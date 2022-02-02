ສະມາຊິກອົງການເນໂຕ້ຫຼາຍປະເທດ ກຳລັງສົ່ງທະຫານ ແລະອຸປະ ກອນໄປໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດໃນເຂດຢູໂຣບຕາເວັນອອກຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງ ຕຶງກັບຣັດເຊຍເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ. ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ທະຫານຫລາຍພັນຄົນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ກຽມພ້ອມຢ່າງສູງ. ມົສກູມີທະຫານ 100,000 ກວ່າຄົນຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນຕິດກັບຢູເຄຣນ, ແລະຝ່າຍຕາເວັນຕົກຢ້ານວ່າການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນທຸກເມື່ອ ຊຶ່ງວັງເຄຣັມລິນ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳເວົ້ານີ້. Henry Ridgwell, ນັກຂ່າວວີໂອເອສຶກສາເບິ່ງວ່າ ການຕອບໂຕ້ ທາງທະ ຫານຂອງເນໂຕ້ ມີຄວາມຫມາຍຄືແນວໃດ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມັກຄີ. ເຮືອບິນລົບ F-16 4 ລຳຂອງເດັນມາກໄດ້ລົງຈອດ ຢູ່ທີ່ປະເທດລິດທົວເນຍ (Lithuania) ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເພື່ອເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພາລະກິດກວດກາທາງອາກາດຂອງກຸ່ມເນໂຕ້ໃນເຂດທະເລບາລຕິກ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ຍຶດເອົາແຫຼມໄຄຣເມຍ ດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງໃນປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ, ອົງການເນໂຕ້ໄດ້ສົ່ງກຳລັງທະຫານປະມານ 5 ພັນຄົນໄປປະຈຳຢູ່ໃນຂົງເຂດຢູໂຣບຕາເວັນອອກ - ໃນອັນທີ່ບັນດາປະເທດພັນທະມິດເວົ້າວ່າເປັນ "ການປະຈຳການ ທີ່ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ້ມແຂງໄວ້ພາຍໜ້າ."
ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ກຳລັງທະຫານຂອງຕົນ 8,500 ຄົນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ກຽມພ້ອມ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນກ່າວວ່າ: "ຂ້າພະເຈົ້າຈະຍ້າຍທະຫານສະຫະລັດໄປເຂດຢູໂຣບຕາເວັນອອກ ແລະໄປຢູ່ໃນປະເທດເນໂຕ້ຕ່າງໆ ໃນໄລຍະອັນໃກ້ໆນີ້."
ຝຣັ່ງໄດ້ປະກາດແຜນການທີ່ຈະສົ່ງທະຫານຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄປຍັງໂຣມາເນຍ, ໃນຂະນະທີ່ສະເປນ, ເນເທີແລນ ແລະເຢຍຣະມັນກໍາລັງພິຈາລະນາທີ່ ຈະສົ່ງທະຫານ, ເຮືອບິນ ແລະກຳປັ່ນລົບໄປເພີ້ມອີກ.
ອັງກິດໄດ້ສະໜອງອາວຸດຕ້ານລົດຖັງປະມານ 2 ພັນກະບອກ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ - ແລະຄາດວ່າຈະມີການສົ່ງທະຫານໄປປະຈຳຢູ່ບັນດາປະເທດພັນທະມິດເນໂຕ້ຕື່ມອີກໃນອາທິດນີ້.
ທ່ານເບນ ວໍເລສ (Ben Wallace) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດກ່າວວ່າ: "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນເມື່ອເວົ້າເຖິງການສົ່ງທະຫານໄປປະຈຳການ ຢູ່ບ່ອນທີ່ວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງສັນຍານໃຫ້ປະທານາ ທິບໍດີ [ວລາດິເມຍ] ປູຕິນຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ທ່ານຢ້ານກົວທີ່ສຸດ, ກໍຄືເນໂຕ້ຫຍັບເຂົ້າໄປໃກ້ກັບຣັດເຊຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງຈະເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຜິດພາດທາງ ຍຸດທະສາດ ຂອງການບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນເຂດອະທິປະໄຕ ຂອງປະເທດເຊັ່ນ ຢູເຄຣນນັ້ນ.”
