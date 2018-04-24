ວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເປັນມື້ເລີ່ມຕົ້ນຂີດໝາຍຂອງອາທິດແຫ່ງການສັກຢາປ້ອງກັນພະ
ຍາດ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໂດຍ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອເຕືອນໃຫ້ ພໍ່ແມ່ ທີ່ມີລູກເຕົ້າ ທັງໃຫຍ່ແລະນ້ອຍ ໃຫ້ພາກັນໄປສັກຢາເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍ
ແຮງຕ່າງໆ. ອົງການອະນາໄມໂລກ ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານນີ້ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະບານ
ຂອງປະເທດຕ່າງໆ ລົງທຶນໃສ່ວຽກງານການສ້າງຄວາມຄຸ້ມກັນນີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ
ທັງຫຼາຍ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທໍາການປຸກລະດົມເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ
ເປັນບູລິມະສິດອັນສູງສົ່ງ ແລະບອກໃຫ້ປະຊາຊົນພາກັນໄປສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ
ແລະເອົາຄົນໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປຮັບການສັກຢານັ້ນນຳອີກ. ແຄໂຣລ ເພຍ
ຊັນ (Carol Pearson) ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫັວນ ຈະນໍາມາສະເໜີ
ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຢາສັກປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້ກອບກູ້ເອົາຊີວິດຂອງຫລາຍລ້ານຄົນໄວ້ ນັບແຕ່ເດັກນ້ອຍໆ ຂຶ້ນໄປຈົນເຖິງຜູ້ເຖົ້າໆ ໃນແຕ່ລະປີ.
ດຣ. ຟລາເວຍ ບັສເຕຣໂອ (Flavia Bustreo), ອະດີດຜູ້ຊ່ວຍອໍານວຍການໃຫຍ່ດ້ານ
ຄອບຄົວ, ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ:"ການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ແລະການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານສາທະລະນສຸກ ທີ່ມີພະລັງສູງທີ່ສຸດ ທີ່ພວກເຮົາມີໄວ້."
ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫລື WHO ເວົ້າວ່າ ໃນຮອບ 35 ປີຜ່ານມາ ມີເດັກນ້ອຍເສຍ
ຊີວິດ 13 ລ້ານຄົນ ຍ້ອນພະຍາດຕ່າງໆ - ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ພະຍາດຫລາຍໆ ຊະນິດ ເຊັ່ນໂຣກໝາກສຸກ ໝາກໃສ, ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ໄອໄກ່, ໂຣກເປ້ຍລ່ອຍ ແລະໂຣກອື່ນໆ ອີກຫລາຍຢ່າງ ແມ່ນສາມາດປ້ອງກັນໄດ້.
ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຄົນ ຫລາຍເຖິງ 1 ຕື້ຄົນ ຢູ່ໃນ 27 ປະເທດ
ໃນທະວີບອາຟຣິກາ ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ໝາເຫລືອງ ທີ່ເກີດຈາກຍຸງ
ກັດ ທີ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງເຖິງຊີວິດໄດ້.
ດຣ. ເຄນ ເຣດຄຣອສ (Ken Redcross) ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດກ່າວວ່າ "ມັນ
ເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດກໍເພາະວ່າ ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ຕັບຫລົ້ມເຫລວ. ມັນສາ
ມາດເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫລັງຫລົ້ມເຫລວ. ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ແມ່ນແຕ່ກະທັ່ງເກີດ
ສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ການເຮັດໃຫ້ເລືອດກ້າມ ແບບຜິດປົກກະຕິ ກໍເປັນໄດ້."
ຢູ່ໃນປະເທດບຣາຊິນ, ການດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່ຄົນຫລາຍເຖິງ 24 ລ້ານຄົນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຜົນ ເພາະວ່າ ບາງຄົນ ກໍຢ້ານວ່າ ຢາປ້ອງກັນພະຍາດນັ້ນ ບໍ່ປອດໄພ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຕ້ານຢັນ ຄືນ ຕໍ່ການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດນັ້ນ. ດຣ. ເຣດຄຣອສ ເວົ້າວ່າ ຢາປ້ອງກັນພະຍາດບໍ່ພຽງແຕ່ປອດໄພເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມັນຍັງມີປະສິດທິພາບອີກດ້ວຍ.
ດຣ. ເຣດຄຣອສ ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ມັນເຮັດໃຫ້ມີພູມຄຸ້ມກັນໄດ້ເຖິງ 90 ເປີເຊັນ.
ແລະອັນນັ້ນ ແມ່ນໃຫຍ່ຫລວງ ເມື່ອມີການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດດໍາເນີນໄປ."
ທຸກມື້ນີ້ ເດັກນ້ອຍໃນທົ່ວໂລກ 85 ເປີເຊັນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ
ໝາກສຸກ ໝາກໄສ ແລະພະຍາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງອື່ນໆ ແຕ່ວ່າ ພວກນັກ
ຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າ ເຖິງຂະໜາດນັ້ນ ມັນກໍຍັງບໍ່ດີພຽງພໍເທື່ອ.
ດຣ. Flavia Bustreo ອະທິບາຍວ່າ "ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີການສັກຢາ
ປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ກວາມເອົາ 90 ເປີເຊັນຂອງປະຊາຊົນທັງໝົດ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້
ເກີດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ "ຜົນກະທົບເປັນຝູງໄປ," ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາບໍ່
ພຽງແຕ່ຈະຄຸ້ມກັນເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເຮົາ
ຍັງຊ່ວຍຄຸ້ມກັນເດັກນ້ອຍພວກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດນໍາອີກ ຍ້ອນ
ວ່າການຕິດແປດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ ໄດ້ຫລຸດລົງ."
ອົງການອະນາໄມໂລກ ພວມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ເພີ້ມທະວີການເຮັດໃຫ້ມີ
ພູມຄຸ້ມກັນເພີ້ມຂຶ້ນ. ນຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍຫລາຍໆອັນຂອງອົງການດັ່ງກ່າວສໍາລັບ ປີ 2020 ນັ້ນກໍຄື ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສາກົນໃນການລົບລ້າງໂຣກເປ້ຍ
ລ່ອຍໃຫ້ໝົດໄປຢ່າງສໍາເລັດຜົນ, ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງເຫລືອຢູ່ແຕ່ໃນ 3 ປະເທດເທົ່ານັ້ນ... ເພື່ອຄວບຄຸມພະຍາດທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ດ້ວຍການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ
ການພັດທະນາຢາປ້ອງກັນພະຍາດຊະນິດໃໝ່ສໍາລັບເຊື້ອເອັສໄອວີ HIV ຫລື ໂຣກ
ເອດສ໌ ແລະພະຍາດອື່ນໆ ທີ່ຍັງເປັນໄພລະບາດໃນໂລກສະໄໝໃໝ່ນີ້ຢູ່.
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