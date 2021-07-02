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ການຮັກສາສຸຂະພາບ ເປັນບັນຫາທ້າທາຍອັນນຶ່ງ ສຳລັບຊາວມົ້ງ ຢູ່ກີອານາ

ຍານາງໄມ ຫາ ລີ ແລະສາມີ ທ່ານລີ ດາວ ລີ ຈາກກີອານາ ດິີນແດນຂອງຝຣັ່ງ ໃນທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້.
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ເຊີນຟັງລາຍງານ ການຮັກສາສຸຂະພາບ ກໍແມ່ນບັນຫາທ້າທາຍ ສຳລັບຊາວມົ້ງ ທີ່ກີອານາ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຊາວມົ້ງເຖິງແມ່ນປະກອບເປັນແຕ່ພຽງນຶ່ງເປີເຊັນກວ່າໆ ຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ ໃນກີອານາ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ກໍໄດ້ຄວບຄຸມຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະເຮັດໃຫ້ດິນແດນດັ່ງກ່າວ ສາມາດກຸ້ມຕົນ ເອງໄດ້. ຍານາງໄມຫາລີ ແລະສາມີ ທ່ານລີດາວລີ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງ ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ກີອານາ ຊຶ່ງເປັນດິນແດນພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງຝຣັ່ງໃນປີ 1988​ ກ່າວເຖິງການປູກຝັງຂອງຊາວມົ້ງສູ່ຟັງວ່າ:

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ສຽງຂອງຍານາງໄມ ຫາ ລີ ເວົ້າກ່ຽວກັບການປູກຝັງ ຂອງຊາວມົ້ງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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"ບາດໄທມົ້ງມາ ໄທມົ້ງກາມາເຮັດໃຮ່ເຮັດນາ ເຄືີ່ອງກິນນີ້ ຊື້ມາແຕ່ຝຣັ່ງ ຝຣັ່ງສົ່ງມາຊື່ໆ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຜັກແມ່ນຫຍັງກິນ ມີແຕ່ຂອງໄທມົ້ງ ຜັກນີ້ບັກແພງໆ ແຕ່ໄທມົ້ງມາຮອດແລ້ວກໍພາກັນມາເຮັດ ເຂົາເຈົ້າກໍມີຜັກ ມີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກິນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເອົາແຕ່ເມືອງຝຣັ່ງມາອີກ."

ຍານາງໄມຫາລີເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ສະພາບການທົ່ວໄປໃນກີອານາກໍແມ່ນດີຫຼາຍ ດິນຟ້າອາກາດເຖິງແມ່ນຈະຮ້ອນແດ່ ແຕ່ກໍປອດໂປ່ງ ຍ້ອນບໍ່ມີການແອອັດໃນການຈາລະຈອນໄປມາຂອງຍວດຍານພາຫະນະ ຊຶ່ງນັ້ນຄືສາເຫດນຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ຍານາງ ແລະຄອບຄົວຕັດສິນໃຈໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຍານາງໄມຫາລີກ່າວວ່າ ການຮັກສາສຸຂະພາບກໍແມ່ນເລື້ອງນຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມກັງວົນໃຈໃຫ້ແກ່ຍານາງແລະຄອບຄົວ ຊຶ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານນີ້ອາດຈະມີສູງຂຶ້ນເວລາເຖົ້າແກ່ມາແລ້ວ.

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ສຽງຂອງຍານາງ ໄມ ຫາ ລີ ເວົ້າເຖິງເລື້ອງການຮັກສາສຸຂະພາບ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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"ປະເທດນີ້ບໍ່ມີໂຮງໝໍດີ ໂຮມໝໍນີ້ ຖ້າເຮົາເຈັບ ໄຂ້ໜັກ ຕ້ອງໄດ້ໄປຝຣັ່ງ ແລະຖ້າທຳມະດາຊື່ໆ ຢູ່ນີ້ປົວກໍໂອເຄ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ສ່ວນຫຼາຍພວກຂ້ອຍເຖົ້າແລ້ວ ພວກຂ້ອຍຢາກກັບໄປຝຣັ່ງ."

ຊາວມົ້ງແລະຊາວລາວຈຳນວນນຶ່ງ ຫຼັງຈາກຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ກີອານາໄດ້ຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງແລ້ວກໍພາກັນເດີນທາງກັບຄືນໄປຢູ່ ຫຼືໄປອອກບຳນານຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ ຊຶ່ງອາດເປັນຍ້ອນຄວາມກົງວົນໃນດ້ານນີ້ກໍໄດ້.

ນອກຈາກອາເຈັນຕີນາແລ້ວ ກີອານາກໍເປັນອີກ ພຽງບ່ອນດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມີຄົນລາວຄົນມົ້ງ ເຂົ້າໄປອາໄສຢູ່ໃນທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້.

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