ເນໂຕ້ບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະສົ່ງກຳລັງທະຫານສູ້ລົບໄປຍັງຢູເຄຣນ.
ທ່ານນາງຈູລີ ນໍແມນ (Julie Norman), ອາຈານສອນວິຊາການເມືອງໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລລອນດອນກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ: "ທະຫານຂອງເນໂຕ້ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຢູ່ໃກ້ເຂດຊາຍແດນເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໄປຢູ່ຫັ້ນຫຼາຍແທ້ໆ ເພື່ອການກຽມພ້ອມ ແລະເພື່ອຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງ ກັນ ແລະການສະກັດກັ້ນ ແທນທີ່ຈະເປັນຄວາມຄາດຫວັງໄວ້ວ່າ ຈະມີການ ຂັດແຍ້ງ ຫຼືການສູ້ລົບກັນເກີດຂຶ້ນໂດຍກົງໂລດ."
ອົງການເນໂຕ້ກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງຕອບໂຕ້ຕໍ່ການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ. ສ່ວນມົສກູເອີ້ນການຕອບໂຕ້ນັ້ນວ່າ "ເປັນໂຣກປະສາດ." ຣັດເຊຍມີທະຫານປະມານ 100 ພັນຄົນ ທີ່ໄປປະຈຳການຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນຢູເຄຣນ. ຫຼາຍພັນ ຄົນໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດເບລາຣຸສເພື່ອທຳການຊ້ອມລົບຮ່ວມກັນໃນອາທິດນີ້.
ທ່ານນາງອີແວລລີນ ຟາຄາສ (Evelyn Farkas), ອະດີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງ ຣັດເຊຍ, ຢູເຄຣນ, ເຂດຢູເຣເຊຍ ກ່າວຈາກອົງການແຊັດທຳວ່າ:
"ເນໂຕ້ເອງກໍ່ຕ້ອງຕອບໂຕ້ຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ໃຫມ່ຂອງຣັດເຊຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍການ ເອົາກໍາລັງໄປວາງໄວ້ເພີ່ມຢູ່ໃນເບລາຣຸສ, ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າ ມີຊາຍແດນຕິດ ກັບໂປແລນ, ລັດເວຍ ແລະລິດທົວເນຍ, ເຊິ່ງເປັນພັນທະມິດຂອງເນໂຕ້."
ທ່ານນາງນໍແມນກ່າວວ່າ ການເອົາທະຫານຂອງເນໂຕ້ໄປປະຈຳໄວ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.
ທ່ານນາງນໍແມ່ນກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ: “ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ສຳຄັນຂອງປູຕິນໃນເລື້ອງທັງໝົດນີ້ ກໍຄືການ ດຶງເອົາກຳລັງທະຫານ ແລະອາວຸດຂອງເນໂຕ້ໃນປະເທດຕ່າງໆ ຢູ່ເຂດຕາ ເວັນອອກບ່ອນດຽວກັນນັ້ນລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ມີການເອົາທະຫານໄປເພີ່ມ ສິ່ງນັ້ນຈະບໍ່ຖືກມອງວ່າເປັນການກະທໍາໃນການປ້ອງກັນຕົວ, ແຕ່ ເປັນການກະທຳແບບຝ່າຝືນ ແລະການເກາະຜິດໂດຍຣັດເຊຍ."
ຂະນະດຽວກັນ, ຄວາມພະຍາຍາມທາງການທູດຢ່າງຫ້າວຫັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການທຳສົງຄາມຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປຢູ່. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ, ທ່ານບໍຣີສ ຈອນສັນມີກຳນົດຈະໄປຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນໃນອາທິດນີ້ ແລະຈະໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ.
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