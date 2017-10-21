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ຊາວໂຣຮິງຢາ 589,000 ຄົນ ຫຼົບໜີ ເຂົ້າສູ່ ບັງກລາແດັສ ນັບແຕ່ວັນທີ 25 ສິງຫາມາ

ພາບອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາ ພາກັນຍ່າງຂ້າມຊາຍແດນ ຈາກມຽນມາ ເຂົ້າຫາສູນອົບພະຍົບ Kutupalong ໃນບັງກລາແດັສ.

ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ກ່່າວ​ໃນວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ມີອົບ​ພະຍົບໂຣຮິງ​ຢາ 589,000 ຄົນ ​ໄດ້​
ຫລົບໜີ​ຈາກ​ມຽນມາ​ເຂົ້າໄປໃນບັງ​ກລາ​ແດັສ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 25 ສິງຫາທີ່​ຜ່າ​ນ​ມາ.

​ໂຄສົກສະຫະປະຊາຊາດ ​ທ່ານ Farhan Haq ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ຫຼາຍກວ່າ
​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແມ່ນ​ພັກອາໄສ ຢູ່ທີ່ສູນ Kutupalong Ex-pansion ບ່ອນ​ທີ່ອົງ
ການທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ພວມໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ ​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ການ​ບໍລິການ​ພື້ນ​ຖານ
​ໂຄງ​ລ່າງ ​ແລະ​ຖະໜົນ​ຫົນທາງ​ໄປ​ຍັງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.

ປະທານ​ກຸ່ມໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ອົບ​ພະຍົບສາກົນທ່ານ Eric Paul Schwartz ​ໄດ້​ຢ້ຽມ
ຢາມ​ບັງ​ກລາ​ແດັສ​ໃນເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ກັນຍາ ​ແມ່ນໄດ້​ເປັນ​ທີ່
​ແຈ້ງ​ຂາວ​ແລ້ວ​ ຈາກ​ການ​ສົນທະນາ​ກັບ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບວ່າ ສະ ຖານ​ນະ​ການ​ໄດ້​ກາຍ​
ມາ​ເປັນ​ການ​ຂ້າ​ລ້າງ​ເຜົ່າພັນ​ແລະ​ການ​ກໍ່ໂທດກຳ​ຕ້ານ​ມະ ນຸດຊາດ​ໄດ້​ເກີດ​ຂື້ນ.

ທ່ານ Schwartz ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ຜູ້​ຟັງ​ທີ່​ສະພາ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ໃນ​ນະຄອນ
New York ວ່າ “ອັນ​ທີ່​ເປັນຕາ​ຢ້ານ ແມ່ນສະພາບ ທີ່ສອດຄ່ອງກັນ ​ໃນການ​ສົນທະນາ
ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ມີ​ກັບຜູ້​ຄົນ ​ກ່ຽວກັບສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ.” ທ່ານ ກ່າວວ່າ ​ທະຫານ​ມຽນມາ​ໄດ້​ວາງລະເບີດຈູດເຜົາ​ໝູ່​ບ້ານ​ຕ່າງໆ ທີ່​ບໍ່​ມັກ​ປະກາດ​ລ່ວງ​ໜ້າ ຫລື​ປາດ​ສະ​ຈາກ​ການ​ເຕືອນ
​ແລະ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ພົນລ​ະ​ເຮືອນ​ພາ ກັນ​ຫຼົບໜີ ທະຫານກໍ​ໄດ້​ຍິງເຂົາ​ເຈົ້​າຢ່າງ​ບໍ່ເລືອກ
​ໜ້າ.

ບ້ານເຮືອນທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້ຢູ່ໝູ່ບ້ານ Gawdu Zara ທາງພາກເໜືອຂອງລັດ Rakhine ປະເທດ Myanmar ວັນທີ 7 ກັນຍາ 2017.
ບ້ານເຮືອນທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້ຢູ່ໝູ່ບ້ານ Gawdu Zara ທາງພາກເໜືອຂອງລັດ Rakhine ປະເທດ Myanmar ວັນທີ 7 ກັນຍາ 2017.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຜູ້ຄົນ ຄົນແລ້ວຄົນເລົ່າ ​ໄດ້​ບອກ​ພວກ​ເຮົາ ກ່ຽວກັບ​ເລື້ອງລາວ ແບບ​ດຽວ
​ກັນ. ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້​ມອີກ​ວ່າ “ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຢາກ​ຂັບ​ໄລ່ 580,000 ຄົນ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ
​ໃນ​ຫົກ​ອາທິດ ນັ້ນ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ເຮັດ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້ ເຮັດເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢ້ານກົວ​ແບບ
​ຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ.”

ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດແລະຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ​ສາກົນກຳລັງ​ດິ້ນລົນໃນ​ການສະໜອງຄວາມ ​ຕ້ອງ
ການ ຕໍ່ພວກ​ອົບພະ​ຍົບ ທີ່​ພວມເພີ້​ມຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຂາດໄລຍະ. ກອງ​ປະຊຸມ​ສາກົນ​ຮ້ອງ​ຂໍ
​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈະມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຈະມາ​ນີ້ ທີ່​ນະຄອນ Geneva ​ຊຶ່ງຈະແນ​ໃສ່ເພື່ອ
​ຊອກຫາ​ເງິນ 434 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ມາ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ ອົບ​ພະຍົບ 1 ລ້ານ 2 ​ແສນຄົນ​ ໄປ​ຈົນ
ຮອດ​ເດືອນ​ກຸມພາ​ປີ 2018.

ຜູ້ຊາຍຊາວໂຣຮິງຢາຄົນນຶ່ງ ທີ່ຂ້າມຊາຍແດນມາຈາກມຽນມາ ກຳລັງປຸກທີ່ພັກພາອາໄສຂອງລາວ ຢູ່ສູນອົບພະຍົບ Taiy Khali ໃນ Bangladesh ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017.
ຜູ້ຊາຍຊາວໂຣຮິງຢາຄົນນຶ່ງ ທີ່ຂ້າມຊາຍແດນມາຈາກມຽນມາ ກຳລັງປຸກທີ່ພັກພາອາໄສຂອງລາວ ຢູ່ສູນອົບພະຍົບ Taiy Khali ໃນ Bangladesh ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017.

ເກືອບ 60 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ອົພບພະຍົບ​ແມ່ນ​ພວກ​ເດັກນ້ອຍແລະ​ອົງການ​ກອງທຶນ ​ເດັກ
ນ້ອຍຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ດຊາດ ຫລື UNICEF ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເດັກນ້ອຍ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ
ແລ້ວ ​ໄດ້​ຖືກ​ຂົ່ມຂູ່​ຈາກສະພາບ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ທີ່ຍາກລຳບາກ ​ແລະ​ພະ​ຍາດ​ທີ່​ມານຳ​ນໍ້າ.

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