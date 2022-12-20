ບັນດານັກເຈລະຈາໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງອັນເປັນປະຫວັດການ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມດ້ານ ຊີວະນາໆພັນ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນຈັນວານນີ້ ຊຶ່ງຈະເປັນຕົວແທນຂອງ ຄວາມພະຍາຍາມອັນສໍາຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອປົກປ້ອງແຜ່ນດິນແລະມະຫາສະຫມຸດຂອງ ໂລກ ແລະສະຫນອງເງິນທຶນທີ່ສໍາຄັນ ເພື່ອຊ່ວຍກອບກູ້ຊີວະນາໆພັນ ໃນປະເທດ ກໍາລັງພັດທະນາ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ໂຄງການລະດັບໂລກທີ່ວ່ານີ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ່ກອງປະຊຸມດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື COP15 ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນນະຄອນມົງເທຣອາລ (Montreal). ຈີນ ຊຶ່ງເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ພາໃຫ້ມີການເຈລະຈາກັນຢ່າງດຸເດືອດ ເປັນບາງຄັ້ງຄາວ ຊຶ່ງເປັນໂອກາດດີ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ມີຫຼາຍທີ່ສຸດ.
“ພວກເຮົາມີຂໍ້ຕົກລົງຊຸດນຶ່ງຢູ່ໃນມືຂອງພວກເຮົາ ທີ່ສາມາດຊີ້ນຳພວກເຮົາໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຍຸຕິ ແລະຕ່າວປີ້ນການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ ແລະນຳເອົາຊີວະນາໆພັນ ໄປສູ່ເສັ້ນທາງຟື້ນຟູເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸກຄົນໃນໂລກ.” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຫ້ວງ ຣຸນຊີ (Huang Runqiu) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຈີນ ທີ່ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ແທນ ກ່ອນຊຸດຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຈະຖືກຮັບຮອງເອົາທ່າມກາງສຽງຕົບມືດີໃຈ ບໍ່ດົນກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມພູມໃຈໄດ້ແທ້ໆ."
ພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະປົກປັກຮັກສາ 30 ເປີເຊັນຂອງດິນ ແລະ ນ້ຳ ທີ່ຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ພາຍໃນປີ 2030, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ 30 ຄູນ 30. ປັດຈຸບັນນີ້ 17 ເປີເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ 10 ເປີເຊັນຂອງພື້ນທີ່ທະເລ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາໄວ້.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະດົມທຶນມາຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງໃຫ້ໄດ 200 ຕື້ໂດລາ ພາຍໃນປີ 2030 ໃຫ້ແກ່ຊີວະນາໆພັນແລະເຮັດວຽກເພື່ອແບ່ງມັນໃຫ້ເປັນໄລຍະໄປ ຫຼືປະຕິຮູບເງິນອຸດໜູນທີ່ສາມາດສະໜອງເງິນໄດ້ອີກ 500 ຕື້ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ທຳມະຊາດ.
ໃນນາມທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຊຸດເງິນຊ່ວຍເຫລືອ ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜອງເງິນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຕື້ໂດລາ ຕໍ່ປີ ໃນປີ 2025 ຊຶ່ງເປັນເງິນທີ່ສົ່ງໄປໃຫ້ບັນດາປະເທດທຸກຍາກ. ຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 30 ຕື້ໂດລາ ໃນແຕ່ລະປີ ພາຍໃນປີ 2030.
ການໃຫ້ທຶນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາສຸດທ້າຍຂອງການເຈລະຈາ ແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງຖືກທຳລາຍ. ຫຼາຍປະເທດໃນອາຟຣິກາໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນ ສຸດທ້າຍຊັກຊ້າໄປເກືອບ 9 ຊົ່ວໂມງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ມີການສ້າງກອງທຶນໃຫມ່ສໍາລັບຊີວະນາໆພັນ ແຕ່ເຫັນດີໃຫ້ສ້າງຂຶ້ນອັນນຶ່ງ ຢູ່ພາຍໃຕ້ກອງທຶນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ຫລື GEF ທີ່ມີຢູ່ກ່ອນຫນ້າແລ້ວ.