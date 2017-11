ທ່ານ Hariri ພົບປະກັບ ທ່ານ Macon ເພື່ອ ຫາລື ກ່ຽວກັບ ເລບານອນ

ທ່ານ Saad Hariri ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ Lebanon ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປເຖິງ​ນະຄອນຫລວງ​ປາຣີ ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້ ຊຶ່ງເປັນການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຫຼ້າສຸດໃນວິ ກິດການທີ່ຂ້ອນ

ຂ້າງ​ແປກໆທີ່​ປ່ອຍ​ຝຣັ່ງແລະ​ຜູ້ນຳ​ໜຸ່ມນ້ອຍ ທ່ານ Emmanuel Macrone ​ເປັນຜູ້ຊ່ວຍ

​ແກ້​ໄຂ.

ທ່ານ Hariri ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ລາ​ອອກ​ຢູ່​ໜ້າ​ໂທລະພາບ ຊາ​ອຸ​ດີ ​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາທິດ​ນີ້​ໃນ​ຖານະນາຍົກ

ລັດຖະມົນຕີ ​Lebanon ​ໄດ້ກໍ່ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາ​ມວຸ້ນວາຍ ​ແລະ​ຄວາມສົງໄສນັ້ນ

ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ Macrone ​ໃນຕອນ​ບ່າຍ​ວັນເສົາ​ມື້ນີ້ ຢູ່ທຳນຽບ Elysee ຂອງປະທານາ

ທິບໍດີ. ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນຄອບຄົວ​ທ່ານ Hariri ​ໄດ້​ໄປຮ່ວມ​ພວກທ່ານ​ທັງ​ສອງຮັບ​ປະທານ​ອາຫານທ່ຽງ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງທຳນຽບປະ​ທານາທິບໍດີ​ຝຣັ່ງ​.

ຍັງບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ເທື່ອວ່າ ພວກ​ຜູ້ນຳ​ທັງ​ສອງ ​ຈະ​ກ່າວ​ຖະ​ແຫລ​ງ​ໃດ​ໆ​ຕໍ່​ສື່​ມວນ​ຊົນຫຼືບໍ່.

ທ່ານ Hariri ຈະ​ຖືກ​ຕ້ອນຮັບ ​ໃນ​ນາມ “ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ” ຂອງ Lebanon ດັ່ງ​ທີ່​ການ

​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່​ງຂອງ​ທ່ານ​ ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບ​ຮູ້​ໂດຍ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່ທ່ານ Macron

​ໄດ້​ກ່າວ​ຈາກ​ປະ​ເທດ Sweden ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້. ທ່່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ້​ມວ່າ ທ່ານ Hariri

ຈະ​ເດີນທາງ​ໄປ Lebanon ​ໃນໄລຍະ “ຫລາຍໆ​ມື້ ຫລື​ຫລາຍໆ​ອາທິດທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້.”

ປະທານາທິບໍດີ​ຝຣັ່ງກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ​ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ການຄາດຄະເນທີ່ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​

ສະ​ເໜີ​ບ່ອນ​ລີ້​ໄພ​ແກ່ທ່ານ Hariri. ​ແຕ່​ວ່າ ບາງຄົນຍັງບໍ່ແນ່ໃຈເທື່ອ.

ທ່ານ Julien Barnes-Dacey ນັກວິ​ເຄາະ​ກ່ຽວກັບພາກຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ຢູ່​ທີ່ສະພາ​

ຢູ​ໂຣບກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ຕ່າງປະ​ເທດ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້​ເປັນ​

ເລື້ອງທີ່​ບໍ່​ແນ່ນອນ​ໃຫຍ່​ກ່ຽວກັບ​ວ່າ ​ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫລັງ. ອັນ​ທີ່​ທ່ານ Hariri

ວາງ​ແຜນຫລັງ​ຈາກ​ນີ້ິ ​ແລະ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ການ​ຕົກລົງ​ນີ້ ​ເປັນ​ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ໃຫຍ່.”

ການ​ເດີນທາງ​ຂອງ​ທ່ານ Hariri ອອກ​ຈາກ Saudi Arabia ​ໄດ້​ເປັນ​ຫົວ​ຂໍ້ຂ່າວໃຫຍ່​ສອງ

​ອາທິດ ນັບ​ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້​ປະກາດ​ການ​ລາ​ອອກ ​ເປັນ​ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ Lebanon ຈາກ

ນະຄອນ Riyadh ​ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ພະ​ຈິກ ໂດຍຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ອີຣ່ານ ​ແລະກຸ່ມ Hezbollah

ອັນເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງຂອງ​ລັດຖະບານເລ​ບາ​ນອນ ​ເພື່ອ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຢ້ານ

​ວ່າ​ຊີວິດ​ຂອງ​ທ່ານຕົກຢູ່ໃນອັນຕະ ລາຍ.

