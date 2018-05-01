ພວກນັກວິທະຍາສາດໃນເຄັນຢາເຊື່ອວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີການໃໝ່ ເພື່ອຕໍ່
ສູ້ກັບໂຣກມາເລເຣຍແລ້ວ. ດັ່ງທີ່ ແຟດ ແລປີດັສ (Faith Lapidus) ນັກຂ່າວວີໂອເອ
ລາຍງານມາວ່າ ຢາທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປ ທີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ ເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດຫລາຍໆຊະນິດ
ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເລືອດຂອງຄົນເປັນພິດຕໍ່ຍຸງກົ້ນຊີ້ ທີ່ນໍາເອົາພະຍາດອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ
ໄປແຜ່ຜາຍນັ້ນ.
ໂຣກໄຂ້ຍຸງ ຫລືໄຂ້ມາເລເຣຍຍັງເປັນບັນຫາທ້າທາຍຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ດື້ດ້ານທີ່ສຸດປະເພດ
ນຶ່ງຂອງໂລກ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນ ຫລາຍກວ່າ 200 ລ້ານຄົນ ຕິດເຊື້ອໃນແຕ່ລະປີ ແລະກໍ
ເຮັດໃຫ້ປະມານເຄິ່ງລ້ານຄົນເສຍຊີວິດ ຊຶ່ງໃນນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເດັກນ້ອຍ ຢູ່ໃນທະວີບ
ອາຟຣິກາ.
ພະຍາດດັ່ງກ່າວຖືກນໍາອອກແຜ່ຜາຍ ເມື່ອຍຸງໄປກັດຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດນີ້ຢູ່ ແລ້ວກໍ
ດູູດເອົາເລືອດ ແລະກາຝາກ ຈາກນັ້ນກໍໄປກັດຄົນອື່ນໆອີກ.
ພວກນັກວິທະຍາສາດ ທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດວຽກງານ ຮ່ວມກັບສູນຄຸ້ມຄອງພະຍາດ ຂອງ
ສະຫະລັດ ແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າດ້ານການຢາຂອງເຄັນຢາເຊື່ອວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ
ອາດໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີການໃໝ່ ເພື່ອຕ້ານກັບການແຜ່ຂະຫຍາຍໂຣກໄຂ້ມາເລເຣຍແລ້ວ
ຢູ່ໃນປະຊາຄົມນ້ອຍໆຫລາຍແຫ່ງ.
ມັນເປັນຢາທີ່ຊື່ວ່າ ໄອເວີແມັກຕິນ (ivermectin).
ດຣ. ເອຣິກ ອົກໂຄໂມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບແມງໄມ້ ຢູ່ໃນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ດ້ານການ
ຢາຂອງເຄັນຢາກ່າວວ່າ “ເປັນເວລານານມາແລ້ວ ທີ່ຢານີ້ໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນຢາທ່ານ
ໝໍວາງອອກໃຫ້ຄົນເຈັບ ເພື່ອປົວແມ່ພະຍາດກາຝາກຢູ່ໃນລໍາໄສ້ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ແມ່ນສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະແມ່ນກະທັ້ງລໍາໄສ້ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ນໍາ ແລະຢູ່ຫລາຍເຂດ
ຂອງພາກຕາເວັນຕົກທະວີບອາຟຣິກາ, ຊຶ່ງທີ່ຈິງແລ້ວມັນເຄີຍໄດ້ຖືກໃຊ້ ເພື່ອຄວບ
ຄຸມພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕາບອດຍ້ອນນໍ້າ ທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ ໂຣກຕາບອດຍ້ອນຕິດ
ແມ່ພະຍາດກາ ຝາກຢູ່ໃນນໍ້າ. ສະນັ້ນ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄົ້ນພົບກໍຄື ໃນທັນທີທັນໃດ ທີ່ມີ
ຄົນຜູ້ນຶ່ງກິນຢາໄອເວີແມັກຕິນ (ivermectin) ແລ້ວ ຖ້າຫາກຍຸງໄປກັດພວກເຂົາເຈົ້າ
ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຈະກາຍເປັນຢາພິດໃຫ້ແກ່ຍຸງໂຕນັ້ນໂລດ."
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າເວົ້າວ່າ ຢາດັ່ງກ່າວຕ້ອງເອົາໄປແຈກ
ຢາຍແບບທີ່ມີການຄວບຄຸມແລະຄິດໄລ່ເປັນຢ່າງດີໃນທົ່ວທັງໝົດປະຊາຄົມ.
ດຣ. ເອຣິກ ອົກໂຄໂມໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພີ້ມວ່າ "ສະນັ້ນ ຖ້າຈະໃຫ້ດີແທ້ ຢາໄອເວີແມັກ
ຕິນ (ivermectin) ແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຫ້ຄົນແບບທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນກັນວ່າ ການຄວບຄຸມ
ຢາໃນທົ່ວທົງໝົດ. ສະນັ້ນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຖ້າຫາກເຮົາເລືອກເອົາປະຊາຄົມນຶ່ງ, ໝູ່
ບ້ານນຶ່ງ ຫລືເຂດເມືອງນຶ່ງ. ທຸກຄົນຢູ່ໃນເມືອງນັ້ນໄດ້ຮັບຢາພ້ອມກັນ. ສະນັ້ນ ມັນ
ໝາຍຄວາມວ່າ ຢູ່ໃນໄລຍະນັ້ນໃນເວລາ 28 ວັນທີ່ຢາໄອເວີແມັກຕິນ (ivermectin)
ໃຊ້ໄດ້ຜົນຢູ່ນັ້ນ ເຮົາກໍຈະມີການສ້າງຜົນກະທົບໃນການກໍາຈັດພະຍາດແບບຕໍ່ເນື່ອງ.
ທຸກຄົນທີ່ມີຍຸງມາຫາ ແລະກັດ ໃນເວລານັ້ນ ຍຸງໂຕນັ້ນກໍຈະຕາຍໄປແທ້ໆ."
ເລື່ອງນີ້ຈະເປັນຂ່າວດີສໍາລັບຫລາຍລ້ານຄົນ ທີ່ຕິດເຊື້ອໂຣກໄຂ້ມາເລເຣຍໃນແຕ່ລະປີ.
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