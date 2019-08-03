ການປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງ ໄດ້ກັບກາຍມາເປັນເລື້ອງທີ່ເຮັດໄດ້ແບບເຈາະຈົງຫລາຍຂຶ້ນ ແລະມີຄວາມເຈັບປວດໜ້ອຍກວ່າເກົ່າ. ນີ້ກໍໝາຍຄວາມວ່າການປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງບາງຢ່າງ ຈະໃຊ້ເວລາໜ້ອຍລົງ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນດີຂຶ້ນຫລາຍກວ່າເກົ່າ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຍິນຢູ່ໃນລາຍງານຂອງ Carol Pearson, ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີໃຫ້ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ:
ການປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງມັກຈະລວມມີວິທີເຄມີບຳບັດ, ການສາຍລັງສີ, ຫລື ທັງສອງຢ່າງນຳກັນ. ແຕ່ວ່າ ວິທີເຄມີບຳບັດ ແລະການສາຍລັງສີນີ້ ໄດ້ທຳລາຍແຊລທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງ ໄປພ້ອມໆກັບແຊລທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະກໍມີຜົນຮ້າຍຂ້າງຄຽງຢູ່ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ບາງຄັ້ງ ການຜ່າຕັດກໍເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ວ່າຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ກໍໄດ້ຮັບການປົວແບບເຄມີບຳບັດ ແລະການສາຍລັງສີ ປະກອບໄປນຳສ່ວນໃດສ່ວນນຶ່ງເພີ້ມອີກດ້ວຍ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງກຳລັງກາຍມາເປັນການສຸມໃສ່ຈຸດທີ່ຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍແລ້ວ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ແມ່ຍິງທີ່ເປັນໂຣກມະເຮັງນົມໃນຂັ້ນຕົ້ນ ສາມາດໄດ້ຮັບການສາຍລັງສີທີ່ມີຈຸດສຸມໃສ່ສະເພາະພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຕັດເນື້ອງອກອອກໄປແລ້ວ.
ໂດຍໄດ້ຮັບການບຳບັດອັນນັ້ນ ການສາຍລັງສີອ່ອນໆ ທີ່ເອົາແສງສ່ອງມາຈາກຫລາຍມຸມ, ໃຫ້ກະທົບໃສ່ແຕ່ບ່ອນທີ່ແຊລທີ່ອາດຍັງເລັດລອດຢູ່ ຫລັງຈາກການຜ່າຕັດນັ້ນ ແທນທີ່ຈະເອົາລັງສີສ່ອງໄປໃສ່ທົ່ວໝົດທັງເຕົ້ານົມເລີຍ. ອີກຢ່າງນຶ່ງ ແມ່ຍິງກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫລາຍຄັ້ງປານນັ້ນ.
ດຣ. ຈູເລຍ ໄວທ໌ (Julia White) ຢູ່ສູນມະເຮັງຮອບດ້ານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລລັດໂອຮາຍໂອ (Ohio) ທີ່ໄດ້ກວດເບິ່ງຜົນຂອງວິທີປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງທັງສອງຢ່າງນີ້ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
"ການປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງໄລຍະສັ້ນເປັນເວລາ 5 ມື້ ແມ່ນດີເທົ່າໆ ກັນກັບການສາຍລັງສີໃສ່ທົ່ວເຕົ້ານົມເປັນເວລາ 4 ຫາ 6 ອາທິດ.”
ການປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງທີ່ສຸມໃສ່ຈຸດເປົ້າໝາຍອີກອັນນຶ່ງກໍຄື ການໃຊ້ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍເອງ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບໂຣກມະເຮັງ. ດຣ. ວິລລຽມ ແນລຊັນ (Dr. William Nelson) ຢູ່ສູນການແພດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈອນສ໌ ຮອບສ໌ຄິນ (Johns Hopkins) ເວົ້າວ່າ ການບຳບັດໂດຍໃຊ້ພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ ຈະກາຍມາເປັນການປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງແບບມາດຕະຖານ. ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້:
"ດຽວນີ້ ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງຫລາຍແລ້ວວ່າ ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍໄດ້ເຫັນແຊລຂອງໂຣກມະເຮັງ, ມັນສາມາດທີ່ຈະໂຈມຕີ ແລະທຳລາຍແຊລ ໂຣກມະເຮັງໃນແບບທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫລາຍ."
