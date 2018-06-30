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ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

ມີເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີໃໝ່ ທີ່ຕ້ານກັບ ວັນນະໂລກ ຢູ່ໃນເຂດ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຂອງໂລກ ແລ້ວ

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ລິງໂດຍກົງ

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ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ເພື່ອໃຊ້ອ່ານ​ລະຫັດ​ກຳມະພັນ​ຂອງ​ບຸກຄົນ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າການຈັດລຳດັບ
DNA ​ນັ້ນ ແມ່ນກໍາລັງ​ຍ້າຍ​ອອກຈາ​ກຫ້ອງ​ທົດລອງ​ທີ່​ມີເຄື່ອງອຸປະກອນ​ຄົບຊຸດ
ທັງຫຼາຍໄປຫາອຸປະກອນທີ່ຖືໄປມາໄດ້. ດຽວນີ້ ບັນດາ​ທ່ານ​ໝໍທັງຫຼາຍ ສາມາດ​ທີ່​
ຈະ​ນຳເອົາ​ເຄື່ອງ​ອຸປະກອນ​ພວກ​ນີ້​ໄປ​ຍັງ​ໂຮງໝໍຕ່າງໆ ທີ່​ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກ ​
ເພື່ອ​ຕໍ່ຕ້ານກັບພະຍາດຊໍ່າເຮື້ອ ເຊັ່ນ ​ວັນນະໂຣກ ຫລືໂຣກປອດ​ແຫ້ງຢູ່​ໃນເຂດ​ທີ່​ມີ​
ການລະບາດ​ຂອງ​ໂຣກນີ້ ຊຶ່ງ​ວັນນະສອນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ ຈອດ​ຈ໌ ພູ​ຕິກ (George
Putic) ນັກຂ່າວຂອງ VOA ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ລາຍການສຸຂະພາບ: ການຕໍ່ສູ້ຕ້ານພະຍາດວັນນະໂຣກ ຫລື​ໂຣກປອດ​ແຫ້ງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ອີງ​ຕາມອົງການ​ອານາ​ໄມ​ໂລກ ​ໃນ​ປີ 2016, ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນມາດາ​ກາສກາເທົ່ານັ້ນ
ພະຍາດວັນນະໂຣກ ຫລື​ໂຣກປອດ​ແຫ້ງ​ໄດ້ ​ສັງຫານຊີວິດຂອງ 13,000 ຄົນ, ​ແຕ່​ວ່າ
ການ​ຕໍ່ສູ້ຕ້ານ​ກັບ​ພະຍາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ​ເຊັ່ນ​ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
​ລຳບາກ ​ຢູ່​ໃນທຸກ​ປະ​ເທດທີ່ຍາກຈົນ.

ແບັກ​ເທ​ເຣຍຂອງໂຣກປອດ​ແຫ້ງ​ຫຼາຍ​ສາຍ​ພັນ ແມ່ນມີການພັດທະນາຄວາມ​ຕ້ານທານ
ຕໍ່​ຢາທີ່ມັກໃຊ້ຫລາຍທີ່ສຸດນັ້ນຢ່າງແຮງ, ສະ​ນັ້ນ ການກວດເບິ່ງເພື່ອໃຫ້ຮູ້​ວ່າ​ ​ສາຍ​ພັນ​
ໃດເຮັດໃຫ້​ຜູ້​ປ່ວຍແຕ່ລະຄົນຕິດເຊື້ອນັ້ນ​ ແມ່ນ​ສຳຄັນ​ຍິ່ງ.

ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ອັອກສຟອດ, ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນປາສ​ເຕີ​ຣ໌ ​
ແຫ່ງ​ມາດາ​ກາສກາ ​ແລະ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລສໂທນ​ນີ ບຣຸກ ​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ແມ່ນ​ກຳລັງ
​ຝຶກ​ພວກ​ພະນັກງານ​ແພດ​ໃຫ້​ຮູ້ຈັກ​ວິທີ​ໃຊ້​ເຄື່ອງອຸປະກອນອ່ານ DNA ທີ່ຖືໄປມາໄດ້
ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ​ອັອກສຟອດ ນາ​ໂນ​ພອຣ໌ ມິນ​ນິອັນ (Oxford Nanopore MinION).

