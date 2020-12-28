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ທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ເປີດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ນໍາເອົາທັງຄວາມດີໃຈ ແລະກັງວົນໃຈ ມາໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ 

ທາງດ່ວນວຽງຈັນ ໄປກາ ວັງວຽງ.

ທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຊຶ່ງເປັນການລົງທຶນຮ່ວມ ລະຫວ່າງກຸ່ມບໍ ລິສັດຮຸ້ນສ່ວນຂອງ
ຈີນ ແລະລັດຖະບານລາວ ໄດ້ສ້າງສໍາເລັດແລະເປີດໃຫ້ຄົນໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນ
ວັນອາທິດວັນທີ 20 ທັນວາຜ່ານມານີ້. ທາງດ່ວນເສັ້ນ ທໍາອິດ ໃນລາວດັ່ງກ່າວ ເຖິງຈະ
ເປັນເລື້ອງໜ້າຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈ ແຕ່ກໍສ້າງຄວາມກັງວົນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໃຊ້ຖະໜົນເສັ້ນ
ນັ້ນ ຍ້ອນອັດຕາຄ່າທາງສູງແລະການ ຊົດເຊີຍຄ່າເວນຄືນທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນ
ນຶ່ງ ຍັງຄ້າງຄາຢູ່, ອີງຕາມຄໍາຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ
ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ມາສະເໜີ
ທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານຈາກ ສປປ ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ເຊີນຊົມວີດີໂອ ຈາກ ສປປ ລາວ.
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ລິງໂດຍກົງ

ທາງດ່ວນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປຫາເມືອງວັງວຽງ ໃນແຂວງວຽງຈັນ
ໄດ້ສ້າງສໍາເລັດຢ່າງສົມບູນ ແລະເປີດໃຫ້ຄົນໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວໃນວັນທີ 20
ທັນວາ ກໍຄືນຶ່ງອາທິດຜ່ານມານີ້. ທາງດ່ວນດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍາວປະມານ 110 ກິໂລ
ແມັດ, ກວ້າງ 23 ແມັດ ແລະມີ 4 ຊ່ອງທາງຈະລາຈອນທີ່ຄູ່ຂະໜານກັບຖະໜົນເລກ
13 ເໜືອ ແຕ່ສີ່ແຍກບ້ານສີເກີດ, ເມືອງນາຊາຍທອງ ໄປຫາເມືອງໂພນໂຮງ ແລ້ວເລັງ
ຜ່ານຫີນເຫີບໄປຫາບ້ານທ່າເຮືອ ເມືອງວັງວຽງ ແມ່ນຖືກອອກແບບມາໃຫ້ລົດແລ່ນໄວປະມານ 80 ກິໂລແມັດຫາ 100 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງໄດ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງສະ
ດວກຂຶ້ນ ແລະໃຊ້ເວລາໜ້ອຍລົງເມື່ອທຽບ ໃສ່ເສັ້ນທາງເດີມ ກໍຄືທາງເລກ 13 ເໜືອ
ຊຶ່ງເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ໃຊ້ທາງດ່ວນດັ່ງກ່າວແຕ່ມັນກໍໄດ້ສ້າງ
ຄວາມກັງວົນ ໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຈໍານວນນຶ່ງ ໃນເຂດນະຄອນຫລວງ ແລະແຂວງ
ວຽງຈັນທີ່ໃຊ້ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ຈົນພາໃຫ້ເກີດກະແສຕ້ອງຕິຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບ ການເກັບອັດຕາຄ່າທາງດັ່ງກ່າວວ່າມັນສູງເກີນໄປສໍາລັບ
ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີລົດກະບະ. ຕໍ່ເລື້ອງອັດຕາຄ່າທາງນີ້ ປະຊາຊົນ ທ່ານນຶ່ງທີ່
ໄດ້ຂັບລົດໄປແລະກັບຈາກເມືອງວັງວຽງໂດຍໃຊ້ທາງດ່ວນດັ່ງກ່າວໃນອາ ທິດຜ່ານ
ມາ ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າ: ​

