ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງລັດຖະບານ ແລະຂອງໂລກພາກັນປະສົບກັບ
ບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງໂຣກອະຫິວາ ຢູ່ໃນສາທາ
ລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ. Kevin Enochs ນັກຂ່າວວີໂອເອ ລາຍງານມາ
ວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຫລົ່ານີ້ເວົ້າວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ກໍາລັງສູ້ຊົນ ກັບຝົນຕົກໜັກ
ແລະໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການແຜ່ລະບາດຂອງໂຣກດັ່ງກ່າວ ເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງ
ຂຶ້ນ. ບົວສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາທີ່ເກີດຈາກການລະ
ບາດຂອງໂຣກອະຫິວາ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດປີກາຍນີ້ເປັນຕົ້ນມາ.
ມີລາຍງານວ່າ ມີຄົນປ່ວຍຫລາຍກວ່າ 50 ພັນລາຍ ຍ້ອນເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະມີ
ຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດນີ້ຫລາຍກວ່າ ນຶ່ງພັນຄົນ ແລ້ວ.
ໄພນໍ້າຖ້ວມເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ແລະຄວາມລັ່ງເລໃຈຂອງປະຊາຊົນໃນການໄປຂໍຄວາມຊ່ວຍ
ເຫລືອ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ທ່ານໝໍ ມາວິງກາ ລູຊາລາ (Mavinga Lusala) ເວົ້າວ່າ:
“ຫລາຍຄົນມາຮອດໜີ້ ແມ່ນຊ້າເກີນໄປແລ້ວ ແລະກໍຂາດນໍ້າຢ່າງໜັກສຸດຂີດເລີຍ.
ເມື່ອເຈົ້າເອົານໍ້າຊີຣອມເຂົ້າໃສ່ໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະເສຍຊີວິດ
ໄປ ເພາະວ່າຕອນຢູ່ເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າຫັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເສຍນໍ້າໄປຫລາຍແລ້ວ
ແລະກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະທົດແທນນໍ້າທີ່ເສຍໄປນັ້ນ ດ້ວຍການດື່ມນໍ້າ ຫລືວ່າດ້ວຍການ
ສົ່ງເຂົ້າທາງຖົງນໍ້າຊີຣອມ."
ນາງ ໂຄນາ (Kona) ລູກສາວຂອງຄົນເຈັບຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ: "ແມ່ຂອງຂ້ອຍມາຢູ່ບ່ອນ
ໜີ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້. ຂ້ອຍຈົນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຫລຽວເບິ່ງລາວໄດ້, ລາວຊຸດໂຊມລົງ
ພາຍໃນຄືນດຽວເລີຍ. ລາວຮາກ ແລະກໍຖອກທ້ອງຢ່າງໜັກ ແລະພວກເຮົາກໍບໍ່
ຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາອາດຈະສູນເສຍລາວໄປຫລືບໍ່. ພວກເຮົາເປັນຫ່ວງແມ່ຂອງພວກ
ເຮົາຫລາຍ."
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກເວົ້າວ່າ ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ດຽວນີ້ ໄດ້ແຜ່ລະບາດໄປ
ທົ່ວຫລາຍໆເມືອງ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງກິນຊາຊາ (Kinshasa).
ທ່ານ ໂອລີ່ ລັງກາ (Oli Lunga), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກກ່າວວ່າ
"ມີສູນສາທາລະນະສຸກຂອງເມືອງຢູ່ 35 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງກິນຊາຊາ
(Kinshasa) ແລະເພາະສະນັ້ນ ການສູ້ຊົນ ໃນນີ້ກໍຄື ການເຮັດໃຫ້ສູນສາທາລະ
ນະສຸກ ຂອງເມືອງທັງຫລາຍ ຢູ່ໃນທ່າເຝົ້າລະວັງໃນລະດັບສູງທີ່ສຸດ. ຍ້ອນວ່າມີ
ນໍ້າຖ້ວມ, ຝົນຕົກໜັກ ແລະສິ່ງທັງຫລາຍ ທັງປວງເຫລົ່ານີ້ ພວກເຮົາຕ້ອງສະກັດ
ກັ້ນ ການແຜ່ລະບາດຂອງໂຣກອະຫິວາໃຫ້ໄດ້ແທ້ໆ. ສະນັ້ນ ສໍາລັບດຽວນີ້ ໃນສູນສາທາລະນະສຸກ 35 ແຫ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫລວງກິນຊາຊາໜີ້ ໄດ້ມີລາຍງານວ່າມີຄົນ
ເປັນພະຍາດນີ້ ຢູ່ສູນສາທາລະນະສຸກ 12 ແຫ່ງແລ້ວ."
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກເວົ້າວ່າ ຈໍານວນຄົນທີ່ຕ້ອງອົບພະຍົບອອກ
ຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາ
ທິປະໄຕຄອງໂກ ຫລື DRC ນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ສະພາບການທີ່ຂີ້ຮ້າຍຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ກັບຮ້າຍແຮງ
ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານ ຄຣິສຕຽນ ລາຍມິເອີ (Christian Lindmier) ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວວ່າ:
"ສະນັ້ນ ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການລະບາດຂອງໂຣກອະຫິວາ ກັບມີບັນຫາສັບສົນຂຶ້ນ
ຍ້ອນວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທໍາ ທີ່ກໍາລັງເກີດຢູ່ໃນ DRC ໃນເວລານີ້. ມາຮອດ
ທ້າຍເດືອນທັນວາ ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ມີຄົນອົບພະຍົບ ໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນ ພາຍໃນ
ປະເທດປະມານ 4 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດດຽວ ຢູ່ໃນທະວີບອາຟຣິກາທີ່
ມີຄົນອົບພະຍົບໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນ ພາຍໃນປະເທດ ຫລາຍທີ່ສຸດ."
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງເວົ້າອີກວ່າ ການຕໍ່ສູ້ກັນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້
ຍັງໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ເກືອບຮອດ 60 ເປີເຊັນຂອງສູນສາທາລະນະສຸກທັງໝົດອັດປະຕູໄວ້.
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