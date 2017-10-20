ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າບັ້ນໃໝ່ເວົ້າວ່າ ມົນລະພິດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດນໍ້າເບີ້ 1 ຂອງ
ໂລກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍຊີວິດກ່ອນເວລາອັນຄວນຫລາຍກວ່າ ສົງຄາມ, ການກໍ່ການ
ຮ້າຍ, ໄພຫາຍຍະນະທາງທໍາມະຊາດ, ຢາສູບ ແລະພະຍາດຕ່າງໆ ນັ້ນອີກ.
ການຄົ້ນຄວ້າບັ້ນໃໝ່ ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນວາລະສານການແພດ Lancet ເວົ້າວ່າ ມົນ
ລະພິດ ທັງຢູ່ນອກ ແລະຢູ່ໃນອາຄານ ໄດ້ສັງຫານຊີວິດຂອງຄົນປະມານ 9 ລ້ານຄົນ
ໃນປີ 2015, ຫລື ໃນຈໍນວນຫົກຄົນໃດທີ່ຕາຍ ແມ່ນມີຜູ້ນຶ່ງທີ່ຕາຍຍ້ອນມົນລະພິດ.
ທ່ານ Karti Sandilya ຜູ້ຂຽນຮ່ວມຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ "ມົນລະພິດແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສິດ
ທິມະນຸດພື້ນຖານ ເຊັ່ນສິດໃນການມີຊີວິດ, ສິດດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບ, ສິດໃນ
ການມີສຸຂະພາບດີ, ມີການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ພ້ອມທັງການໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ເດັກ
ນ້ອຍແລະ ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໄພອັນຕະລາຍງ່າຍທີ່ສຸດ."
ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວຍັງເວົ້າອີກວ່າ ການຕາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມົນລະພິດເປັນຕົ້ນເຫດ
ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ຊຶ່ງຜູ້ຂຽນເວົ້າວ່າ ເປັນບ່ອນທີ່
ຜູ້ນໍາປະເທດ ເປັນຫ່ວງຕໍ່ການສ້າງສາເສດຖະກິດ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຫລາຍກວ່າ
ລະບຽບການດ້ານສະພາບແວດລ້ອມອີກ.
ບັງກລາແດັສ, ຈີນ, ເຮຕິ, ປາກິສຖານ, ເກົາຫລີເໜືອ, ແລະຊູດານໃຕ້ແມ່ນບັນດາປະ
ເທດທີ່ນອນຢູ່ໃນຈໍານວນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍທີ່ສຸດ.
ແຕ່ທ່ານ Richard Fuller ຜູ້ຂຽນບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນ ອີກຜູ້ນຶ່ງເວົ້າວ່າ
ມົນລະພິດມີການຕິດພັນກັບການພັດທະນາປະເທດທີ່ຊັກຊ້າ ທັງຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີ ແລະ
ທຸກຈົນ.
ທ່ານ Fuller ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ມີຕໍານານທີ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນທັງ
ຫລາຍຍັງເຊື່ອກັນຢູ່ວ່າ ເຮົາຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາປ່ອຍມົນລະພິດ
ອອກມາ ຖ້າບໍ່ດັ່ງ ນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະບໍ່ມີການພັດທະນາເລີຍ. ແຕ່ຄົນທັງຫລາຍບໍ່ຮູ້ຈັກ
ເລີຍວ່າ ..ຄົນທີ່ປ່ວຍ ແລະເສຍຊີວິດ ແມ່ນບໍ່ສາມາດປະກອບສ່ວນສ້າງສາເສດຖະກິດ
ໄດ້. ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ມີການດູແລປິ່ນປົວ.”
ການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວເວົ້າອີກວ່າ ຕົວເລກ 9 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ ທີ່ເສຍຊີວິດກ່ອນເວລາອັນ
ຄວນ ແມ່ນຕົວເລກຄາດຄະເນຢ່າງຕໍ່າໆແລະເວົ້າວ່າ ຕົວເລກທີ່ແທ້ຈິງອາດຈະຫລາຍ
ກວ່ານັ້ນອີກ.
ການຄົ້ນຄວ້າບັ້ນນຶ່ງອີກຕ່າງຫາກ ທີ່ດໍາເນີນໂດຍທະນາຄານໂລກໄດ້ເວົ້າວ່າ ການຫລຸດ
ຜ່ອນລະດັບຂອງມົນລະພິດລົງ ເປັນບູລິມະສິດອັນນຶ່ງ ໂດຍເວົ້າອີກວ່າ ການແກ້ໄຂ
ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະນໍາໄປສູ່ການແກ້ໄຂວິກິດການອັນອື່ນ ລວມທັງສະພາວະໂລກຮ້ອນ
ແລະໂຣກຂາດອາຫານນຳດ້ວຍ.
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