“ສະພາບການລາຄານີ້ຄັນລົດເກັງນີ້ຊິຖືກ 60.000 ກີບ. ລົດເກັງໄປຫົກສິບມາຫົກ
ສິບ ເປັນແສນຊາວ, ຄັນລົດກະບະນີ້ແສນຊາວບໍ້ ຄັນລົດກະບະເຂົາໄລ່ແພງຂຶ້ນ
ກະໄປ-ກັບເປັນ 240.000 ກີບ. ຄັນລົດເກັງ ລົດເປັນຫລັງຄາທໍາມະດາຖືກກວ່າ
ລົດກະບະ ເຂົາຈັດເປັນລົດບັນທຸກ.”

ທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງເປັນໂຄງການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງກຸ່ມ ບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນກໍ່
ສ້າງ ແລະລົງທຶນ ຢຸນນານ ຫລື YCIH ຂອງຈີນ ແລະລັດຖະບານລາວ ໂດຍໄດ້ໃຊ້
ເງິນທຶນເຖິງ 1,300 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ
ແລະກໍໄດ້ຈັດສັນຮຸ້ນສ່ວນ 5 ເປີເຊັນຂອງມູນຄ່າລົງທຶນທັງໝົດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ
ລາວ ຊຶ່ງຖືເປັນການຕອບແທນ ຕໍ່ການທີ່ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຍົກເວັ້ນພາສີ ການນຳ
ເຂົ້ານໍ້າມັນ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຈີນໃນຕະຫຼອດການກໍ່ສ້າງຈົນສໍາເລັດແລະມີອາຍຸສຳປະທານ 50 ປີ. ໂດຍອີງຕາມແຜນການແລ້ວ ແມ່ນຈະເກັບຄ່າທຳນຽມການໃຊ້ທາງ
ໃນອັດຕາ 550 ກີບຕໍ່ກິໂລແມັດຫຼື 62,000 ກີບໃນຕະຫຼອດເສັ້ນທາງເກືອບຮອດ
110 ກິໂລແມັດນັ້ນ. ສະນັ້ນ ອີງຕາມທັດສະນະຂອງບາງຄົນ ໃນຄະນະລັດຖະບານ
ກັບເຫັນວ່າການເກັບຄ່າທາງນີ້ຂ້ອນຂ້າງວ່າເປັນເລື້ອງເໝາະສົມ ແຕ່ກໍອາດຈະມີການ
ທົບທວນຄືນອີກ ດັ່ງການໃຫ້ຄໍາເຫັນຂອງພະນັກງານໃນຂະແໜງໂຍທາທ່ານ ນຶ່ງວ່າ:

“ໂດຍລວມເທົ່າທີ່ລະບຽບມັນແທ້ໆ ມັນກະໄດ້ເສຍສິບນຶ່ງ ປະມານແປດພັນກີບເບາະ
ລວມແລ້ວກະປະມານ 60 ພັນກີບ ທັງໝົດ, ເຫັນເຂົາລົງເຟສ ນາໆ ປະການກະມີ ບໍ່ຮູ້
ຈະເປັນແນວໃດ ເພາະວ່າທາງດ່ວນມັນເປັນທຶນເຂົາເອງ ມັນເປັນເງິນຂອງຜູ້ລົງທຶນ
ເຂົາລົງທຶນກ່ອນ ເຂົາກໍຕ້ອງເກັບ ຄັນບໍ່ເກັບກະບໍ່ໄດ້, ບາດນີ້ຄັນເຈົ້າຊິບໍ່ໄປທາງດ່ວນ
ມັນກະຫຍໍ້ເວລາເຈົ້າກະຫລາຍຊົ່ວໂມງເຕີບ, ນໍ້າມັນກະປະຢັດໄປຫລາຍ. ດີກວ່າເຈົ້າ
ແລ່ນທາງເກົ່າ ບາດລະບຽບຫລັກການຕ່າງໆເຂົາກະບໍ່ທັນໄດ້ເຜີຍແຜ່ເທື່ອ ມີແຕ່ຊ່ວງ
ເປີດທົດລອງໃຫ້ໃຊ້ຊື່ໆຫັ້ນນະ.”