ການປິ່ນປົວອີກແບບນຶ່ງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດເບິ່ງການກໍ່ຕົວຂຶ້ນ ທາງພັນທຸກຳຂອງແຊລໂຣກມະເຮັງ ແລະໃຊ້ຢາທີ່ເລືອກເອົາມາ ເພື່ອຂ້າແຕ່ແຊລເຫລົ່ານັ້ນຖິ້ມ. ດຣ. ມາເຊຍ ໂບຣສ (Marcia Brose) ຢູ່ສູນກາງໂຣກມະເຮັງ ອາແບຣມສັນ (Abramson) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ເພັນຊິລເວເນຍທີ່ມີຄວາມຊຳນານໃນວິທີນີ້ເອີ້ນມັນວ່າ ການກວດທາງພັນທຸກຳ ແລະການໃຊ້ຢາແບບ ເຈາະຈົງ.
ທ່ານນາງ ໂບຣສ (Brose) ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
"ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງ ການແນເປົ້າໝາຍໃສ່ແຊລທີ່ຢູ່ໃຈກາງຂອງສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນ ເກີດໂຣກມະເຮັງຂຶ້ນ ໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນນັ້ນແທ້ໆ ແລະນັ້ນຄືການປິ່ນປົວ ການໃຊ້ຢາແບບເຈາະຈົງ.”
ທ່ານນາງ ໂບຣສ (Brose) ກ່າວຜ່ານທາງສໄກພ໌ວ່າ ໂຣກມະເຮັງຂອງແຕ່ລະຄົນແມ່ນມີລັກສະນະສະເພາະຕົວຂອງໃຜລາວ ຊຶ່ງກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັນກັບ DNA ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການທີ່ຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວເປັນໂຣກມະເຮັງ ຊ່ວຍພວກທ່ານໝໍໃຫ້ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າ ຢາອັນໃດຈະໃຊ້ໄດ້ຜົນຫລາຍທີ່ສຸດ. ທ່ານນາງເວົ້າວ່າອີກວ່າ ແຊລທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງ ຈະຖືກປະໄວ້ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ຖືກແຕະຕ້ອງ ມີຄົນເຈັບພຽງບໍ່ທໍ່ໃດຄົນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນຮ້າຍຂ້າງຄຽງໃດນຶ່ງ.
ທ່ານນາງ ໂບຣສ (Brose) ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:
"ແລະຄົນປ່ວຍຄູ່ນຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍປິ່ນປົວມາ, ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຫາກຫລຸດຂະ
ໜາດຢາລົງລະດັບດຽວເທົ່ານັ້ນ ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຂ້າງຄຽງໝົດໄປເທົ່ານັ້ນ ການປິ່ນປົວກໍຍັງມີປະສິດທິຜົນຄືຢູ່ເກົ່າ."
ແຕ່ທ່ານນາງ ໂບຣສ (Brose) ກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ການປິ່ນປົວແບບນີ້ ບໍ່ແມ່ນຈະໃຊ້ໄດ້ຜົນກັບໝົດທຸກຄົນ ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວດັ່ງນີ້:
“ດຽວນີ້, ບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຜົນກະທົບໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ສຶກວ່າມີ ກໍແມ່ນສຳລັບຄົນເປັນໂຣກມະເຮັງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ, ຄົນທີ່ປົວດີແລ້ວ ເປັນໂຣກນັ້ນກັບຄືນມາເປັນອີກ ຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງເລົ່າ ຫລືບໍ່ ກໍທີ່ຈິງແທ້ ແມ່ນໄດ້ເຮັດມະເຮັງແຜ່ລາມໄປຫາພາກສ່ວນອື່ນໆໃນຮ່າງກາຍ."
ທ່ານນາງ ໂບຣສ (Brose) ເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ ຄົນປ່ວຍທີ່ເປັນໂຣກມະເຮັງ ຫລາຍຄົນທີ່ຖືກກຳນົດວ່າ ຢູ່ໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍແລ້ວ ບໍ່ພຽງແຕ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແຕ່ຍັງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງເປັນເວລາຫລາຍປີອີກ ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວແລ້ວ.