ທ່ານ​ນາງ​ຊາຣາ ຮູ​ສດາລລີ (Sarah Hoosdally) ຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລອັອກສຟອດ
(Oxford University ) ກ່າວ​ວ່າ: “ມັນ​ມີເຫຍື່ອຫຸ້ມເຊລ ທີ່ມີ​ຮູ​ນ້ອຍໆ ທີ່​ເອີ້ນອີກຊື່ນຶ່ງ
ວ່ານາ​ໂນ​ພອຣ໌ ທີ່ມີກະແສ​ຄື້ນແລ່ນ​ຜ່ານ ​ແລະ​ເມື່ອ​ໃດ​ທີ່ DNA ​ແລ່ນ​ຜ່ານຮູ​ດັ່ງ
ກ່າວນັ້ນ​ແລ້ວມັນ​ກໍ​ຈະ​ລົບ​ກວນກະແສ​ຄື້ນດັ່ງກ່າວ ​ແລະ​ປະກົດການນັ້ນ​ສາມາດ
​ອ່ານ​ວ່າເປັນລະຫັດ​ກຳມະພັນ​ຂອງ​ເຊື້ອໂຣກນັ້ນໄດ້.”

ໂດຍທີ່ຖືກ​ນຳໄປສຸບ​ໃສ່​ເຄື່ອງ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ, ອຸປະກອນນາ​ໂນ​ພອຣ໌ ມິນນິອັນດັ່ງກ່າວນີ້
ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ວິນິດ​ໄສ​ໂຣກ​ໄດ້​ຢ່າງວ່ອງໄວ ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນຕ້ອງໃຊ້​ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້​ຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ໃຫຍ່. ​ແຕ່ແນວໃດກໍ​ຕາມ​ ການ​ວິ​ໄຈສາຍ​ພັນ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ແບັກ​ເທ​ເຣຍເພື່ອວ່າຈະ​ສາມາດ​ນຳ​ໄປປຽບທຽບ​ກັບກຸ່ມສາຍ​ພັນ​ອັນ​ອື່ນໆ ທີ່ເກັບໄວ້ ​ແລະການ​
ວິ​ໄຈ​ລະບົບການຕ້ານທານຢາຂອງພວກ​ມັນ ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້ໃຊ້​ເວລາເພີ້ມ.

ທ່ານ​ນາງ​ຮູ​ສດາລລີ ກ່າວອີກ​ວ່າ: “​ໃນ​ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ທ່ານ​ຕ້ອງໄດ້ເອົາເຊື້ອພະຍາດ​
ດັ່ງກ່າວ​ໄປປູກເຊື້ອຢູ່ໃນ​ຫ້ອງທົດລອງ ​ແລະການເຮັດແນວນັ້ນ ມັນ​ອາດ​ຈະ​ໃຊ້
​ເວລາ​ເປັນ​ຫຼາຍອາທິ​ດ. ສະ​ນັ້ນ ​ການຊອກ​ຫາເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າ ເຊື້ອພະຍາດນຶ່ງ​
ດື້ຢາຫລືບໍ່ ນັ້ນ ທີ່ຈິງແລ້ວຈະ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ເວລາ​ດົນ​ນານ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການ​ປິ່ນປົວ
ຊັກ​ຊ້າ ແລະກໍ ເຮັດໃຫ້ການ​ແຜ່​ຜາຍຂອງເຊື້ອ​ໂຣກໄປຫາ​ຄົນ​ອື່ນໄດ້ງ່າຍ.”

ພ້ອມໆ​ກັບ​ການ​ຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນີ້, ພວກ​ນັກວິທະຍາສາດ ປັດຈຸບັນ ​ແມ່ນ​ກຳລັງ​
ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ພັດທະນາ​ວິທີການຈັດລໍາດັບ​ DNA ​ໂດຍກົງ ​ຈາກການໃຊ້​ນ້ຳລາຍ
ແລະ​ຂີ້ມູກຂອງ​ຜູ້​ປ່ວຍ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່​ຈຳ​ເປັນຕ້ອງມີການ​ພັດທະນາການປູກເຊື້ອ​ແບັກ​
ເທ​ເຣຍ.

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