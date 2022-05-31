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ວັນອັງຄານ, 31 ພຶດສະພາ 2022
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ຄອບຄົວອົບພະຍົບ ທີ່ມີຊື່ສຽງສູງ ຢູ່ໃນສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕ ຈາກສູນກັກກັນຄົນເຂົ້າເມືອງໃນອອສເຕຣເລຍ

ແຟ້ມຮູບ-ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງຍ່າງຜ່ານຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໃສ່ຝາຂອງໂຮງແຮມ ເຊິ່ງເປັນສູນກັກກັນຜູ້ອົບພະຍົບ ໃນນະຄອນເມລເບິນ, ເມື່ອວັນທີ 24 ມີນາ 2022.

ລັດຖະບານພັກແຮງງານໃໝ່ຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ມີການສົ່ງສັນຍານວ່າ ຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍໃນການຂໍລີ້ໄພ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ຄອບຄົວ​ທະ​ມິລ (Tamil) ທີ່ມີຊື່ສຽງສູງຢູ່ໃນສັງຄົມ ກັບຄືນໄປບ້ານເກີດທີ່​ລັດຄວີນແລນ ລຸນຫຼັງທີ່ຖືກກັກຂັງມາເປັນເວລາ 4 ປີ ກໍຕາມ. ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຄວບຄຸມໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງກໍາລັງປະຈໍາຊາຍແດນໃນປີ 2018, ແລະກໍໄດ້ຕໍ່ສູ້​ທາງ​ດ້ານກົດໝາຍ ​ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ທ່າ​ທີ​ດັ່ງກ່າວ​ຕັ້ງ​ແຕ່ນັ້ນ​ມາ. ພັກແຮງງານວາງແຜນທີ່ຈະປ່ຽນແປງບາງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບເລື້ອງ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງຂອງລັດຖະບານ​ທີ່​ເປັ​ນ​ກາງ​ອຽງ​ຂວາ​ຊຸດກ່ອນ, ແຕ່ມາດຕະການຊາຍແດນ ແລະການຄວບຄຸມໂຕທີ່ເຂັ້ມງວດນັ້ນ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຍັງຄົງຄືເກົ່າ. ຟີລ ເມີເຊີ (Phil Mercer) ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ຜູ້ລີ້ໄພຊາວທະມິລທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ອອສເຕຣເລຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຄອບຄົວ ນາເດຊາລິນກາມ (Nadesalingam), ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍໃບໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງອອສເຕຣເລຍ ຕໍ່ຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ພະຍາຍາມ​ໜີເຂົ້າມາ​ໃນປະເທດໂດຍທາງເຮືອ.

ຜູ້ເປັນພໍ່ແລະແມ່ ປຣີຍາ (Priya), ນາເດສ (Nades) ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ອອສເຕຣເລຍເພື່ອຂໍລີ້ໄພແບບ​ແຍກກັນ ໃນປີ 2012 ແລະປີ 2013 ຕາມລໍາດັບ. ໝູ່ເພື່ອ​ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໜີຈາກສຣີລັງກາ ເນື່ອງຈາກຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງຢູ່ໃນຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວທະ​ມິ​ລ (Tamil).

ພວກເຂົາໄດ້ແຕ່ງງານ ແລະມີລູກນໍາກັນສອງຄົນ, ລູກທັງສອງແມ່ນເກີດຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສັນຊາດຂອງປະເທດນີ້.

ພວກເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່ໃນເມືອງໄບໂລເອລາ (Biloela), ໂດຍມີໄລຍະຫ່າງຈາກນະຄອນບຣິສແບນ (Brisbane) ເຊິ່ງເປັນເມືອງຫຼວງຂອງລັດຄວີນແລນ 600 ກິໂລແມັດ.

ໃນເດືອນມີນາປີ 2018, ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກກັກໂຕໂດຍ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຮັກສາຊາຍແດນຂອງອອສເຕຣເລຍ ລຸນຫຼັງທີ່​ພໍ່​ແມ່ຂອງຜູ້ປົກຄອງທັງສອງ ຖືກປະຕິເສດໂດຍລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ.

ເປັນເວລາເກືອບສອງປີ, ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຄວບຄຸມໂຕຢູ່ທີ່ສູນອົບພະຍົບໃນເກາະຄຣິສມາສ ເຊິ່ງເປັນດິນແດນຂອງອອສເຕຣເລຍໃນມະຫາສະມຸດອິນເດຍ, ກ່ອນທີ່ສະມາຊິກຄົນນຶ່ງຂອງ​ຄອບ​ຄົວນາເດຊາລິນກາມ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງເມືອງເພີດທ໌ (Perth) ທີ່ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງອອສເຕຣເລຍ ສໍາລັບການປິ່ນປົວທາງການແພດແບບສຸກເສີນ.