ທ່ານນາງກ່າວດັ່ງນີ້:
"ຂ້າພະເຈົ້າຮັບເອົາຄົນປ່ວຍຜູ້ນີ້ ທີ່ຖືກບອກວ່າ ລາວຈະມີຊີວິດຕໍ່ໄປໄດ້ປະມານ 3 ເດືອນ ແລະລາວເປັນໂຣກມະເຮັງປະເພດທີ່ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້, ແມ່ນແຕ່ໃຊ້ວິທີເຄມີບຳບັດ ຄົນປ່ວຍເຫລົ່ານີ້ ກໍບໍ່ສາມາດດີຂຶ້ນໄດ້. ແລະຂ້າພະເຈົ້າພົບແມ່ຍິງຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ມີກ້ອນເນື້ອມະເຮັງນັ່ງຢູ່ໃນລໍ້ ແລະໃຊ້ອາຍອອກຊີເຈນເພື່ອຫັນໃຈຢູ່ ແລະໃນຊົ່ວຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄົນຜູ້ນັ້ນ ຈະເສຍຊີວິດໄປ ພາຍໃນປີນຶ່ງ, ແລະໃນທີ່ນີ້ ສາມປີຕໍ່ມາ, ແລະລາວກໍຍັງໄປປີນພູກັບພວກລູກໆຂອງລາວຢູ່.”
ການປິ່ນປົວແບບນີ້ ບໍ່ແມ່ນຈະໃຊ້ໄດ້ຜົນກັບໝົດທຸກຄົນ ແຕ່ວ່າ ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານໂຣກມະເຮັງຄິດວ່າ ການບຳບັດແບບແນໃສ່ເປົ້າໝາຍແບບເຈາະຈົງ, ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນການສາຍລັງສີເປັນບາງສ່ວນ, ການບຳບັດໂດຍໃຊ້ພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍ ຫລືການກວດທາງພັນທຸກຳກໍຕາມ ທີ່ຕິດຕາມໄປດ້ວຍການປິ່ນປົວທີ່ໃຊ້ຢາແບບເຈາະຈົງ ຈະກາຍເປັນການປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງໃນອະນາຄົດ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
Traditional cancer treatments often include chemotherapy, radiation or both. But chemo and radiation kill healthy cells as well as malignant ones, and the side effects are legendary.
Sometimes surgery is the best option, but most people have some combination of chemo, radiation and surgery.
Overall, cancer treatment is becoming more focused. For example, women with early stage breast cancer can have focused radiation after the tumor is removed.
In these cases, weak radiation beams from many different angles, hit the place where the tumor was. Dr. Julia White at Ohio State University Comprehensive Cancer Center recently completed a study that showed these results. Plus, White says, partial radiation takes less time.
“The short five-day treatment is just as good as the whole breast irradiation for four to six weeks,” she said.
Immunotherapy
Dr. William Nelson, at Johns Hopkins Medicine, says immunotherapy where the body’s own immune system fights the cancer is going to get wider use.
“It’s now pretty clear that the immune system sees cancer cells, sees them as abnormal, and if we unleash the power of the immune system, it can attack and destroy the cancer cells in a very helpful way,” he said.
Precision medicine
Still another treatment involves testing the genetic makeup of cancer cells and using medicine designed to kill only those cells. Dr. Marcia Brose at the Abramson Cancer Center, University of Pennsylvania specializes in this technique, called genomic testing and precision medicine.
“We’re talking about targeting cells at the very core of what made them a cancer to begin with, and that’s what precision medicine is really about,” she said.
Brose spoke by Skype. Each patient’s cancer is unique, just like their DNA. Knowing the cancer’s makeup helps doctors determine what medicine will work best. Healthy cells are left alone, and, Brose says, few patients have any side effects.
“And the couple that I’ve had, if I just dropped the dose one level, not only is the side effect gone, but the treatment still remains effective,” she said.
Brose cautions that this treatment isn’t for everyone.
“Right now, where I think the biggest impact is being felt is for those patients whose cancer is not cured, that comes back over and over again, or actually spreads to other parts of the body,” she said.
Brose says many of her patients whose cancer was considered terminal are not only alive but also healthy.
“I get this patient in who’s been told he’s only going to around for three months, and he’s got a cancer that typically is not treatable, even with chemotherapy, these patients don’t do well,” she said. “And I meet a woman who has sarcoma who was in a wheelchair and on oxygen, and in my lifetime that person would be gone in a year, and here it is three years later, and she’s hiking with her kids.”
This treatment isn’t for everyone, but cancer specialists think targeted therapy, whether partial radiation, immunotherapy or the genomic testing followed by precision medicine is the future of cancer treatment.