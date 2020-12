ເຮຕີ ບໍ່ເຫັນພ້ອມ ກັບສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ສຫລ ທີ່ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຕັ້ງລັດຖະບານຂ້າມຜ່ານໃໝ່ ໃນປີ 2021

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຮຕິປະຈຳສະຫະລັດ ທ່ານບັອກຈິດ ເອດມັນ (Bocchit

Edmond) ໄດ້ໂກດແຄ້ນຕໍ່ຖະແຫຼງການ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນອັງຄານທີ່ ຜ່ານມາ

ໂດຍສະມາຊິກສະພາຕໍ່າສະຫະລັດ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດສາມທ່ານ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ລັດຖະບານໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງເຮຕີ ກັບຄືນໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ ການປົກຄອງ

ແບບປະຊາທິປະໄຕ.”

ທ່ານເອດມັນ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນການໃຫ່ສຳພາດພິເສດວ່າ “ເປັນ

ການລົບກວນຫຼາຍ. ເປັນເລື້ອງໜ້າເສົ້າໃຈສຳລັບພວກເຮົາ ທີ່ເຫັນພວກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ

ລະບອບປະຊາທິປະໄຕຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານໄລຍະຂ້າມຜ່ານ. ພວກເຮົາບໍ່ຄຶດວ່າ

”ການໄປຄືນໄປສູ່ໄລຍະຂ້າມຜ່ານອີກ ຈະຊ່ວຍເຮຕີ.”

ເຮຕີໄດ້ມີໄດ້ມີລັດຖະບານຊໍົ່ວຄາວແປດຊຸດມາແລ້ວນັບຕັ້ງແຕ່ການຈາກໄປຂອງ ທ່ານຊັງ ໂກລດ (Jean Claude) ເບບີ ດັອກ ດູວາລີເອ (Baby Doc Duvallier) ໃນປີ 1986.

ຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ທ່ານແອນດີ ເລີວິນ

(Andy Levin) ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການ ຄວາມສຳພັນກັບ ຕ່າງປະເທດ ທ່ານ

ເກຣກກໍຣີ ມິກ (Greggory Meeks) ປະທານ ຄະນະກຳ ມະການຄວາມສຳພັນຕ່າງ

ປະເທດສະພາຕໍ່າຄົນໃໝ່ແລະທ່ານອາລບີໂອ ຊາຍຣ໌ (Albio Sires) ປະທານອະນຸກຳ

ມະການຄວາມປອດໄພພົນລະເຮືອນ ໃນຊີກໂລກຕາເວັນຕົກ ແລະການຄ້າ ກ່າວວ່າ ເຂົາ

ເຈົ້າກຳລັງຈັບຕາເບິ່ງ ເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຮຕີ ດ້ວຍ “ຄວາມເປັນ

ຫ່ວງຫຼາຍຂຶ້ນ.”

Haiti’s ambassador to the UniteAlbio Sires) d States, Bocchit Edmond, is outraged about a statement issued Tuesday by three Democratic U.S. congressmen calling for a “Haitian-led transition back to democratic order.”



“It is really disturbing,” Edmond told VOA Wednesday in an exclusive interview. “It saddens us to see democratic officials call for a transitional government. We don’t think that going through a transition again will help Haiti.”



Haiti has had eight provisional governments since the departure of Jean Claude “Baby Doc” Duvalier in 1986.



The joint statement [ https://andylevin.house.gov/media/press-releases/levin-meeks-sires-statement-recent-developments-haiti ] issued by Congressmen Andy Levin, a member of the Foreign Affairs Committee; Gregory Meeks, incoming chair of the House Foreign Affairs Committee; and Albio Sires, chair of the Western Hemisphere Civilian Security and Trade Subcommittee, says they are watching events unfold in Haiti with “growing concern.”