ລຸນຫຼັງການປຸກ​ລະ​ດົມ​ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ ໄບໂລເອລາ, ​ທາງຄອບຄົວຈຶ່ງໄດ້ຮັບວີຊາໂດຍ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຈາກລັດຖະບານ​ໃໝ່​ພັກແຮງງານຂອງອອສເຕຣເລຍ ເຊິ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່ອອສເຕຣເລຍໄດ້ ຈົນເຖິງເວ​ລາ​ທີ່​ຖາ​ນະ​ຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໃນການເຂົ້າເມືອງຂ​ອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ.

ນາງເອງເຈລລາ ຟຣີເດີຣິກສ໌ (Angela Fredericks), ປະຊາຊົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງໄບໂລເອລາກ່າວວ່າ ທຸກຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄອບຄົວຊາວທະ​ມີ​ລ ອີກຄັ້ງ, ເຊິ່ງນາງໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ນະເມືອງແຫ່ງນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ລວມໂຕກັນອີກຄັ້ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີການສະເໜີຫຼາຍໆຢ່າງກ່ຽວກັບທີ່ພັກອາໄສ, ໂອກາດຕ່າງໆໃນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເຄື່ອງເຟີນີເຈີ, ແລະສິ່ງຕ່າງໆທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ, ຄອບຄົວນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການດູແລເອົາໃສ່ໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະເບິ່ງແຍງພວກເຂົາເຈົ້າຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ຕົນເອງໄດ້, ເຊິ່ງຮູ້ດີວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໃຊ້ເວລາດົນເລີຍ.”

ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານພັກແຮງງານໃໝ່ແມ່ນໃຫ້ວີຊາຖາວອນ ແທນວີຊາຊົ່ວຄາວສໍາລັບຜູ້ຂໍລີ້ໄພທີ່ໄດ້ຖືກພົບວ່າເປັນຜູ້ຂໍລີ້ໄພຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ອົບພະຍົບທີ່ຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນປະເທດຈໍານວນ 19,000 ຄົນ ອາໄສຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍໄດ້.

ແຕ່​ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ພັກແຮງງານກໍມີແຜນທີ່ຈະຮັກສາການປະຕິບັດງານ​ ຄຸ້ມ​ຄອງອະທິປະໄຕ​ຊາຍ​ແດນ (Operation Sovereign Borders) ເຊິ່ງກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2013, ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ກອງທັບເຮືອໄດ້ດໍາເນີນງານຂັດຂວາງ ແລະປ້ອງກັນເຮືອທີ່ບັນທຸກຜູ້ອົບພະຍົບເຂົ້າມາໃນນ່ານນໍ້າຂອງອອສເຕຣເລຍ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງສະໜັບສະໜຸນການບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍກັກກັນໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງຮ້ອງວ່າ ‘ການມາເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ’, ລວມເຖິງເດັກນ້ອຍທີ່ຈະຕ້ອງຖືກຄວບຄຸມໂຕ ໃນຂະນະທີ່ການອົບພະຍົບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກປະເມີນຜົນ.

ຜູ້ຮຽກຮ້ອງທັງຫຼາຍ ຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານໃໝ່ໃນນະຄອນແຄນເບີຣາ ນໍາໃຊ້ວິທີການທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານອາຣານ ມີລວາການາມ (Aran Mylvaganam) ຈາກສະພາຜູ້ອົບພະຍົບຊາວທະມີລ, ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມໂຄສະນາກ່ຽວກັບຜູ້ອົບພະຍົບຊາວທາມີລກ່າວວ່າ ຄວາມເຫັນໃຈທີ່ສະແດງຕໍ່ຄອບຄົວນາເດຊາລິນກາມ ຄວນຂະຫຍາຍເພີ້ມອອກໄປສູ່ກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕື່ມ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ມີຫຼາຍໆຄອບຄົວຄືກັນກັບ ປຣີຍາ ແລະນາເດສ ທີ່ອິດເມື່ອຍກັບຫົນທາງຕ່າງໆທາງກົດໝາຍ ແລະກໍອາໄສຢູ່ກັບຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະຖືກສົ່ງກັບຄືນປະເທດ.”

ອອສເຕຣເລຍໄດ້ອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນປະມານ 13,750 ຄົນໃນແຕ່ລະປີພາຍໃຕ້ໂຄງການຕ່າງໆທາງດ້ານມະນຸດສະທໍາ. ລັດຖະບານພັກແຮງງານກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າຈະເພີ້ມການຮັບເອົາຜູ້ອົບພະຍົບປະຈໍາປີມາເປັນປະມານ 27,000 ຄົນ.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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