ປະເທດ ກາບົງ ແມ່ນນຶ່ງໃນປະເທດທີ່ມີສີຂຽວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ດິນແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ 88 ເປີເຊັນ ແມ່ນຖືກປົກຫຸ້ມໂດຍປ່າໄມ້. ຂໍ້ຕົກລົງຄັ້ງປະຫວັດສາດສະບັບນຶ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ກາບົງ ແລະ ນໍເວ ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າມັນຈະຍັງຄົງຢູ່ເປັນແບບນັ້ນ.
ຜ່ານໂຄງການລິເລີ່ມປ່າໄມ້ອາຟຣິກາກາງ ຫຼື CAFI ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ, ປະເທດ ນໍເວ ຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ປະເທດ ກາບົງ ຫຼາຍເຖິງ 150 ລ້ານໂດລາໃນ 10 ປີ ເປັນການແລກປ່ຽນສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນອາຍຄາບັອນ ຂອງປະເທດ ກາບົງ ແລະ ໃຫ້ຄຸນຄ່າຕໍ່ບົດບາດຂອງປ່າໄມ້ ໃນການດູຊຶມເອົາອາຍຄາບັອນໄດອົກໄຊ້.
ໃນການສຳພາດກັບ ສຽງອາເມຣິກາ, ທ່ານ ລີ ໄວທ໌ ລັດຖະມົນຕີປ່າໄມ້ຂອງ ກາບົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນຄວາມສຳເລັດ ເພາະວ່າມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄຸນຄ່າຫຼາຍ ສຳລັປະເທດຕ່າງໆທີ່ຈະຮັກສາປ່າໄມ້ໄວ້ ແທນທີ່ຕັດມັນລົງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນທຸກໆຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຮົາໃນເຫັນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ອາຍຄາບັອນຂອງປ່າ ມີຄ່າເທົ່າກັບ 5 ໂດລາຕໍ່ນຶ່ງໂຕນ. ແລະ ໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້, ເພື່ອບັນລຸຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດນັ້ນ, ມັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 10 ໂດລາ. ສະນັ້ນໃນຂ້າມຄືນດຽວ ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມລາຂອງອາຍຄາບັອນຂອງປ່າເປັນສອງເທົ່າ. ມັນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບປະເທດທີ່ມີປ່າໄມ້ທຸກປະເທດ.”
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ໂຄງການ CAFI ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ປະເທດ ກາບົງ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການຮັກສາ ປ່າດົງດິບທີ່ມີຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ 98 ເປີເຊັນສຳລັບອະນາຄົດ. ໃນທົ່ວເຂດອາເມຣິກາກາງ, ປ່າໄມ້ໄດ້ເກັບອາຍຄາບັອນຫຼາຍເຖິງ 70 ຕື້ໂຕນ ເຊິ່ງເທົ່າກັບການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວ 5-10 ປີ.” ປ່າໄມ້ຂອງ ອາຟຣິກາ ແມ່ນປ່າດົງດິບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງໃນໂລກ, ບາງຄັ້ງຖືກເອີ້ນວ່າ “ປອດທີສອງຂອງໂລກ.”
ທ່ານ ໄວທ໌ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ໃຫຍ່ໂດຍປະເທດ ກາບົງ ເພື່ອຮັກສາປ່າຂອງເຂົາເຈົ້າໄວ້. ເມື່ອສິບປີທີ່ຜ່ານມາ, ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງດ້ວຍການປະກາດການສິ້ນສຸດການສົ່ງອອກໄມ້ດິບ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຕັດໄມ້ສຳລັບການແປຮູບໄມ້ ແລະ ການໃຊ້ພາຍໃນປະເທດກໍຕາມ, ແຕ່ມັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃນວິທີທີ່ຍືນຍົງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ໄວທ໌.
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