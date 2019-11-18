“ພໍແລ້ວ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບເລື້ອງນີ້ ໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າທີ່ເປັນຕາໜ່າຍຂອງທ່ານນາງ ປເຣີດີກາ ຊັງ ຜູ້ປະສານງານຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງຊາວເຮຕີເພື່ອການຟື້ນຟູ ຄືນໃໝ່ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ LIFAR ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ປອກໂອແປຣັງ ຂອງເຮຕີ.
ທ່ານນາງຊັງ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຂໍຮ້ອງເຖິງນັກການເມືອງທຸກໆຄົນ ຜູ້ທີ່ເປັນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ແກ້ໄຂສະຖານະການນີ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອທີ່ພວກເຮົາສາມາດມີປະເທດ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສາມາດມີຊີວິດການເປັນຢູ່ຢ່າງສະຫງົບສຸກ ແລະປອດໄພ ບ່ອນທີ່ສິດທິຂອງພວກແມ່ຍິງ ໄດ້ຮັບຄວາມເຄົາລົບນັບຖື.”
ທ່ານນາງ ຊັງ ໄດ້ກ່າວປະນາມ ການຂົ່ມຂືນຊຳເລົາໝູ່ພວກນັກໂທດແມ່ຍິງຈຳນວນ 12 ຄົນ ໂດຍພວກນັກໂທດຜູ້ຊາຍ ທີ່ພະຍາຍາມຈະຫລົບໜີອອກຈາກຄຸກ ຢູ່ໃນເມືອງໂກແນບສ໌ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້. ທ່ານນາງ ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ນຳເອົາພວກນັກໂທດທັງຫຼາຍມາລົງໂທດ ແລະຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ພວກແມ່ຍິງທັງໝົດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກລ່ວງລະເມີດ.
ພວກນັກໂທດຜູ້ຊາຍ ປະມານ 430 ຄົນ ບໍ່ພໍໃຈກັບສະພາບການເປັນຢູ່ທີ່ຂີ້ຮ້າຍ ໄດ້ແຫກຄຸກ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 ຫາ 8 ຂອງເດືອນພະຈິກຜ່ານມານີ້.
ມີລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ໃນຄຸກທີ່ແອອັດ ໂດຍປາດສະຈາກອາຫານ ແລະນ້ຳດື່ມ. ພວກເຂົາສາມາດປົດອາວຸດຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມຄຸກຄົນນຶ່ງ ແລ້ວພາກັນພັງປະຕູອອກມາ. ເມື່ອອອກມາໄດ້ແລ້ວ ພວກເຂົາກໍໄປຊອກຫາພວກນັກໂທດແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນຄຸກອີກຟາກນຶ່ງຕ່າງຫາກ ອີງຕາມພວກພະຍານທີ່ເຫັນເຫດການ ແລະໄດ້ພາກັນຂົ່ມຂືນພວກເຂົາເຈົ້າ ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຈົນກວ່າຕຳຫຼວດໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງ ແລະໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາເຂົ້າໃສ່ເພື່ອຢຸດຢັ້ງການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ທ່ານນາງຊັງ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຕົວນັກໂທດແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ໃນທັນທີ ຜູ້ທີ່ຍັງຕິດຄຸກຢູ່ນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ນາງມີກຳນົດຈະຖືກປ່ອຍຕົວກ່ອນໜ້າການໂຈມຕີ ກໍຕາມ.
ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ອ້າງວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ເຫັນເອກກະສານປ່ອຍຕົວ ແລະໄດ້ຄວບຄຸມຕົວນາງໄວ້ຢູ່ໃນຄຸກ ບ່ອນທີ່ນາງຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍໃນການຖືກຂົ່ມຂືນ.”
ຜູ້ປະສານງານຂອງອົງການ LIFAR ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງ ສົນທິສັນຍາເຈນີວາ ແລະກົດໝາຍສາກົນອື່ນໆ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພວກນັກໂທດສົງຄາມ ພ້ອມດ້ວຍ ພວກນັກໂທດທີ່ເປັນພົນລະເຮືອນ ຄວນໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລຢ່າງມີມະນຸດສະທຳ. ທ່ານນາງຊັງເວົ້າວ່າ “ກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກລະເມີດ ຢູ່ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”