ຄຳ​ປະກາດ​ໄດ້​ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ແຕກ​ແຍກທາງການ​ເມືອງຢູ່​ໃນ Lebanon ​ໃນ​ການ

​ແຂ່ງ​ຂັນ​ອິດ​ທິພົນ​ລະຫວ່າງພວກ Shi’ite ​ຈາກເຕຫະຣ່ານ ​ແລະ​ພວກຊຸນນີ່ຈາກຣິຢາກ

ແລະມີ​ການ​ກ່າວ​ຫາຕໍ່ ຊາ​ອຸ​ດີ ວ່າ​ໄດ້​ກັກ​ຂັງ​ທ່ານ Hariri ບໍ່ໃຫ້ເຮັດຕາມຄວາມປະສົງ​

ຂອງ​ທ່ານ.



Lebanon's Saad Hariri arrived in Paris Saturday, in the latest twist to a bizarre crisis that leaves the onus -- or credit -- on France and its young leader, Emmanuel Macron, to help resolve it.



Hariri, whose resignation on Saudi TV earlier this month as Lebanon's prime minister sparked turmoil and skepticism, meets Macron Saturday afternoon at the Elysee presidential palace. Hariri's family then joins the two men for a lunch, the French presidency said in a statement.



It's unclear if the two leaders will make any remarks to the media.



Hariri will be welcomed "as prime minister" of Lebanon, as his resignation is not recognized by his country, Macron said from Sweden on Friday. He added Hariri would travel to Lebanon in "the days or weeks to come."



'Behind the scenes'



The French president previously dismissed speculation he offered Hariri exile. But some are not so sure.



"I think it's hugely uncertain now about what is happening behind the scenes," says Julien Barnes-Dacey, Middle East analyst at the European Council on Foreign Relations. "What (Hariri's) plans are after this, and the nature of this deal is hugely questionable."



Hariri's departure from Saudi Arabia caps two tumultuous weeks since he announced his resignation as Lebanon's prime minister from Riyadh on November 4, blaming Iran and Hezbollah, which is part of the Lebanese government, for the move and saying he feared for his life.



The announcement has highlighted the deep political fractures in Lebanon, torn between the competing influences of Shi'ite Tehran and Sunni Riyadh, and unleashed accusations the Saudis were detaining Hariri against his will.



"Lebanon will have to overcome this big obstacle," Lebanese Interior Minister Nohad Machnouk said on Friday of Hariri's departure for Paris predicting a "door will open to more stability."



Hariri's visit clearly marks a diplomatic coup for 39-year-old French President Macron and his broader bid to reassert France on the world stage. That includes the Middle East, where Macron paid a surprise visit to Saudi Arabia last week at the height of the Hariri crisis, after inaugurating the new Louvre museum in Abu Dhabi.



The opening was seen by some observers as a manifestation of French "soft power" in the region.



"It's certainly an achievement for Macron," Barnes-Dacey said of Hariri's impending visit to France, which he noted also reflected a "backtracking" by Saudi Arabia in letting the Lebanese leader go.



If the move helps to stabilize the crisis, he added, "I think that will be seen as a very successful French initiative."



Some skepticism



Others are skeptical about the potential payback.



"It's a nice diplomatic coup for France," Middle East analyst Karim Emile Bitar told French radio, describing France's invitation as face-saving for both Riyadh and Hariri. But, he added, "it doesn't solve much."



If Hariri does indeed go into exile, it would not be a first for Lebanese officials.



Hariri spent three years residing in France and Saudi Arabia after the national unity government he then headed collapsed, in 2011.



France has also been home to Lebanese President Michel Aoun, during his own 15-year exile that ended in 2005.



Beyond tapping historic French ties and influence in Lebanon, Macron is reaping the success of a more rebalanced French policy in the Middle East, some analysts say.



Even as his administration reaffirms its relations with powerful Sunni countries like Saudi Arabia and Egypt -- Macron met with Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman last week and Egypt's President Abdel Fattah el-Sissi last month -- the French president is also mulling a visit next year to Tehran, where French businesses are scrambling to invest.



"France is harvesting the fruits of its new diplomatic doctrine in the Middle East," Middle East expert Hadrien Desuin wrote in Le Figaro newspaper of Macron's ability to secure Hariri's visit. "It's a more balanced position between the Sunnis and Shi'ites that provides fresh air."



The Trump administration may also be carving out another opportunity for Macron, analyst Barnes-Dacey says.



"There's clearly a vacuum of any U.S. willingness to pay a mediating role and diffuse some of these regional crises," he said. "That gives room for someone like President Macron, who's keen to be an activist president and punch French weight globally."



"You can see that with Lebanon," he added.