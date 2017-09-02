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ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື World Health Organization ລາຍງານວ່າ ມີປະມານ
2 – 3 ລ້ານ ກໍລະນີໂຣກມະເຮງຜີວໜັງ ຊື່ melanoma ທີ່ຖືກລາຍງານແຕ່ລະປີ.
ຄຣີມທາກັນແດດ ແມ່ນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ໃນການທາປ້ອງກັນພວກມະເຮງດັ່ງກ່າວ
ແຕ່ສານເຄມີທີ່ຢູ່ໃນ ຄຣີມທາກັນແດດນັ້ນ ກໍແມ່ນມີສ່ວນເສຍຫາຍແຝງຢູ່. ເພາະສະນັ້ນ
ພວກນັກວິທະຍາສາດ ຈຶ່ງພາກັນວິ້ງເຕັ້ນຄົ້ນຄວ້າຫາ ຢູ່ໃນໂລກທຳມະຊາດ ເພື່ອຢາກ
ຮູ້ວ່າ ພວກພືດຜັກຕົ້ນໄມ້ທັງຫຼາຍ ມັນປ້ອງກັນຕົວຂອງມັນເອງແບບໃດຈາກການຖືກ
ທຳລາຍດ້ວຍແສງແດດ ultraviolet ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະມີລາຍງານຈາກ Kevin
Enochs ນັກຂ່າວຂອງ VOA ມາສະເໜີທ່ານ.
ຖ້າຈະເວົ້າໃຫ້ຖືກແທ້ໆແລ້ວກໍແມ່ນວ່າ ຂົ້ວໂລກໃຕ້ ບໍ່ແມ່ນເປັນບ່ອນທີ່ປາດສະຈາກ
ຊີວະນາໆພັນ ເລີຍ. ພວກພືດພັນ ແລະສັດສາວາສິ່ງຫຼາຍຊະນິດ ພາກັນຖືວ່າທະວີບ
ທີ່ໜາວເຢັນທີ່ສຸດນີ້ ເປັນບ້ານເຮືອນຕົນ.
ພວກນັກວິທະຍາສາດຊາວ ຊີເລ ກຳລັງພາກັນສຶກສາເບິ່ງພວກພືດພັນບາງຢ່າງ
ວ່າມັນຈະມີປະຕິກິລິຍາແບບໃດ ຕໍ່ແສງແດດລະດູຮ້ອນ ultraviolet ທີ່ເຜົາຜານ
ຢູ່ຕະຫຼອດນັ້ນ.
ທ່ານ Gustavo Zuniga ຈາກມາຫາວິທະຍາໄລ Santiago ກ່າວເປັນພາສາ
ສະເປນວ່າ “...ພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ທັງພືດພັນແລະສິ່ງທີ່ມີຊິວິດອື່ນໆ
ຢູ່ແຫ່ງນີ້ ວ່າມີຄວາມທົນທານ ຕໍ່ລັດສະໝີ ultraviolet ແບບໃດ.”
ທ່ານ Zuniga ກຳລັງທຳການສຶກສາພວກພືດເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງຢູ່ວ່າ ພວກມັນພາກັນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລັດສະໝີ ultraviolet ຫຼື UV ຈຳນວນມະຫາສານທີ່ກໍ່ເປັນໂຣກ
ມະເຮັງໃນມະນຸດ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ຕົນ ໄດ້ຢ່າງໃດ. ຄວາມຫວັງກໍແມ່ນວ່າ ສ່ວນປະກອບ
ອັນດຽວກັນທີ່ປົກປ້ອງພວກພືດນັ້ນ ກໍຈະສາມາດປົກປ້ອງມວນມະນຸດເຮົາໄດ້
ເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານ Zuniga ກ່າວວ່າ “ເວົ້າໂດຍສະເພາະ ໃນກໍລະນີ ຂອງຈຳພວກພືດ
Colobanthus ນັ້ນ ພວກເຮົາ ໄດ້ພົບເຫັນຈຳພວກວັດຖຸນ້ອຍໆທີ່ເອີ້ນວ່າໂມລິກູລ
ທີ່ເອົາບົດບາດເປັນເຄື່ອງກັ່ນກອງແສງພະອາທິດ ແລະນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ຫຼາຍ ຍ້ອນວ່າ ແນ່ນອນ ຜູ້ໃດກໍເຂົ້າໃຈດີ ວ່າສະພາບແວດລ້ອມບ່ອນທີ່ພືດ
ດັ່ງກ່າວເຕີບໂຕນັ້ນ ຍາມລະດູບານໃໝ່ຕໍ່ໃສ່ລະດູຮ້ອນ ຄວາມຮ້ອນຂອງແສງ
ແດດ ຢູວີ ຈະກ້າຫຼາຍ. ພວກພືດພັນເຫຼົ່ານັ້ນ ພາກັນມີຍຸດທະສາດຕ່າງໆເພື່ອຫຼີກ
ເວັ້ນ ການຖືກທຳລາຍດ້ວຍແສງກຳມັນຕະພາບລັງສີພວກນີ້.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ຍຸກອຸດສາຫະກຳເປັນຕົ້ນມາ ການສູນເສຍຊັ້ນ ຂອງໂອໂຊນບາງສ່ວນ
ພາໃຫ້ແສງ UV ຕົກມາຮອດມາເຖິງໜ້າດິນສູງຂຶ້ນ 30 ເປີເຊັນ ອີງຕາມ ອົງການ
ອະວະກາດຫຼື NASA ເຖິງແມ່ນວ່າລະດັບດັ່ງກ່າວຈະທຸ່ນທ່ຽງແດ່ແລ້ວ ໃນຊ່ວງ
ຮອບຫຼາຍປີຜ່ານມານີ້ກໍຕາມ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ການຄົ້ນຄ້ວາຂອງ ທ່ານ Zuniga
ຍັງອາດສາມາດ ພົບເຫັນວິທີປ້ອງກັນພວກພືດພັນ ແລະເພີ່ມພູນເຄື່ອງປູກຂອງ
ຝັງນຳອີກ.
ທ່ານ Zuniga ກ່າວວ່າ “ນອກນັ້ນແລ້ວມັນຍັງຊ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງການ
ໂຕ້ຕອບຂອງພວກພືດພັນ ຕໍ່ແສງແດດ ຢູວີ ນຳ ໂດຍການຄົ້ນຄິດວ່າ ໃນອະນາ
ຄົດອັນໃກ້ນີ້ ຂໍ້ມູນພວກນີ້ ຈະນຳມາໃຊ້ໄດ້ ແລະປະກອບເຂົ້າໃສ່ຜົນປະໂຫຽດ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດກະເສດສາດ ທີ່ຫຼີກບໍ່ມົ້ມກຳມັນຕະພາບລັງສີນັ້ນ.”
ປັດຈຸບັນ ທ່ານ Zuniga ແລະມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ ກຳລັງ ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມ
ງານຢູ່ ເພື່ອຈະຊ່ອຍພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນການພັດທະນາຜົນຜະລິດ ທີ່ອີງໃສ່ການ
ຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