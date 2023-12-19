ລາຄາເຂົ້າ ທີ່ສູງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຍັງຄົງມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນຈົນເຖິງປີ 2024

ນາງອະນົງ ໝັ້ນເຄີຍ ໄດ້ເຮັດນາປູກເຂົ້າຢູ່ທີ່ຈັງຫວັດຂອນແກ່ນຂອງໄທມາເປັນເວລາເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວ.
ພື້ນທີ່ການກະເສດ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງບາງກອກປະມານ 500 ກິໂລແມັດ ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ນາງຮັ່ງມີ, ແຕ່ມັນກໍເຮັດໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງນາງພໍຢູ່ໄດ້.
ແຕ່ວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາປີ 2022 ເມື່ອ ຣັດເຊຍບຸກເຂົ້າໄປໃນ ຢູເຄຣນ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງຂອງໂລກ ແລະສະພາບດິນຟ້າອາ ກາດຢູ່ບ່ອນອື່ນໆ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດເຂົ້າມີການປ່ຽນແປງ ແລະມາຮອດປີ 2023, ລາຄາເຂົ້າໃນທົ່ວໂລກໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ.
ແຕ່ ນາງອະນົງ ກ່າວວ່າ ນາງຂາຍເຂົ້າໄດ້ຫນ້ອຍກວ່າທີ່ນາງໄດ້ໃນຫລາຍປີກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ນາງອະນົງ ອາຍຸ 68 ປີ ກ່າວວ່າ “ໂຮງສີ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຊື້ເຂົ້າ ບໍ່ຂຶ້ນລາຄາໃຫ້. ຂ້ອຍຊິເຮັດຫຍັງໄດ້? ຂ້ອຍເອົາເຂົ້າໄປບ່ອນນັ້ນເພື່ອຂາຍ. ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ພວກເຂົາສະເຫນີໃຫ້ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຕ້ອງຂາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ເອົາເຂົ້າກັບຄືນເມືອ ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາຕ້ອງຈ່າຍຄ່າລົດບັນທຸກເພື່ອຂົນເຂົ້າເມືອ.”
ໃນປີ 2023 ນີ້, ລາຄາເຂົ້າສາລີ ແລະ ອາຫານປະເທດເມັດເຊັ່ນ: ເຂົ້າໂອດ ແລະ ສາລີ ໄດ້ຫຼຸດລົງຮອດ 20 ຫາ 30 ເປີເຊັນ ເນື່ອງຈາກສາງເກັບເຂົ້າເພີ້ມສູງຂຶ້ນ, ອີງຕາມບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງອົງການອາຫານ ແລະການກະເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື FAO.
ແຕ່ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ FAO, ລາຄາເຂົ້າຍັງຄົງສູງຂຶ້ນ ຕະຫຼອດປີເນື່ອງຈາກ ລານີນາ (La Niña) ທີ່ຍັງຄົງມີຢູ່ໃນເດືອນມີນາ, ຕາມມາດ້ວຍຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ ເອລ ນີໂນ (El Niño) ໃນເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ອິນເດຍໄດ້ວາງຂໍ້ຈຳກັດຕໍ່ເຂົ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນເຂົ້າ ບາສະມາຕີ (Basmati) ໃນເດືອນກໍລະກົດ ເນື່ອງຈາກລົມມໍລະສຸມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບການຂາດແຄນການຜະລິດ.
Arnong Mungoei has farmed rice in Thailand’s Khon Kaen province for half a century.
Working land some 500 kilometers northeast of Bangkok never made her rich, but it provided a dependable livelihood.
But since February 2022 when Russia invaded Ukraine, global geopolitical tensions and weather conditions elsewhere have upended the rice markets and by 2023, worldwide rice prices had exploded.
Yet Arnong said she made less than she has in years.
“The mills [that buy rice] don’t increase the price. What can I do? I bring rice there to sell. Whatever they offer us, we have to sell it. We won’t take the rice back because we had to pay for the truck,” said Arnong, 68.
In 2023, the prices of wheat and grains such as oats and corn declined 20% to 30% as stocks were replenished, according to an annual report from the Food and Agriculture Organization of the United Nations.
But according to the FAO report, rice prices remained high throughout the year due to a persistent La Niña in March, followed by an El Niño anomaly in June and India imposing restrictions on non-basmati rice in July due after a late monsoon raised fears of a production shortfall.
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