ປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການ NATO ກໍາລັງສົ່ງກອງກໍາລັງທະຫານ, ເຮືອ ບິນລົບແລະກໍາປັ່ນລົບ ໄປທີ່ປະເທດພັນທະມິດໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ ເນື່ອງຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບຣັດເຊຍທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ຈາກການທີ່ມົສກູສົ່ງທະຫານຂອງຕົນຫຼາຍກວ່າ 100,000 ຄົນ ໄປປະຈໍາການຢູ່ເຂດຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບຢູເຄຣນ. ປະເທດຕາເວັນຕົກມີຄວາມກັງວົນວ່າ ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນໃກ້ຈະເກີດຂຶ້ນແລ້ວ, ແຕ່ວັງເຄຣມລິນ ປະຕິເສດໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ເລື້ອງດັ່ງກ່າວ.
ເຮືອບິນລົບ F-16 ຂອງເດັນມາກ 4 ລໍາໄດ້ລົງຈອດທີ່ປະເທດລີທົວເນຍ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນພາລະກິດລາດຕະເວນທາງອາກາດຂອງອົງການ NATO ໃນເຂດທະເລບາລຕິກ. ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍ ໃຊ້ກໍາລັງ ຢຶດເອົາເຂດໄຄຣເມຍ ໃນປີ 2014, ອົງການ NATOໄດ້ສົ່ງກອງກໍາລັງທະ ຫານປະມານ 4,000 ຫາ 5,000 ຄົນເຂົ້າໄປໃນ ປະເທດແອັສໂທເນຍ, ລັດເວຍ, ລີທົວເນຍ ແລະ ໂປແລນ ໃນອັນທີ່ພັນທະມິດ ຮ້ອງປະຕິບັດການນີ້ວ່າ “ການເພີ້ມກຳລັງເພື່ອປັບປຸງເຂດແນວໜ້າ.”
ສະຫະລັດ ໄດ້ກຽມທະຫານໄວ້ 8,500 ຄົນ. ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ບອກກັບນັກຂ່າວ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຄື່ອນຍ້າຍກອງທະຫານສະຫະລັດ ໄປຢູໂຣບຕາເວັນອອກ ແລະປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການ NATO ໃນຊ່ວງເວລາອັນໃກ້ນີ້.”
ສະຫະລັດ ມີທະຫານຫຼາຍໝື່ນຄົນປະຈໍາການຢູ່ໃນຢູໂຣບແລ້ວ, ໂດຍສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດເຢຍຣະມັນ ແລະອັງກິດ. ໃນແຜນການອັນນຶ່ງ ອາດຈະເຫັນພວກທະຫານເຫຼົ່ານັ້ນ ຄ່ອຍໆຖືກສົ່ງໄປຫາປະເທດສະມາຊິກທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງອົງການ NATO.
ຝຣັ່ງ ໄດ້ປະກາດແຜນທີ່ຈະສົ່ງທະຫານຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄປປະເທດໂຣມາເນຍ, “ດັ່ງທີ່ປະທານາທິ ບໍດີ ມາກຣົງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຕໍ່ປະເທດພາຄີຢູໂຣບຂອງພວກເຮົາ ໃນພາລະກິດຂອງອົງການ NATO ຢູ່ເຂດທະເລບາລຕິກ ແລະພວກເຮົາກໍຍັງຈະດໍາເນີນການແບບນັ້ນຢູ່ຕໍ່ໄປ,” ລັດຖະມົນຕີ ກະ ຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຝຣັ່ງ ທ່ານຟລໍຣັງ ປາກລີ (Florence Parly) ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນບູຄາແຣັດ (Bucharest) ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ.
“ໃນຄວາມມຸ້ງໝາຍອັນດຽວກັນ, ທ່ານໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພ້ອມ ຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະກ້າວຕໍ່ໄປ ແລະລະຫວ່າງຂອບເຂດການປະຕິບັດງານຂອງອົງການ NATO ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນພາລະກິດໃໝ່ ການເພີ້ມກຳລັງເພື່ອປັບປຸງເຂດແນວໜ້າຫຼື EEP, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງຢູ່ໃນໂຣມາເນຍ, ຖ້າຫາກອົງການ NATO ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບມັນ,” ທ່ານກ່າວເສີມ.
ປະເທດ ສະເປນ, ເນເທີແລນ ແລະເຢຍຣະມັນ ແມ່ນກໍາລັງພິຈາລະນາທີ່ຈະສົ່ງກອງກໍາລັງທະຫານ, ເຮືອບິນລົບ ແລະກໍາປັ່ນລົບ ໄປປະເທດພັນທະມິດໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ.
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