃນ​ການ​ປາ​ກົດ​ຕົວ​ຢູ່​ຮູບ​ເງົາ “Spartacus” ຂອງ​ປີ 1959 ນັ້ນ, ທ່ານ ເຄີກ ໄດ້​ຈ້າງ​ຜູ້​ຂຽນ​ຮູບ​ເງົາ ທ່ານ ດາ​ລ​ຕັນ ທ​ຣຳໂບ, ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ດຳ​ໃນ ຮອ​ລ​ລີ​ວູດ, ສຳ​ລັບ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ເຮັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຂອງ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ, ຈົນໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ ທ​ຣຳ​ໂບ ຕ້ອງຂຽນ​ພາຍ​ໃຕ້​ຊື່​ປອມ ແລະ ຍອມ​ສະຫຼະ​ຜົນ​ງານ ​ສຳ​ລັບ​ວຽກ​ຂອງ​ລາວ.

ທ່ານ ເຄີກ ໄດ້​ຄັດ​ຄ້ານ​ການ​ຖືກ​ຈັດ​ເຂົ້າ​ບັນ​ຊີ​ດຳ​ນັ້ນ ດ້ວຍ​ການ​ຈ້າງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໂບ ແລະ ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ລາວ​ຂຽນ​ບົດ​ສຳ​ລັບ​ຮູບ​ເງົາ Spartacus ພາຍ​ໃຕ້​ຊື່​ຂອງ​ລາວ​ເອງ, ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ສາ​ມາດ​ຂຽນ​ບົດ​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ ແລະ ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ.