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ກໍຍັງມີບັນຫາການຊົດເຊີຍຄ່າເວນຄືນທີ່ດິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຍັງ
ບໍ່ທັນປະຕິບັດ ໝົດຕາມແຜນການເທື່ອ ຊຶ່ງສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ກໍເປັນຍ້ອນ ປະຊາຊົນບໍ່
ຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍ ການເສຍຫາຍຂອງທີ່ດິນ ແລະຊັບສິນທີ່ສະເໜີ ໃຫ້ນັ້ນເພາະຄິດວ່າ
ມັນຕໍ່າກວ່າລາຄາທົ່ວໄປຂອງຕະຫລາດດັ່ງການໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຂອງປະຊາຊົນທ່ານນຶ່ງ
ທີ່ເຮັດການບໍລິການ ດ້ານການຊື້ຂາຍດິນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແຂວງວຽງຈັນວ່າ:

“ເອີບັນຫາການຊົດໃຊ້ຄືນນີ້ກະໄດ້ກະບໍ່ທັນໝົດເທື່ອ. ການຊົດໃຊ້ອັນນີ້ຕົວຈິງດອກ
ເຂົາເຈົ້າກະເອົາມາໃຫ້ຢູ່ ແຕ່ຫລາຍຄົນກະຍັງຖ້າຢູ່ ກະໃຫ້ບໍ່ທັນໝົດ. ອັນເຂົາກະໃຫ້
ຖືກແນ່ ກະບໍ່ເຖິງ ເຂດໃດເຂົາກະຊົດໃຊ້ໃຫ້ຢູ່ ແຕ່ກະຍັງບໍ່ທົ່ວບໍ່ເຖິງ.”

ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງທ່ານນຶ່ງຢູ່ໃນພະແນກໂຍທາ ແລະຂົນສົ່ງ ຂອງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງທາງດ່ວນດັ່ງກ່າວ ກໍເຫັນວ່າ
ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບຈາກການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງຄ້າງຄາແທ້ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້:

“ສໍາລັບຄ່າຊົດເຊີຍກາເກືອບຮອດ 100 ເປີເຊັນລະເນາະ, ແຕ່ວ່າເລື່ອງການສໍາເລັດຫັ້ນ
ກະຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດໝົດເນາະ ກະຍັງປະມານ 5 ເປີເຊັນຂອງພວກທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ບາງບ່ອນກະຍັງມີບັນຫາກ່ ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຄ່າຊົດເຊີຍຕ່າງໆ ຄືຫາງສຽງຫັ້ນລະ ສ່ວນ
ຫຼາຍກະຕິວ່າ ໄດ້ຫລາຍ ໄດ້ຫນ້ອຍຫັ້ນແຫລະ. ມັນກະມີບັນຫາເລື່ອງຄ່າຍິນຍອມ ກ່ຽວ
ກັບຄ່າຊົດເຊີຍຕ່າງໆຫັ້ນຫລະ.”

ສະຫລຸບແລ້ວທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວນັ້ນແມ່ນນໍາເອົາຄວາມ
ດີໃຈ ມາໃຫ້ປະຊາຊົນ ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍຍັງມີບັນຫາຄ້າງຄາ ໃນການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ເຈົ້າຂອງດິນໃນຈໍານວນນຶ່ງ ແລະບັນຫາການເກັບຄ່າຖະໜົນ ທີ່ປະຊາຊົນ
ເຫັນວ່າ ມັນສູງເກີນໄປ ສໍາລັບຜູ້ມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍ.

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ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
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